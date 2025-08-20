t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Sanktionen der USA: Russland kündigt Treffen mit Indien an

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchuhkette insolvent: Letzte Filiale schließt
TextWarnemünde: Kreuzfahrtschiff baut Unfall
TextMilliardenklage gegen Pharma-Riesen
TextLombardi-Ex bricht ihr Schweigen
TextRudel von Hunden beißt Joggerin nieder

Nach westlichen Sanktionen
Russland kündigt Putin-Treffen mit wichtigem Handelspartner an

Von reuters
20.08.2025 - 13:52 UhrLesedauer: 2 Min.
Der indische Premier Narendra Modi und Kreml-Chef Wladimir Putin beim Brics-Gipfel in Kasan: Der Kreml möchte bei dem Treffen den Westen schwächen.Vergrößern des Bildes
Der indische Premier Narendra Modi und Kremlchef Wladimir Putin: Ein weiteres Treffen soll geplant sein. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/ap)
News folgen

Nach den neuesten Sanktionen der USA gegen russisches Öl reagiert Moskau. In Indien bleibt man auch trotz der Sanktionen optimistisch.

Russland sichert Indien ungeachtet westlicher Sanktionen fortgesetzte Öllieferungen zu. Sein Land verfüge über einen "sehr, sehr speziellen Mechanismus", um die Lieferungen aufrechtzuerhalten, sagte der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Neu-Delhi, Roman Babuschkin, am Mittwoch zu Journalisten. Die Rohölimporte Indiens aus Russland würden auf dem gleichen Niveau bleiben können.

Loading...

Babuschkin kündigte zudem bis Jahresende ein Treffen von Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi an. Ein genauer Termin stehe jedoch noch nicht fest.

USA verhängen 25 Prozent Zölle auf indische Exporte

Hintergrund der Zusicherung sind westliche Sanktionen gegen den Handel mit russischem Öl. Mit den Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft finanziert Moskau auch den Krieg gegen die Ukraine, der mittlerweile dreieinhalb Jahre währt. Die USA wollen am 28. August einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf indische Exporte verhängen, weil das Land verstärkt russisches Öl importiert.

Video | Putin-Aufnahmen lösen Debatte um Gesundheitszustand aus
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Gegen China haben die Vereinigten Staaten wegen dessen Käufen von russischem Öl allerdings keine vergleichbaren Maßnahmen ergriffen. Laut Kritikern verfehlen die Sanktionen der USA so ihre Wirkungen: Weil Russland weiter Öl verkauft, bleibt seine Wirtschaft stabil.

Öl Brent65,95 USD-4,74%
Zeitraum 1 Monat - ICE Fut Eur
21.07.28.07.04.08.11.08.18.08.
  • 73,47
  • 73,47
  • 65,95
  • 65,95
  • 65,74
  • 65,74
ChartAktuellesZahlen & Daten

Auch EU erhebt Sanktionen

Die Europäische Union hatte im Juli die von Russland unterstützte indische Raffinerie Nayara Energy mit Sanktionen belegt. Daraufhin hatte das Unternehmen seine Produktion gedrosselt. Der russische Vize-Handelsbeauftragte in Indien, Jewgeni Griwa, erklärte bei dem Pressetermin, der Handel zwischen beiden Ländern werde voraussichtlich um zehn Prozent pro Jahr wachsen.

Indiens Wirtschaft soll der Regierung zufolge trotz zunehmender geopolitischer Unsicherheiten ein kräftiges Wachstum anstreben. "Im Idealfall muss die indische Wirtschaft real um rund acht Prozent pro Jahr zulegen, und das für mindestens ein Jahrzehnt", hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Finanzministeriums.

Getragen werden soll der Aufschwung von der Binnennachfrage und von Investitionen. Ökonomen zufolge ist ein solches Tempo notwendig, damit das bevölkerungsreichste Land der Welt sein Ziel erreichen kann, bis zum Jahr 2047 von einem Schwellenland zu einem Industriestaat zu werden.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
IndienMoskauRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAWladimir Putin
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom