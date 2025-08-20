Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die chinesische Führung unterstützt Russland im Kampf gegen den Westen, und sie rüstet immer weiter auf. Durch militärische Muskelspiele und Chinas Machtpolitik ist die Lage im Indopazifik so gefährlich, dass auch Deutschland darauf reagiert.

Aus Osaka, Japan, berichtet Patrick Diekmann

Als Johann Wadephul am Dienstag mit seiner Kolonne durch die Tore des Marinestützpunktes in Yokosuka fährt, öffnet sich für den Außenminister eine Welt, die vielen Menschen in Europa wahrscheinlich völlig unbekannt ist.

Der Marinestützpunkt ist in einer größeren Bucht gelegen. Auf der einen Seite liegen Fregatten und U-Boote der japanischen Kriegsmarine vor Anker. Auf der anderen Seite der Bucht hat die US-Navy ihren größten Stützpunkt in Asien. Auch dort sind Fregatten und eine Reihe von kleineren Kriegsschiffen zu sehen. Besonders ins Auge sticht allerdings ein anderer Gigant: Der britische Flugzeugträger "Prince of Wales" ist momentan zu Besuch auf dem Stützpunkt.

Eine derartige Konzentration von maritimem Kriegsgerät gibt es wahrscheinlich kaum anderswo weltweit. Der US-Stützpunkt ist vergleichbar mit einer kleinen Stadt – eine Schule, ein Kino, Sportplätze und eine amerikanische Mall mit zahlreichen Fast-Food-Ketten gibt es hier. Straßenschilder, Häuser, Geschäfte: Alles sieht amerikanisch aus – ein Stück USA mitten in Japan. Aber auch europäische Kriegsschiffe wie die Fregatte "Bayern" waren in den vergangenen Monaten zu Gast.

China gefährdet Seehandel mit Territorialansprüchen

Obwohl Japan und der Indopazifik für europäische Staaten geografisch weit entfernt sind, und obwohl die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent durch die russische Aggression gefährdet ist, wächst die Präsenz der Nato in Asien.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Es geht um die Sicherheit der Seewege, die für den freien Handel, die Weltwirtschaft und somit auch für den Wohlstand in Europa existenziell sind. Gefährdet wird dieser Seehandel von China, das weite Teile des Südchinesischen Meeres völkerrechtswidrig beansprucht und immer aggressiver gegen seine Nachbarn in der Region vorgeht.

Dabei geht Chinas Staatschef Xi Jinping bedeutend vorsichtiger, laut Experten strategisch klüger vor als sein russischer Verbündeter Wladimir Putin: Peking lässt vorerst die Lage nicht auf einen Schlag mit einem Krieg eskalieren, sondern erhöht sukzessive militärisch den Druck auf seine Nachbarstaaten. China zieht die Schlinge langsam zu, und westliche Staaten stecken in einem Dilemma. Denn sie müssen immer mehr im Indopazifik militärische Stärke demonstrieren.

Deutschland in wirtschaftlichen Abhängigkeiten gefangen