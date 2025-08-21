Asien-Reise des Außenministers Wadephul erlebt eine Überraschung
Durch die Konflikte mit China und Russland ist auch der Druck auf Deutschland groß, seine Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten zu verbessern. Außenminister Wadephul musste auf seiner Asien-Mission jedoch mit Streit rechnen.
Aus Jakarta berichtet Patrick Diekmann
Die Vorzeichen vor dem Besuch von Außenminister Johann Wadephul waren eigentlich ziemlich schlecht. Denn die Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien sind in den vergangenen Jahren eigentlich nicht gut gepflegt worden. Zuletzt war es Annalena Baerbock (Grüne), die das Land im Jahr 2022 für ein G20-Treffen besuchte. Indonesien musste auf Wertschätzung aus Deutschland warten. Auch deshalb besuchte der neue indonesische Präsident Prabowo Subianto auf seiner Europareise im Juli zwar einige EU-Staaten; die Bundesrepublik aber ließ er aus.
Als Wadephul am Mittwoch in dem Land eintraf, war der Empfang betont höflich. Männer in traditionellen Batik-Hemden empfingen den CDU-Politiker am Außenministerium, seine Delegation bekam Kaffee gereicht. Der Ton der Gastgeber war freundlich.
Der indonesische Außenminister Sugiono sagte, Indonesien und Deutschland teilten die Auffassung, dass beide Länder strategische Partner seien – "gerade angesichts der globalen Herausforderungen". Er sei zuversichtlich, "dass diese Partnerschaft in den kommenden Jahren noch stärker wird".
Indonesien weiß um die deutsche Wirtschaftsmacht und möchte vor allem aus ökonomischen Gründen seine Beziehungen zu Deutschland verbessern. Euphorie und Lob schlugen Wadephul am Dienstag von offizieller Seite nicht entgegen. Und das hatte nicht nur damit zu tun, dass die deutsch-indonesische Freundschaft etwas Pflege und persönliche Treffen nötig hat.
Vielmehr unterstützt Indonesien die palästinische Zivilbevölkerung und verurteilt die israelische Regierung für die Zehntausenden zivilen Opfer im Gazastreifen infolge des Krieges, ausgelöst durch den Überfall der Hamas auf Israel. Die indonesische Positionierung in dem Konflikt ist eigentlich keine Überraschung, immerhin ist es das Land mit den meisten Muslimen weltweit.
Deswegen gibt es in Indonesien große Wut auf Deutschland, weil sich die aktuelle und die vergangene Bundesregierung hinter den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und somit auch hinter seine Kriegsführung stellten.
Wadephul erlebt bei seinem Besuch in Indonesien aber eine Überraschung. Die Gastgeber heben das Thema Gaza kaum auf die Tagesordnung. Ein Grund dafür ist, dass es in Indonesien positiv aufgenommen wurde, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefert, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten viel Wut in vielen muslimisch geprägten Staaten aufgestaut hat – so auch in Indonesien.
- Indopazifik in Aufruhr: Eine gefährliche Lage braut sich zusammen
- Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine? Er sagt die Wahrheit – und stellt Merz vor Probleme
Keine Gaza-Kritik an Deutschland
Eine Mehrheit der indonesischen Bevölkerung sieht in den Palästinensern ein muslimisches Volk, das von israelischen Regierungen schon seit Jahrzehnten unterdrückt wird. Der Terrorangriff der Hamas hat daran kaum etwas geändert. Zwar unterstützen indonesische Regierungen die Hamas weder politisch noch finanziell. Aber sie distanzieren sich auch nicht.
Die Bundesregierung sieht das bekanntlich anders. Sie kritisiert zwar die israelische Regierung aufgrund ihrer Kriegsführung im Gazastreifen, aber sie hat eben auch sehr lange Zeit Maßnahmen gegen die Netanjahu-Regierung aufgeschoben. Dass sie einen Teil der Waffenlieferungen nun ausgesetzt hat, ist aber aus der Perspektive Indonesiens zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
Während Außenminister Sugiono lediglich im inoffiziellen Teil des Treffens mit Wadephul darüber sprach, rückte eine Diskussion des Außenministers im Anschluss bei der Denkfabrik Foreign Policy Comunity of Indonesia in den Fokus.
Doch auch hier waren Sorgen aus Deutschland unbegründet. Die Diskussionsteilnehmer und Fragesteller thematisierten Gaza nicht. Vielmehr ging es um eine Stärkung der deutsch-indonesischen Beziehungen, bequeme Fragen für den CDU-Politiker.
Schließlich war er für die Stärkung dieser Beziehungen nach Indonesien gekommen. Keine Gaza-Kritik an Deutschland – dafür bekam der Außenminister eine graue Jacke geschenkt, auf der "Johann" aufgestickt ist. Die Gefahr eines Eklats: verflogen.
Deutschland und Indonesien haben gemeinsame Interessen
Deutschland und Indonesien scheinen sich aktuell vor allem auf ihre gemeinsamen Interessen konzentrieren zu wollen. Wadephul setzt bei seinem Besuch drei Schwerpunkte:
1. Konflikt mit China
Viele Länder im Indopazifik haben schon seit Langem Sorge angesichts der chinesischen Aggression in der Region. Die Volksrepublik hatte im vergangenen Jahrzehnt massiv aufgerüstet, erhebt völkerrechtswidrige Ansprüche auf einen großen Teil des Ost- und Südchinesischen Meeres und untermauert diese Ansprüche mit einer Kriegsmarine, die weltweit über die meisten Schiffe verfügt.
Die Angst vieler Staaten vor China führt einerseits zu einer massiven Aufrüstung in der Region – selbst Japan, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg einen Staatspazifismus in die Verfassung geschrieben hat, investiert massiv in die eigene Sicherheit. Andererseits suchen Länder wie Indonesien auch neue Sicherheitsbündnisse – und davon könnte auch Deutschland profitieren. Nicht zuletzt, weil die Amerikaner unter US-Präsident Donald Trump für viele Staaten nicht als vertrauenswürdige Partner gelten.
Deshalb begrüßen Länder wie Indonesien oder Japan, wenn europäische Nato-Länder in der Region Präsenz zeigen. Das nimmt wiederum auch Deutschland in die Verantwortung. Als große Exportmacht hat die Bundesrepublik ebenfalls ein Eigeninteresse daran, Sicherheit auf den wichtigen Seestraßen in der Indopazifik-Region zu gewährleisten. Auch deshalb schicken Bundesregierungen immer wieder Kriegsschiffe ins Südchinesische Meer.
2. Stärkung der deutschen Wirtschaft
Auch ein weiteres zentrales Thema ist eng mit China verbunden – in Asien ging es für den Außenminister auch um die Stärkung der deutschen Wirtschaft. Wadephul hatte auch eine Wirtschaftsdelegation mitgenommen. Dabei lag ein Schwerpunkt darauf, neue Kontakte in der indonesischen Wirtschaft und Politik zu schließen.
Denn China als der zweitwichtigste Handelspartner der Bundesrepublik sieht alle westlichen Staaten als systemische Rivalen und möchte die Hegemonie des Westens und ihrer freiheitlich-demokratischen Werte brechen. Zu lange haben Bundesregierungen auf diese Entwicklungen nicht reagiert – das wollte die Ampelregierung ändern, und die schwarz-rote Koalition setzt diesen Kurs nun fort.
Länder wie Indonesien kommen für deutsche Unternehmen als Produktionsstätten in Betracht – vor allem als Alternative zur sogenannten Werkbank China.
Deshalb unterstrich Außenminister Wadephul am Donnerstag nach seinem letzten Termin in Jakarta noch einmal die Bedeutung, die Indonesien für Deutschland hat. "Ich glaube in der Tat, das ist eine Schlüsselregion für Deutschland, für Europa. Indonesien ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Märkte auf der Welt haben, die bei uns nicht richtig gesehen werden", erklärte er. "Über 280 Millionen Menschen leben hier in einem Land, das sich langsam, aber stetig nach oben entwickelt."
3. Fachkräftemangel in Deutschland
Der demografische Wandel stellt aber auch die heimische Wirtschaft in Deutschland vor zentrale Herausforderungen. Es fehlen Fachkräfte in vielen unterschiedlichen Branchen. Die Bundesrepublik und Indonesien könnten demnach beide profitieren, wenn deutsche Programme Fachkräfte in Indonesien ausbilden und dann nach Deutschland holen könnten.
Zumindest ist das die Strategie der Bundesregierung. In Jakarta informierte sich Wadephul über die mit Deutschkursen gekoppelte Ausbildung im indonesischen Gesundheitswesen. Begleitet vom indonesischen Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin und der Direktorin des Goethe-Instituts Indonesien, Constanze Michel, ließ er sich eine staatliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe zeigen. Mehrere Hundert Fachkräfte im Gesundheits- und Pflegebereich kommen bereits jährlich nach Deutschland.
Dabei ließ sich der deutsche Außenminister bei einer Gerätepräsentation den Blutdruck messen. Das Ergebnis: Gelber Bereich, gut für sein Alter und seinen Job. "Sie sind, glaube ich, gesund", sagte eine Vertreterin, die die Messgeräte eines Unternehmens bewirbt.
Bisher bewegt sich die Fachkräftemigration nach Deutschland mit insgesamt rund 1.000 Visa pro Jahr auf niedrigem Niveau. Die Bundesregierung sieht aber hier großes Potenzial, zumal die Hälfte der Bevölkerung jünger als 30 Jahre ist. Mit mehr als 284 Millionen Einwohnern ist Indonesien das viertbevölkerungsreichste Land der Welt.
Trotz des Bedarfs gibt es weiterhin große Hemmnisse bei der Anwerbung von Fachkräften. Als Gründe für den niedrigen Stand der Fachkräftemigration werden von der Bundesregierung unter anderem ein geringes Ausbildungsniveau, Sprachanforderungen und Probleme bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen genannt.
Aber in Jakarta wurde deutlich: Auch die Tatsache, dass der Familiennachzug nach Deutschland für Fachkräfte erst dann möglich ist, wenn sie einen Aufenthaltstitel haben, schmälert die Attraktivität der Bundesrepublik für Fachkräfte.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Wadephul sprach sich am Donnerstag in Indonesien dafür aus, den Wirtschaftsstandort Deutschland für Migranten attraktiver zu machen. "Ich möchte uns Deutsche auch daran erinnern, dass wir nicht nur einen technischen Weg brauchen, um Menschen nach Deutschland zu bringen. Sondern wir müssen auch eine Willkommenskultur zeigen für ausländische Fachkräfte", sagte Wadephul in seinem letzten Statement in Indonesien.
"Nur der deutsche Unterricht und nur eine schnelle und zügige Ausstellung eines Visums wird Menschen nicht bewegen, dauerhaft bei uns zu bleiben. Für Letzteres, also für einen schnellen digitalen Visumsprozess, werden wir Sorge tragen müssen", so Wadephul.
Damit endete die erste Asienreise des Außenministers. Sein Fazit: "Japan und Indonesien sind Schlüsselpartner für Deutschland auf der Suche nach globalen Partnerschaften", sagte der deutsche Außenminister. "Aber eine Reise macht noch nicht die Lösung der Thematik aus, sondern wir müssen dranbleiben." Für ihn und seine anderen Kabinettskollegen hat die Arbeit also erst begonnen.
- Begleitung der Reise von Außenminister Wadephul nach Japan und Indonesien