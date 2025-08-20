"Ein echtes Problem für Russland" Nach Trumps Strafzöllen: Plötzlich schlägt China zu

Ein Öltanker löscht seine Fracht am Terminal von Qingdao: "Momentan ist das für die Chinesen eine sehr gute Gelegenheit." (Quelle: IMAGO/CFOTO)

Putins Ölwirtschaft steht nach Trumps Strafzöllen gegen Indien vor einer Herausforderung. China nutzt die Gelegenheit – und kauft Öl zum Spottpreis.

Der Schock war groß in der indischen Wirtschaft: Anfang August kündigte US-Präsident Donald Trump eine Verdopplung der Zölle auf das asiatische Land an – von 25 auf 50 Prozent. Der Grund: Indien bezieht Öl aus Russland. Trump sprach sogar davon, dass das Land die "Kriegsmaschine" Putins unterstütze. In der Folge fuhr Indien seine Öleinfuhren aus Russland stark zurück.

Putins Regime versuchte sich schnell an Schadensbegrenzung. Die Rohölimporte würden bald wieder das alte Niveau erreichen, versicherte Roman Babuschkin, Geschäftsträger der russischen Botschaft in Neu-Delhi. Es gebe dafür einen "sehr, sehr speziellen Mechanismus". Wie der aussieht, erklärte Babuschkin nicht.

Analysten haben nun allerdings auffällige Marktbewegungen festgestellt, die Aufschluss darüber geben könnten, wie es mit Putins Ölexporten weitergehen könnte. Denn Russland verzeichnet laut mehreren US-Medien nur einen Bruchteil der Verluste, die nach dem Wegfall der indischen Bestellungen eigentlich zu erwarten gewesen wären.

China verdoppelt Ölbestellungen fast

Der neue Abnehmer: China. Die Ostasiaten nehmen auch unter normalen Umständen große Mengen russischen Öls ab. Peking ist zwar der größte Importeur russischen Öls weltweit, bezieht dieses aber meistens aus dem geografisch naheliegenden Osten Russlands.

Doch plötzlich importieren die Chinesen auch größere Mengen aus dem Westen Russlands – also von dort, wo normalerweise die Lieferungen nach Indien verladen werden. 75.000 Barrels der Sorte Urals werden von dort aktuell pro Tag nach China exportiert, vorher waren es 40.000. Indien bezieht zwar weiterhin 400.000 Barrels pro Tag aus dem russischen Westen – zuvor lag der Durchschnitt hier allerdings bei fast 1,2 Millionen Barrels täglich. Ein Barrel entspricht 159 Litern Rohöl.

Experten sehen in dem auffälligen Kaufverhalten allerdings keinen Freundschaftsdienst Xi Jinpings an Wladimir Putin, sondern pragmatische Kalkulation der Chinesen: Durch den Ausfall der Inder als Großkunden sehen sich die Urals-Verkäufer gezwungen, ihr Öl zu reduzierten Preisen anzubieten. Die Schlussfolgerung der Analysten: China sieht in der Not Indiens und Russlands die Gelegenheit, günstiges Rohöl abzugreifen.

"Das wird ein echtes Problem für Russland"

"Momentan ist das für die Chinesen eine sehr gute Gelegenheit", erklärt Analyst Muyu Xu dem US-Sender CNN. "In den kommenden Wochen könnten noch mehr Raffinerien in China auf dieselbe Idee kommen und die niedrigen Preise ausnutzen." Dass der chinesische Opportunismus Putin langfristig helfen kann, glaubt Muyu Xu nicht: "Wenn Indien sich weiter zurückhalten muss, wird das ein echtes Problem für Russland. China kann diese Lücke nicht allein füllen."