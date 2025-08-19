t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump-Sprecherin: Putin soll Treffen mit Selenskyj "versprochen" haben

Lawrow äußert sich dagegen zurückhaltend
Trump-Sprecherin: Putin hat Treffen mit Selenskyj "versprochen"

Von dpa
19.08.2025 - 21:06 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0830677920Vergrößern des Bildes
Donald Trump (l) und Wladimir Putin (r): Der US-Präsident rief den russischen Autokraten am Montag an. (Quelle: IMAGO/Kremlin Press Office/imago)
Hat der Kremlchef ein baldiges Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten zugesagt? Das Weiße Haus sagt: "Das hat er." Aus Moskau kommen verhaltenere Töne.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Weißen Hauses einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugestimmt. Sprecherin Karoline Leavitt antwortete in Washington auf wiederholtes Nachhaken von Reportern schließlich auf die Frage, ob Putin ein direktes Treffen in den kommenden Wochen "versprochen" habe: "Das hat er."

Zuvor hatte sie Fragen zu dem Thema mehrfach ausweichend beantwortet. So wollte sie sich nicht zu möglichen Orten äußern und betonte zunächst nur, US-Präsident Donald Trump wisse von Putins Bereitschaft für ein Treffen, weil er am Montag selbst mit ihm telefoniert habe. Als Journalisten nachhielten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugesagt habe, erklärte Leavitt zunächst: "Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustande zu bringen." Erst auf weitere Nachfrage gab sie schließlich eine klare Antwort.

Aus Moskau kamen bislang allerdings zurückhaltendere Töne. Man sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden", fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskyjs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen. Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
