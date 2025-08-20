Umstrittener Film läuft heute im TV

Von reuters 20.08.2025 - 13:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der indische Premier Narendra Modi und Kremlchef Wladimir Putin: Ein weiteres Treffen soll geplant sein. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/ap)

Nach den neuesten Sanktionen der USA gegen russisches Öl reagiert Moskau. In Indien bleibt man auch trotz der Sanktionen optimistisch.

Russland sichert Indien ungeachtet westlicher Sanktionen fortgesetzte Öllieferungen zu. Sein Land verfüge über einen "sehr, sehr speziellen Mechanismus", um die Lieferungen aufrechtzuerhalten, sagte der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Neu-Delhi, Roman Babuschkin, am Mittwoch zu Journalisten. Die Rohölimporte Indiens aus Russland würden auf dem gleichen Niveau bleiben können.

Babuschkin kündigte zudem bis Jahresende ein Treffen von Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi an. Ein genauer Termin stehe jedoch noch nicht fest.

USA verhängen 25 Prozent Zölle auf indische Exporte

Gegen China haben die Vereinigten Staaten wegen dessen Käufen von russischem Öl allerdings keine vergleichbaren Maßnahmen ergriffen. Laut Kritikern verfehlen die Sanktionen der USA so ihre Wirkungen: Weil Russland weiter Öl verkauft, bleibt seine Wirtschaft stabil.

Auch EU erhebt Sanktionen

Die Europäische Union hatte im Juli die von Russland unterstützte indische Raffinerie Nayara Energy mit Sanktionen belegt. Daraufhin hatte das Unternehmen seine Produktion gedrosselt. Der russische Vize-Handelsbeauftragte in Indien, Jewgeni Griwa, erklärte bei dem Pressetermin, der Handel zwischen beiden Ländern werde voraussichtlich um zehn Prozent pro Jahr wachsen.

Indiens Wirtschaft soll der Regierung zufolge trotz zunehmender geopolitischer Unsicherheiten ein kräftiges Wachstum anstreben. "Im Idealfall muss die indische Wirtschaft real um rund acht Prozent pro Jahr zulegen, und das für mindestens ein Jahrzehnt", hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Finanzministeriums.