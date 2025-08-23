Details im Video Das ist Putins Luxus-Dienstwagen

Von Hannah-Marie Blohme , Sophia Luise Feulner Aktualisiert am 24.08.2025 - 09:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Player wird geladen Im Video: Über welche außergewöhnlichen Funktionen Putins und Trumps Autos verfügen. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putins Dienstwagen ist eine fahrende Festung. Doch was kann das Auto? Und ist es besser als "The Beast" von Donald Trump?

2018 bekam Putin einen Aurus Senat, einen eigens für ihn angefertigten Dienstwagen. Mittlerweile fährt er eine angepasste Variante der Limousine. Das Standardmodell ist sogar frei verkäuflich.

Loading...

Bei dem Gipfeltreffen in Alaska mit Donald Trump nahm Putin jedoch nicht in seinem, sondern in dem Fahrzeug des US-Präsidenten Platz. Diese Ehre wurde sonst noch keinem anderen Staats- oder Regierungschef zuteil.

Über welche außergewöhnlichen Funktionen Putins und Trumps Autos verfügen, sehen Sie hier oder oben im Video.