Belastete Binnenbeziehung Deshalb fehlte Polen beim Gipfel in Washington
"Team Europa" war stark vertreten beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus. Nur Polen saß nicht mit am Tisch. Das Bild der steten amerikanisch-polnischen Freundschaft wackelt – auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung.
Es gab eine feine politische Choreografie beim Ukraine-Gipfel in Washington. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich ausnahmsweise für eine Anzugjacke entschieden. Nur keine Provokationen gegenüber Gastgeber Donald Trump. Daneben gab es Aufmunterer wie Nato-Generalsekretär Mark Rutte und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, die sich mit dem US-Präsidenten gut verstehen. Sie sollten die Stimmung hochhalten.
Andere mussten das Unangenehmere sagen wie Kanzler Friedrich Merz: "Um ehrlich zu sein, würden wir gerne eine Waffenruhe sehen", sagte Merz und stand im offenen Gegensatz zu Trump. Der setzt auf direkte Friedensverhandlungen.
"Team Europa" schlug sich nach der vorherrschenden Meinung von Beobachtern beim Gipfel in Washington durchaus angemessen. Auch, wenn viele Fragen offen blieben – die entscheidende etwa nach der Sicherheitsgarantie für die Ukraine und einer möglichen US-Beteiligung. Umso mehr fällt auf, wer beim Gipfel fehlte: Polen.
Anfang Mai im Kreis der Europäer war das noch anders. Da reiste Merz kurz nach seiner Wahl zum Kanzler gemeinsam mit dem britischen Premier Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Polens Regierungschef Donald Tusk nach Kiew.
Es war eine symbolische Unterstützung. Auch für Donald Tusk. Der stand mitten im Wahlkampf. Es ging um das Präsidentenamt in Warschau. Und es ging nicht gut aus für Tusk und seine liberale Bürgerplattform. Es siegte Karol Nawrocki, der parteilose Kandidat der rechtskonservativen Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jarosław Kaczyński.
Am 6. August trat Nawrocki offiziell sein Amt an. Seither hat sich vieles geändert. In Polen. In Europa. Und im polnisch-amerikanischen Verhältnis.
Trumps Politik spaltet polnische Gesellschaft
Andrzej Kaluza vom Deutschen Polen-Institut (DPI) in Darmstadt blickt im Gespräch mit t-online auf die Beziehungen beider Länder: "Polen und die USA berufen sich gerne auf ein historisch gewachsenes 'special relationship'", sagt der Experte.
Beide Nationen eint das Streben nach Freiheit. In der gefühlten Selbstwahrnehmung stellen die Polen außerdem die größte Einwandergruppe in den USA (tatsächlich ist es Mexiko). Und in der Nato stellt Polen mit 4,15 Prozent der jährlichen Wirtschaftskraft den größten Verteidigungshaushalt. Zumindest relativ gesehen. Eigentlich ist das Land ein Vorzeigeverbündeter der USA.
"Doch ist die politische und gesellschaftliche Realität eine andere", so Kaluza.
Denn Trump spaltet – auch in Polen. So sehen sich Präsident Nawrocki und Kaczyńskis nationalkonservative PiS-Partei als natürliche Verbündete von Trump und dessen Bewegung MAGA (Make America Great Again).
Premier Tusk und seine Bürgerplattform hingegen stehen für das liberale Lager. Schon persönlich. Tusks wichtigster Mann ist Radosław Sikorski, seit der Kabinettsumbildung im Juli Vizepremier und Außenminister in Warschau. Sikorski hat an der britischen Elite-Universität Oxford studiert und lange in den USA gelebt. Er ist mit der US-amerikanischen Russland-Expertin Anne Applebaum verheiratet. Beide publizieren regelmäßig in der "New York Times". Für Trump ist das eher verdächtig. Beide stehen für ihn für die von ihm verhasste liberale Ostküsten-Elite in den USA. Die PiS-Anhängerschaft in Polen sieht das übrigens ähnlich.
Nawrocki verdrängt Tusk aus Videoschalte
Der soziokulturelle Gegensatz durchzieht die amerikanische und die polnische Gesellschaft. Und er dominiert auch die aktuelle Politik. Vor Trumps Alaska-Gipfel etwa trommelte Merz in der Vorwoche eine Videoschalte der europäischen Staaten zusammen. Das Weiße Haus wünschte Polens liberalkonservativen Präsidenten Nawrocki als Gesprächspartner. So kam es auch. Tusk war plötzlich raus aus dem politischen Spiel zur Zukunft der Ukraine.
Polen-Experte Andrzej Kaluza wertet das Fehlen Polens beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus deshalb eher als Rückschlag für den polnischen Präsidenten und seine Bemühungen, in der Außenpolitik eine größere Rolle zu spielen. "Nawrocki und die PiS haben da ihre Bedeutung überschätzt. Für Nawrocki war das eine schwere Niederlage."
Der Streit um das Primat in der Außenpolitik schwelt schon länger. In Tusks erster Amtszeit als Premier rangelte er mit dem nationalkonservativen Präsidenten Lech Kaczyński darum, wer das Land bei EU-Gipfeln in Brüssel vertritt. Polens Verfassungsgericht hatte den Streit eigentlich 2009 zugunsten des Regierungschefs entschieden. Nun flammt die alte Debatte wieder auf.
Trumps neue Prioritäten treffen auch Polen
Auch in den polnisch-amerikanischen Beziehungen rumpelt es. Zumindest seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Der Präsident sieht die größten außenpolitischen Herausforderungen für die USA in China und in Russlands Staatschef Wladimir Putin eher einen Mann, mit dem sich ein Deal schließen lässt. Beides gefährlich für Polen.
Das Land sieht in der euro-atlantischen Partnerschaft eine Garantie für seine Unabhängigkeit und in Putins Russland die größte Gefahr. Auch deshalb fühlt man sich den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verbunden. Auch deshalb begrüßt man in Warschau den Nato-Beitritt der Ostsee-Anrainer Finnland und Schweden. Auch deshalb unterstützt man den Krieg der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Auch gesellschaftlich: Nach Deutschland mit 1,2 Millionen Geflüchteten ist Polen mit 995.000 Menschen der größte Zufluchtsort für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. "Die Bereitschaft der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge war überwältigend. Hier hat die Zivilgesellschaft sehr viel mehr geleistet als der Staat", so Kaluza.
In der Frage der Zukunft der Ukraine lehnt Premier Tusk Gebietsabtretungen ab. Er fordert auch strenge Sicherheitsgarantien. Eine polnische Beteiligung an der Sicherungstruppe in der Ukraine lehnen aber sowohl Tusk als Präsident Nawrocki ab. Zu belastet ist die ukrainisch-polnische Beziehung. Zu wach die Erinnerung der Ermordung polnischer Zivilisten durch ukrainische Nationalisten während des Zweiten Weltkriegs.
"Polen definiert seine militärische Rolle hier anders. Das Land versteht sich eher als Logistik-Hub für den Umschlag der Güter in die Ukraine. Eine Entsendung von Bodentruppen ist derzeit nicht vorgesehen", erläutert Andrzej Kaluza. Schon jetzt ist der polnische Flughafen Rzeszów-Jasionka wichtigster Knotenpunkt für Militärlieferungen an die Ukraine.
Amerika-Bild der Bevölkerung wandelt sich
Zuletzt zog Trump dort US-Truppen ab. Sie wurden an andere Standorte in Polen verlegt. Doch bringt die neue Außenpolitik des US-Präsidenten viele Gewissheiten ins Wanken. Von einem "europäischen Moment" sprechen die Fachleute der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) mit Blick auf die Beziehungen zwischen Warschau und Washington.
Die EU wird vom Binnenmarkt mehr und mehr auch zum Sicherheitsdienstleister. Auch finanziell. Gerade bat Tusks Regierung bei der EU-Kommission in Brüssel darum, 6,1 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds NextGenerationEU umwidmen zu dürfen für Verteidigungsausgaben.
Von Kampfjets des Typs F-35 über Himars-Raketenwerfer bis zu Panzern vom Typ Abrams sind die USA weiter Hauptlieferant für Polens Armee. Doch stellt die US-Administration zunehmend Bedingungen. Von einer "Merkantilisierung und Konditionierung von Verteidigungsgarantien", spricht die SWP kritisch.
Polen geht offiziell nicht auf Distanz zu den USA. Aber es sucht mehr militärische Nähe zu den Partnern in Europa. So wurden zuletzt mit Frankreich und Großbritannien Freundschaftsverträge geschlossen.
Auch in Umfragen ist der Umschwung zu spüren. Das Amerika-Bild der Bevölkerung wandelt sich. In einer Erhebung des polnischen Meinungsforschungsinstituts CBOS vom Frühjahr 2025 nennen nur 31 Prozent der Befragten die Beziehungen zu den USA gut. Zwei Jahre zuvor hatte der Wert noch bei 80 Prozent gelegen.
Für Polen ist das eine Zeitenwende.
