Asienreise von Wadephul Bis an die Zähne bewaffnet
Die chinesische Führung unterstützt Russland im Kampf gegen den Westen, und sie rüstet immer weiter auf. Durch militärische Muskelspiele und Chinas Machtpolitik ist die Lage im Indopazifik so gefährlich, dass auch Deutschland darauf reagiert.
Aus Osaka, Japan, berichtet Patrick Diekmann
Als Johann Wadephul am Dienstag mit seiner Kolonne durch die Tore des Marinestützpunktes in Yokosuka fährt, öffnet sich für den Außenminister eine Welt, die vielen Menschen in Europa wahrscheinlich völlig unbekannt ist.
Der Marinestützpunkt ist in einer größeren Bucht gelegen. Auf der einen Seite liegen Fregatten und U-Boote der japanischen Kriegsmarine vor Anker. Auf der anderen Seite der Bucht hat die US-Navy ihren größten Stützpunkt in Asien. Auch dort sind Fregatten und eine Reihe von kleineren Kriegsschiffen zu sehen. Besonders ins Auge sticht allerdings ein anderer Gigant: Der britische Flugzeugträger "Prince of Wales" ist momentan zu Besuch auf dem Stützpunkt.
Eine derartige Konzentration von maritimem Kriegsgerät gibt es wahrscheinlich kaum anderswo weltweit. Der US-Stützpunkt ist vergleichbar mit einer kleinen Stadt – eine Schule, ein Kino, Sportplätze und eine amerikanische Mall mit zahlreichen Fast-Food-Ketten gibt es hier. Straßenschilder, Häuser, Geschäfte: Alles sieht amerikanisch aus – ein Stück USA mitten in Japan. Aber auch europäische Kriegsschiffe wie die Fregatte "Bayern" waren in den vergangenen Monaten zu Gast.
China gefährdet Seehandel mit Territorialansprüchen
Obwohl Japan und der Indopazifik für europäische Staaten geografisch weit entfernt sind, und obwohl die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent durch die russische Aggression gefährdet ist, wächst die Präsenz der Nato in Asien.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Es geht um die Sicherheit der Seewege, die für den freien Handel, die Weltwirtschaft und somit auch für den Wohlstand in Europa existenziell sind. Gefährdet wird dieser Seehandel von China, das weite Teile des Südchinesischen Meeres völkerrechtswidrig beansprucht und immer aggressiver gegen seine Nachbarn in der Region vorgeht.
Dabei geht Chinas Staatschef Xi Jinping bedeutend vorsichtiger, laut Experten strategisch klüger vor als sein russischer Verbündeter Wladimir Putin: Peking lässt vorerst die Lage nicht auf einen Schlag mit einem Krieg eskalieren, sondern erhöht sukzessive militärisch den Druck auf seine Nachbarstaaten. China zieht die Schlinge langsam zu, und westliche Staaten stecken in einem Dilemma. Denn sie müssen immer mehr im Indopazifik militärische Stärke demonstrieren.
Deutschland in wirtschaftlichen Abhängigkeiten gefangen
Ebendieses Dilemma wird auch mit Blick auf Deutschland deutlich. China ist mit einem Handelsvolumen von 246 Milliarden Euro der zweitwichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Doch spätestens seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine gelingt es in den deutsch-chinesischen Beziehungen immer weniger, Außenpolitik von wirtschaftlichen Interessen zu trennen.
Schließlich gibt Xi Jinping seinem Verbündeten Russland Rückendeckung. Zwar unterstützt Peking den russischen Krieg nicht mit Waffenlieferungen. Aber für die russische Kriegsproduktion sind chinesische Halbleiter existenziell, ebenso wie das Geld aus chinesischen Rohstoffkäufen für Putins Kriegskasse.
Auch über den Ukraine-Krieg hinaus schlossen Xi Jinping und Putin ein Sicherheitsbündnis, um die westlich dominierte regelbasierte Ordnung zu attackieren. Einerseits ist das natürlich ein Machtspiel, andererseits geht es konkret um Werte wie Demokratisierung, die Geltung von Menschenrechten und den völkerrechtlichen Schutz von Staaten, die China und Russland abschwächen möchten.
Mit dem westlichen Verständnis von internationaler Ordnungspolitik ist das nicht vereinbar. Deshalb ist eine Konfrontation mit dem Westen unvermeidbar, sollte Peking diesen Kurs halten, meinen Experten.
Außenminister Wadephul findet bei seinem Besuch auf dem Marinestützpunkt in Yokosuka klare Worte. "Hier im Indopazifik sind wir mit China konfrontiert, das erheblich aufrüstet und das seine Volksbefreiungsarmee mit Einsatz von Big Data und Künstlicher Intelligenz führend in der Welt machen will", sagte der CDU-Politiker. Grenzen dürften auch in der Region nicht mit Gewalt verschoben werden, der Status quo in der Straße von Taiwan müsse gewahrt bleiben. "Deswegen blicken wir wie Japan mit großer Sorge auf Rhetorik und Manöver, die Spannungen erhöhen."
Peking reagierte schon zu Beginn seines Besuches mit Kritik an Wadephul. Auf die Frage nach einem Kommentar zu Wadephuls Äußerungen warnte am Montag die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning davor, "zur Konfrontation anzustacheln und Spannungen anzuheizen".
Suche nach einem Weg aus der Abhängigkeit
Allgemein scheint die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) noch keinen klaren Kurs im Umgang mit der Volksrepublik zu haben. Im Herbst soll es zum ersten Besuch des Bundeskanzlers in China kommen, heißt es im politischen Berlin. Wadephul hätte den chinesischen Außenminister auf seiner aktuellen Asienreise wohl gern in Peking besucht, Wang Yi ist aber offenbar terminlich verhindert gewesen.
Weder für Deutschland noch für China ist das in der angespannten Situation mit Blick auf die Ukraine unbedingt negativ. Denn aktuell steht Xi aufgrund seiner Unterstützung am Pranger, der Druck ist immens, und das Augenmerk der politischen Beobachter bei einem deutsch-chinesischen Treffen würde sich genau darauf richten.
Eben mit dieser Lage taten sich vergangene Bundesregierungen extrem schwer. Die Ampel entwarf zwar eine neue China-Strategie, die aber noch nicht mit konkreten politischen Inhalten gefüllt ist und eher als Drohung gegen Peking verstanden werden kann.
Deutschland sitzt aufgrund seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit zwischen den Stühlen, folgt einer Doppelstrategie: China dort einbinden, wo es politisch funktioniert. Gleichzeitig geht es um klare Kommunikation gegenüber Peking und darum, dass deutsche Unternehmen unabhängiger von Geschäften in der Volksrepublik werden. Letzteres soll die Resilienz der gesamten deutschen Wirtschaft stärken.
Doch das ist nicht nur eine Mammutaufgabe, sondern auch ein langwieriger Prozess. Denn Bundesregierungen in den vergangenen drei Jahrzehnten haben ihre China-Strategie am Credo "Wandel durch Handel" ausgelegt. Mit wirtschaftlichen Bindungen würde sich die Volksrepublik dem Westen annähern, so der Glaube. Doch während China zur zweitgrößten Weltwirtschaft und Militärmacht aufstieg, entfernte es sich politisch immer weiter vom Westen.
Xi zermürbt seine Nachbarn
Deutschland ist nicht das einzige Land, das dieses Problem lange ignorierte. Japan steckt in einem ähnlichen Dilemma, wobei japanische Regierungen schon etwas früher mit dem Versuch begannen, wirtschaftlich von China unabhängiger zu werden. Teilweise war es erfolgreich, teilweise schwierig. Vor allem beim Import von Seltenen Erden hat die chinesische Regierung ein wirksames Druckmittel gegenüber Japan, aber auch gegenüber Deutschland.
Aber die chinesische Regierung nutzt auch immer mehr ihre militärische Stärke. Am Anfang schickte Peking noch Fischerboote in die Hoheitsgewässer seiner Nachbarstaaten. Nun sind es Kriegsschiffe, die die Küstenwachen in deren Gewässern mit Wasserwerfern attackieren oder rammen und teilweise sogar versenken. Auch mit Blick auf Taiwan setzt China auf eine andauernde Erhöhung des Drucks. Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge kommen der Inselrepublik immer öfter immer näher. Das chinesische Militär unterwandert die taiwanesischen Verteidigungskräfte, die Anzahl der Hackerangriffe nimmt zu.
Xi versucht Taiwan und auch andere Staaten im Südchinesischen Meer langsam, mit wohldosierten Eskalationen zu zermürben. Die Strategie dahinter: Überschreitet China regelmäßig Grenzen, haben sich andere Staaten an diese Aggressionen gewöhnt und erkennen diese als neue Realität an. Damit will Peking – langsam, aber stetig – seine Vorherrschaft in der Region ausbauen.
Aber es gibt durchaus Gegenwehr, viele Länder der Region rüsten auf, bewaffnen sich immer mehr. Das gilt auch für Japan. Das Land, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg den Pazifismus in die Verfassung geschrieben hat, möchte bis 2027 zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die eigene Rüstung investieren. Eine Zeitenwende, die mit der in Deutschland vergleichbar ist. Aber durch eine bis an die Zähne bewaffnete Region wächst auch die Kriegsgefahr. Denn schon jetzt gibt es immer wieder kleinere Eskalationen, die außer Kontrolle geraten und zu einem bewaffneten Konflikt heranwachsen könnten.
Wadephul stellt sich auf seiner Asienreise an die Seite der Staaten, die von China bedroht sind. "Chinas zunehmend aggressives Auftreten in der Straße von Taiwan und im Ost- und Südchinesischen Meer hat auch Auswirkungen auf uns in Europa: Hier stehen Grundregeln unseres weltweiten Miteinanders auf dem Spiel", sagte der CDU-Politiker vor seiner Abreise nach Japan. "Dem stellen wir uns gemeinsam durch unseren Einsatz für eine internationale Ordnung entgegen, die von der Stärke des Rechts und für alle verbindlichen Regeln getragen wird."
Chinesische Aggression als Chance für Deutschland?
Mittwoch in der Früh reiste der Außenminister weiter in die indonesische Hauptstadt Jakarta. Sechseinhalb Stunden Flugzeit, örtlich vorbei an Taiwan, auch über einen kleinen Teil des Südchinesischen Meeres. Der rote Faden der Auslandsreise des CDU-Politikers ist dabei sicherlich China, welches auch von Indonesien als Bedrohung gesehen wird. Zwar sind Länder wie Indonesien und Japan in wirtschaftlichen Fragen opportunistisch, arbeiten in allen Bereichen mit der Volksrepublik zusammen, wo es möglich ist.
Dennoch überwiegt immer mehr die Angst. Die Strategie des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, Bündnisse in der Region zu stärken und damit China zu isolieren, hatte zunächst funktioniert. Nun sorgt Trump jedoch dafür, dass das Urvertrauen in US-Sicherheitsversprechen der Vergangenheit angehört.
In einer Phase der geopolitischen Brüche ist das allerdings auch eine Chance für europäische Länder wie Deutschland. Die Bundesregierung könnte mit einer Stärkung der Beziehungen zu südostasiatischen Staaten gewährleisten, dass diese wirtschaftlich unabhängiger von China werden. Gleichzeitig übernehmen ohnehin schon immer mehr europäische Staaten Verantwortung, die internationalen Seewege militärisch zu schützen.
All das ist eine Investition in die Zukunft, weil viele Staaten in der Region allein durch ihre hohe Bevölkerungszahl großes Potenzial haben. Damit Deutschland seine strategischen Interessen im Indopazifik ausbauen kann, muss wahrscheinlich die Region mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Doch die Probleme vor der eigenen europäischen Haustür sind derzeit so groß, dass auch für Deutschland wichtige geopolitische Konflikte in Asien ganz klein werden.
