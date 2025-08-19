Militärmanöver Sapad-25 Putin übt Atomkrieg

Bei ihrer Militärübung Sapad-25 wollen Russland und Belarus den Einsatz von Atomwaffen trainieren. Auch mit einer Rakete, die in der Ukraine schon einschlug.

Im Westen wächst die Anspannung vor der für Mitte September geplanten russisch-belarussischen Militärübung Sapad-25 in Belarus. Vor allem Polen und die baltischen Länder befürchten, dass Kremlchef Putin und sein Vasall Lukaschenko die Übung als Vorwand nehmen könnten für einen Angriff auf die Nachbarn – es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte. Und Kriegsherr Putin weiß genau, wie er die Ängste befeuern kann.

Sapad-25 weckt böse Erinnerungen in der Ukraine

Der Einsatz der Oreschnik befeuerte auch die Sorge, dass Russland in der Ukraine mit Atomwaffen zuschlagen könnte. Die genauen Spezifikationen der ballistischen Rakete sind unter westlichen Experten zwar umstritten; es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Oreschnik auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Nicht umsonst kündigte die russische Armee den Start der Rakete eine halbe Stunde vorher bei der US-Armee an, damit diese nicht von einem beginnenden Atomkrieg ausgehen würde.

Nach dem Angriff auf Dnipro im November war zunächst unklar, ob es sich bei der Oreschnik um eine Mittelstrecken- oder eine Interkontinentalrakete handelt. Aus den gefundenen Trümmerteilen schlossen westliche Experten aber, dass es sich bei der Oreschnik um eine modifizierte Version der Interkontinentalrakete RS-26 Rubesch handeln dürfte, die für kürzere Reichweiten modifiziert wurde.

Oreschnik kann bis zu sechs Atomsprengköpfe tragen

Die Reichweite der Oreschnik wird auf 3.000 bis 5.000 Kilometer geschätzt – und wäre damit eigentlich geächtet unter dem INF-Abrüstungsvertrag, aus dem sich Russland Anfang August auch offiziell zurückzog. Der 1988 in Kraft getretene INF-Vertrag sah die Abschaffung aller landgestützten Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern vor. Explizit verboten war die Entwicklung neuer Raketen unter dem INF-Vertrag aber nicht, wie der Militärexperte Fabian Hoffmann betont.