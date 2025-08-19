t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein – das steckt dahinter

Putin schlägt Ort für Treffen vor
Diese Einladung kann Selenskyj nicht annehmen

Von afp
19.08.2025 - 17:22 UhrLesedauer: 2 Min.
Kremlchef Wladimir Putin: Er hat seinen Widersacher Wolodymyr Selenskyj offenbar nach Moskau eingeladen. (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/imago)
Kremlchef Putin lehnt direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten ab. Der jüngste Vorschlag aus Moskau dürfte daher kaum aufrichtig gemeint sein.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat offenbar Moskau als Ort für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen. Putin habe seinen Vorschlag bei einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump am Montag erwähnt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen. Selenskyj, der zum Zeitpunkt des Anrufs im Weißen Haus war, lehnte ein Treffen in der russischen Hauptstadt demnach ab.

Schweiz bereit, Friedensgipfel abzuhalten

Trump hatte Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Am Montag empfing er dann Selenskyj sowie eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel. Während der Gespräche im Weißem Haus telefonierte der US-Präsident mit Putin, anschließend verkündete er, dass er mit den Vorbereitungen für ein Zweiertreffen zwischen dem Kreml-Chef und dem ukrainischen Präsidenten begonnen habe. Die beiden Staatschefs erklärten sich grundsätzlich zu einem solchen Treffen bereit. Einen möglichen Ort oder einen Zeitpunkt für die Begegnung nannte Trump nicht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlug vor, das Treffen in der Schweiz abzuhalten. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich seinen Worten zufolge in Washington darauf geeinigt, dass die Gespräche in Europa stattfinden sollen. Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis kündigte daraufhin an, Putin werde für die Teilnahme an einem solchen Treffen in seinem Land Immunität genießen. Ansonsten würde Putin eine Festnahme drohen.

Wegen des Vorwurfs der Zwangsverschleppung ukrainischer Kinder hatte der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 einen Haftbefehl gegen den Kremlchef ausgestellt. Für den ukrainischen Präsidenten dürfte eine Reise nach Moskau allerdings ungleich gefährlicher sein. Seit dem Überfall auf die Ukraine 2022 sollen russische Agenten mehrfach versucht haben, Selenskyj und seine Familie zu töten. Zudem ist der Kreml bekannt für Giftanschläge auf politische Gegner, wie etwa im Fall des im Februar 2024 in russischer Haft gestorbene Oppositionelle Alexej Nawalny.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
