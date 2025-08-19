Nach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi

"Es ist wunderschön" Besonderes Geschenk: Plötzlich ist Trump voll des Lobes für Selenskyj

Von afp , t-online 19.08.2025 - 18:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Videos zeigen, was Donald Trump von dem Geschenk hält. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump ist begeisterter Golfer. Diesen Umstand hat sich Selenskyj nun zunutze gemacht – nicht als erster europäischer Politiker.

Loading...

Die Veteranenorganisation United by Golf, der auch Kartawzew angehört, veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem sich Trump für das Geschenk bedankt. "Er ist wunderschön. Er wurde mit viel Liebe gefertigt und Sie haben ihn mir mit viel Liebe geschenkt", sagte der US-Präsident darin. In dem Video äußerte sich Trump auch lobend über Selenskyj. Der Präsident arbeite sehr hart daran, seinem Land Frieden zu bringen, so Trump.

Auch Merz schenkte Trump einen Golfschläger

Der Offizier hatte nach Angaben von Selenskyjs Büro während der ersten Monate des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Bein verloren und während der Reha Golf gespielt. Er ist den Angaben zufolge weiterhin Soldat der ukrainischen Armee.

Bei dem Schläger handelt es sich um einen Putter, den Golfspieler für kurze Schläge direkt vor dem Loch nutzen. "Ich werde ihn jedes Mal benutzen, wenn ich einen Putt mache. Ich werde an Sie denken", sagte Trump in dem Video. Auf dem Schläger ist demnach das Wortspiel "Let's putt peace together" eingraviert – ein Aufruf, zusammen den Frieden zu erreichen.