Details im Video Das ist Putins Luxus-Dienstwagen
Wladimir Putins Dienstwagen ist eine fahrende Festung. Doch was kann das Auto? Und ist es besser als "The Beast" von Donald Trump?
2018 bekam Putin einen Aurus Senat, einen eigens für ihn angefertigten Dienstwagen. Mittlerweile fährt er eine angepasste Variante der Limousine. Das Standardmodell ist sogar frei verkäuflich.
Bei dem Gipfeltreffen in Alaska mit Donald Trump nahm Putin jedoch nicht in seinem, sondern in dem Fahrzeug des US-Präsidenten Platz. Diese Ehre wurde sonst noch keinem anderen Staats- oder Regierungschef zuteil.
Über welche außergewöhnlichen Funktionen Putins und Trumps Autos verfügen, sehen Sie hier oder oben im Video.
Putin ist nicht der einzige Machthaber mit einem Aurus in der Garage. Auch Kim Jong Un besitzt ein solches Modell. Der russische Präsident hatte das Auto dem nordkoreanischen Diktator während eines Besuchs im September 2023 gezeigt. Weniger Monate später schenkte er ihm selbst eine Aurus-Limousine.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa
