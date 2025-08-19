Hamas-Terroristen töteten seine Frau und Kinder Israelisches Militär: Haben Entführer von Jarden Bibas getötet

Von dpa Aktualisiert am 20.08.2025 - 08:32 Uhr

Jarden Bibas (l): Seine Familie überlebte die Geiselhaft nicht. (Quelle: Uncredited/Hostages Family Forum/AP/dpa/dpa-bilder)

Jarden Bibas hatte als Einziger aus seiner Familie die Hamas-Geiselhaft überlebt. Die Leichen seiner Frau Schiri und der beiden kleinen Söhne waren im Februar unter großer Anteilnahme beigesetzt worden.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kämpfer der Terrororganisation Hamas getötet, der an der Entführung des Familienvaters Jarden Bibas am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sei. Der Einsatz sei gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet am 10. August erfolgt, hieß es in der Mitteilung. Der Getötete sei Mitglied des militärischen Hamas-Arms gewesen.

"Der Terrorist drang während des brutalen Massakers am 7. Oktober in den Kibbuz Nir Oz ein und war an der Entführung von Jarden Bibas beteiligt", hieß es. Man werde weiterhin gegen Teilnehmer an dem Massaker vorgehen.

Eines der Kinder war noch ein Baby

Bibas hatte als Einziger aus seiner Familie die Geiselhaft überlebt und war während einer Waffenruhe im Februar freigekommen. Die Leichen seiner Frau Schiri und der beiden kleinen Söhne waren nach der Übergabe unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit beigesetzt worden. Die drei besaßen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Laut Israel wurden sie im November 2023 von ihren Entführern ermordet. Nach Darstellung der Hamas kamen sie bei einem israelischen Luftangriff ums Leben. Kfir war zum Zeitpunkt seiner Entführung und seines Todes noch ein Baby, sein Bruder Ariel vier Jahre alt.

Jarden Bibas teilte mit, nach der Tötung des Entführers könne er "ein wenig abschließen". An die Armee gerichtet sagte er: "Dank euch wird er niemandem mehr schaden können." Ganz abschließen können, werde er aber erst nach der Rückkehr aller 50 verbliebenen Geiseln.