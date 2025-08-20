t-online - Nachrichten für Deutschland
Rumänien: Deutsche Kampfjets steigen auf – Russische Drohne löst Alarm aus

Alarmrotte in Rumänien
Russische Drohne im Anflug – deutsche Eurofighter steigen auf

Von dpa
Aktualisiert am 20.08.2025 - 18:52 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein deutscher Eurofighter startet auf dem Flugplatz Mihail Kogălniceanu (Archivbild): Es war der erste Alarmstart des neuen Einsatzes. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)
In Polen stürzte in der Nacht eine russische Drohne ab, auch Rumänien geriet offenbar ins Schussfeld. Dort stationierte deutsche Kampfjets wurden alarmiert.

Wegen russischer Luftangriffe auf die Grenzregion der Ukraine zu Rumänien hat die Nato zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Kampfjets starteten, weil sich russische Waffensysteme dem Luftraum Rumäniens näherten, sagte ein Bundeswehrsprecher. Der Luftraum wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch aber nicht verletzt.

Die vom rumänischen Militärflugplatz Mihail Kogălniceanu bei Constanta gestarteten Kampfflugzeuge landeten wieder ohne Zwischenfall. Bei den anfliegenden Waffensystemen dürfte es sich um russische Kamikazedrohnen gehandelt haben. In Polen stürzte in der Nacht eine russische Drohne auf ein Feld, die Regierung in Warschau sprach von einer Provokation.

Deutsche Kampfjets im Einsatz: Nato-Alarmrotte rund um die Uhr startbereit

Die Luftwaffe beteiligt sich derzeit mit fünf Eurofightern und rund 170 Soldaten an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Südostflanke des Bündnisses ("Nato-Mission Enhanced Air Policing South"). Der Einsatz von Kampfjets hilft dem Nato-Partner mit militärischen Fähigkeiten, die dieser selbst nicht ausreichend hat.

Die deutschen Kampfflugzeuge sind Teil einer Alarmrotte vor Ort, die rund um die Uhr startbereit ist. Mehrere Nato-Staaten wechseln sich mit der Unterstützung ab. Der neue deutsche Einsatz begann in diesem Monat und soll bis März 2026 dauern. Er war der erste Alarmstart von Eurofightern des neuen Einsatzes.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
