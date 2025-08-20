Vororte bereits erobert Israel: Angriff auf Gaza-Stadt hat begonnen

Ein israelischer Panzer fährt nahe des Grenzzauns zwischen Israel und Gaza: "Wir werden sie immer weiter in Gaza-Stadt treffen, einer Terror-Hochburg." (Quelle: Maya Levin)

Israels Offensive in Gaza-Stadt hat begonnen, wie Sprecher der Armee erklärt. Für Zivilisten sollen Fluchtmöglichkeiten geschaffen werden.

Dem israelischen Militär zufolge hat nach Zusammenstößen mit der Hamas die erste Phase der geplanten Offensive auf Gaza-Stadt begonnen. Vororte seien bereits eingenommen worden, sagt Militärsprecher Effie Defrin vor der Presse. Die israelische Armee arbeite daran, Fluchtmöglichkeiten für Zivilisten einzuräumen, so Defrin. Außerdem solle es Zugang zu medizinischer Versorgung geben.

Über die Terrororganisation Hamas sagte Defrin, diese sei "zerschlagen und verwundet". "Wir werden sie immer weiter in Gaza-Stadt treffen, einer Terror-Hochburg. Wir werden sie ober- und unterirdisch treffen." Das Militär werde "nicht mehr warten". In den kommenden Tagen sollen 60.000 Reservisten kontaktiert und letztlich auch eingezogen werden.