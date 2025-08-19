Stichelei gegen Finnland

Zumindest wisse Trump, wo Merz am Tisch zu finden sei – im Gegensatz zum finnischen Präsidenten. Den habe der US-Präsident erst suchen müssen. "Die Finnen haben auf der Seite Hitlers gekämpft und beteiligten sich an der unmenschlichen Blockade Leningrads", erinnert Skabejewa die Zuschauer in der ihr ganz eigenen Art und Weise, bei der sie jede einzelne Silbe mit Druck herauspresst.

Die Talkmasterin ist für den metallischen Klang ihrer Stimme und ihre Moderation im Stile einer KGB-Verhörspezialistin bekannt. Ihre Art hat ihr den Spitznamen "das eiserne Püppchen" eingebracht, den die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, einst in Umlauf gebracht hat. In diesem eisernen Ton setzt Skabejewa am Dienstagmittag in ihrer Show hinzu: "Moskau hat Finnland die Unabhängigkeit geschenkt." Auch jetzt setze der finnische Präsident wohl auf die Gütigkeit Putins.

"Es war ein Mini-Stand-up"

In diesem Tenor gehen die nächsten zweieinhalb Stunden weiter. Selenskyj habe die Bedingungen für einen Frieden diktiert bekommen, heißt es. "Nun befindet er sich in einer Phase des Akzeptierens", erklärt ein zugeschalteter russischer Reporter aus Washington. Selenskyj frage sich nur noch, wie er die Entscheidungen seinem Volk mitteilen und die ukrainische Verfassung umgehen soll.

Gegenüber "seinen Journalisten" habe der "Vertreter Kiews" es jedoch fertiggebracht, zu sagen, dass es Putin gewesen sei, der "um ein Treffen mit dem Präsidenten Selenskyj gebeten habe", führt Skabejewa fort. In jedem Wort ist unverhohlener Spott zu hören. "Sagen wir: Es war ein Mini-Stand-up", spielt sie auf die Comedian-Vergangenheit von Selenskyj an.

"Und wie sie geleckt haben"

Die Kreml-Propaganda reduziert seit jeher den ukrainischen Präsidenten auf die Rolle eines Clowns. Und so erklärt ein gewisser Andrej Issajew aus der Regierungspartei "Einiges Russland": "Es gab viele Stand-ups." Selenskyj sei es gelungen, "in ganz Europa eine Notfalltruppe zusammenzustellen, die nicht schlecht als Background-Tänzer für den leitenden Komiker arbeitet." Gemeint sind die europäischen Staatschefs.

"Sie haben alle Erniedrigungen hingenommen. Sie haben ohne Hemmungen das Herrchen geleckt. Und wie sie geleckt haben", ergeht sich der Politiker in Vulgaritäten. Das Herrchen ist in dieser Rede Trump.

Selenskyj habe ganz vergebens versucht, Trump zu schmeicheln. Und die Europäer hätten überhaupt nichts zu entscheiden, führt Skabejewa die Linie fort. Mit Häme zitiert sie europäische Titelblätter und zeigt eine Karikatur der britischen "Times", die Trump in Form einer russischen Matroschka zeigt. "Darin sind offensichtlich russische Spione. Und es sind russische Spione, die Selenskyj im Weißen Haus empfangen", freut sich Skabejewa.