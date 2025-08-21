Asienreise des Außenministers Wadephul erlebt eine Überraschung

Von Patrick Diekmann 21.08.2025 - 18:05 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Wadephul auf Asien-Mission: Der Außenminister wirbt um Fachkräfte zur Stärkung der deutschen Wirtschaft. (Quelle: Soeren Stache/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Durch die Konflikte mit China und Russland ist auch der Druck auf Deutschland groß, seine Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten zu verbessern. Außenminister Wadephul musste auf seiner Asien-Mission jedoch mit Streit rechnen.

Aus Jakarta berichtet Patrick Diekmann

Loading...

Die Vorzeichen vor dem Besuch von Außenminister Johann Wadephul waren eigentlich ziemlich schlecht. Denn die Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien sind in den vergangenen Jahren eigentlich nicht gut gepflegt worden. Zuletzt war es Annalena Baerbock (Grüne), die das Land im Jahr 2022 für ein G20-Treffen besuchte. Indonesien musste auf Wertschätzung aus Deutschland warten. Auch deshalb besuchte der neue indonesische Präsident Prabowo Subianto auf seiner Europareise im Juli zwar einige EU-Staaten; die Bundesrepublik aber ließ er aus.

Als Wadephul am Mittwoch in dem Land eintraf, war der Empfang betont höflich. Männer in traditionellen Batik-Hemden empfingen den CDU-Politiker am Außenministerium, seine Delegation bekam Kaffee gereicht. Der Ton der Gastgeber war freundlich.

Der indonesische Außenminister Sugiono sagte, Indonesien und Deutschland teilten die Auffassung, dass beide Länder strategische Partner seien – "gerade angesichts der globalen Herausforderungen". Er sei zuversichtlich, "dass diese Partnerschaft in den kommenden Jahren noch stärker wird".

Indonesien weiß um die deutsche Wirtschaftsmacht und möchte vor allem aus ökonomischen Gründen seine Beziehungen zu Deutschland verbessern. Euphorie und Lob schlugen Wadephul am Dienstag von offizieller Seite nicht entgegen. Und das hatte nicht nur damit zu tun, dass die deutsch-indonesische Freundschaft etwas Pflege und persönliche Treffen nötig hat.

Vielmehr unterstützt Indonesien die palästinische Zivilbevölkerung und verurteilt die israelische Regierung für die Zehntausenden zivilen Opfer im Gazastreifen infolge des Krieges, ausgelöst durch den Überfall der Hamas auf Israel. Die indonesische Positionierung in dem Konflikt ist eigentlich keine Überraschung, immerhin ist es das Land mit den meisten Muslimen weltweit.

Deswegen gibt es in Indonesien große Wut auf Deutschland, weil sich die aktuelle und die vergangene Bundesregierung hinter den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und somit auch hinter seine Kriegsführung stellten.

Wadephul erlebt bei seinem Besuch in Indonesien aber eine Überraschung. Die Gastgeber heben das Thema Gaza kaum auf die Tagesordnung. Ein Grund dafür ist, dass es in Indonesien positiv aufgenommen wurde, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefert, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten viel Wut in vielen muslimisch geprägten Staaten aufgestaut hat – so auch in Indonesien.

Keine Gaza-Kritik an Deutschland