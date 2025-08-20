Umstrittener Siedlungsbau Israel "begräbt endgültig die Idee eines palästinensischen Staates"

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hält im israelisch besetzten Westjordanland eine Karte, auf der das Siedlungsprojekt E1 dargestellt ist. (Quelle: Ohad Zwigenberg/dpa)

Ein israelischer Ausschuss hat den Bau von über 3.000 Wohneinheiten in einem Gebiet des Westjordanlands genehmigt. Dies könnte die Zweistaatenlösung endgültig zunichtemachen.

Ein israelischer Planungsausschuss hat Baupläne für Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im Westjordanland genehmigt. Dies teilte die israelische Organisation Peace Now mit, die mit einem Repräsentanten vor Ort vertreten war. Es geht dabei um den Bau von rund 3.400 Wohneinheiten in dem sogenannten E1-Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim. Das Gebiet gilt wegen der geografischen Lage als heikel im Konflikt mit den Palästinensern.

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich kündigte entsprechende Pläne vor knapp einer Woche an. Dieser Schritt "begräbt endgültig die Idee eines palästinensischen Staates", sagte er vor Ort. Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im kommenden Monat einen palästinensischen Staat anerkennen. Israel lehnt die Anerkennung dagegen als "Belohnung für die Hamas" nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ab.

Warum ist das Projekt so umstritten?

Das Gebiet gilt als einer der sensibelsten Punkte im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Es ist Schätzungen zufolge etwa zwölf Quadratkilometer groß. Seine strategische Lage zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim bedeutet jedoch, dass eine Bebauung dort das Westjordanland faktisch in einen nördlichen und einen südlichen Teil unterteilen würde. Damit würde ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.

Deswegen stoßen Baupläne in diesem umstrittenen Bereich international auf besonders starke Kritik. Unter internationalem Druck hatte Israel die Baupläne für E1 in der Vergangenheit immer wieder verschoben.

Eine Sprecherin der israelischen Organisation Peace Now sagte, in dem Billigungsprozess für E1 sei die Genehmigung durch den Planungsausschuss zwar die "endgültige Entscheidung". Die Regierung könne den Plan aber in der Zukunft jederzeit stoppen, sollte sie dies wollen. In der Vergangenheit seien Projekte noch gestoppt worden, nachdem der Bau bereits begonnen habe.

Israels Besiedlung verwandelt Westjordanland in "Flickenteppich"

Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal.

Israel und Westjordanland: Eine Ohrfeige für den Westen