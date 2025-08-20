"Müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein" So will Lettland einen russischen Überfall abwehren

Von dpa 20.08.2025 - 15:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs (M.) beim Besuch der Grenzbarrieren im Dreiländereck zu Belarus und Russland: (Quelle: Alexander Welscher)

Lettland verstärkt massiv seine Grenze zu Russland und Belarus. Doch Präsident Edgars Rinkēvičs geht der Ausbau nicht schnell genug.

Lettlands Staatspräsident Edgars Rinkevics dringt auf eine schnellere Befestigung der östlichen EU-Außengrenze seines Landes zu Russland und Belarus. "Angesichts der Geschehnisse in der Ukraine müssen wir zumindest in den nächsten Jahren auf alle Szenarien vorbereitet sein", sagte er bei einem Besuch der Grenze am Dreiländereck zu Russland und Belarus in der Nähe von Zaborje.

Dort informierte sich Rinkēvičs in Militäruniform zusammen mit Armeechef Kaspars Pudāns und Grenzschutzleiter Guntis Pujāts über den Bau eines Grenzzauns und von Beton- und Panzersperren. "Die Grenze, wie sie heute ist, unterscheidet sich grundlegend davon, wie sie vor zwei Jahren war", würdigte Rinkēvičs die Fortschritte bei der Errichtung der Barrieren entlang der insgesamt rund 400 Kilometer langen Grenze zu Russland und Belarus.

Baltische Länder bauen Barrieren an Grenze zu Russland

Zugleich mahnte der Präsident an, dass noch viel zu tun sei. Dies gelte sowohl für den Bau des Grenzzauns und dessen Ausstattung mit Sensoren und Überwachungskameras als auch für die Errichtung von Beton- und Panzersperren. Auch sprach sich der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes für eine Ausweitung des Grenzstreifens von 12 auf 42 Meter aus.

Der Bau der physischen Barrieren entlang der Grenze dient der Schaffung der baltischen Verteidigungslinie, mit der Lettland und dessen Nachbarstaaten Estland und Litauen sich vor möglichen Angriffen schützen wollen. Die drei Länder reagieren damit auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Bau steht im Einklang mit den Nato-Verteidigungsplänen für das Baltikum.

Sapad-25: Sorgen wegen russischer Militärübung

Insbesondere die gemeinsam von Russland und Belarus für den September angesetzte Militärübung "Sapad 2025" wird im Baltikum mit Sorge beobachtet. Laut russischen Staatsmedien sollen bis zu 13.000 Soldaten an der Übung in Belarus teilnehmen – schon jetzt werden Gerät und Truppen in das Nachbarland Lettlands verlegt. Auch wenn das Manöver einen ausschließlich defensiven Charakter haben soll, wird die Übung an der Nato-Sotflanke von Beobachtern als klare Drohung wahrgenommen.

Lettland will für die Stärkung der Grenze zwischen 2024 und 2028 rund 300 Millionen Euro investieren. Nach Angaben von Rinkēvičs gestalten sich die Arbeiten an den gefährlichsten Abschnitten planmäßig. Doch müsse die Enteignung und Entschädigung von Besitzern von Grundstücken an der Grenze geregelt werden. Das Parlament müsse sich dazu schnellstens mit einem von der Regierung vorgelegten Gesetz befassen, sagte der lettische Präsident.