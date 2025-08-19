"Es ist wunderschön" Besonderes Geschenk: Plötzlich ist Trump voll des Lobes für Selenskyj
US-Präsident Trump ist begeisterter Golfer. Diesen Umstand hat sich Selenskyj nun zunutze gemacht – nicht als erster europäischer Politiker.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem golfbegeisterten US-Präsidenten Donald Trump bei ihrem Treffen im Weißen Haus den Golfschläger eines verwundeten Soldaten aus der Ukraine geschenkt. Der Schläger gehörte dem Offizier Kostjantyne Kartawzew, wie Selenskyjs Büro am Dienstag mitteilte. Der ukrainische Präsident hatte Trump am Montag im Beisein mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs in Washington getroffen.
Die Veteranenorganisation United by Golf, der auch Kartawzew angehört, veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem sich Trump für das Geschenk bedankt. "Er ist wunderschön. Er wurde mit viel Liebe gefertigt und Sie haben ihn mir mit viel Liebe geschenkt", sagte der US-Präsident darin. In dem Video äußerte sich Trump auch lobend über Selenskyj. Der Präsident arbeite sehr hart daran, seinem Land Frieden zu bringen, so Trump.
Auch Merz schenkte Trump einen Golfschläger
Der Offizier hatte nach Angaben von Selenskyjs Büro während der ersten Monate des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Bein verloren und während der Reha Golf gespielt. Er ist den Angaben zufolge weiterhin Soldat der ukrainischen Armee.
Bei dem Schläger handelt es sich um einen Putter, den Golfspieler für kurze Schläge direkt vor dem Loch nutzen. "Ich werde ihn jedes Mal benutzen, wenn ich einen Putt mache. Ich werde an Sie denken", sagte Trump in dem Video. Auf dem Schläger ist demnach das Wortspiel "Let's putt peace together" eingraviert – ein Aufruf, zusammen den Frieden zu erreichen.
Trump ist ein begeisterter Golfer und hat schon eine Reihe anderer Staats- und Regierungschefs auf dem Golfplatz empfangen. So wird dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb ein gutes Verhältnis zu Trump nachgesagt, auch weil beide schon zusammen Golf gespielt haben. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) machte sich bei seinem Besuch im Weißen Haus Anfang Juni beliebt mit einem Golfschläger als Gastgeschenk für Trump.
- Nachrichtenagentur AFP
