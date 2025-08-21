t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Nordkorea: Wohl geheime Raketenbasis an Grenze zu China entdeckt

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCEO stirbt bei Fallschirmsprung in Alpen
TextBayerische Privatklinik ist insolvent
TextLiebesgerüchte: Tennis-Stars begeistern
TextMinister zieht "erschütternde" neue Bilanz
TextFelssturz in den Bergen – Pärchen stirbt

Nahe der chinesischen Grenze
Nordkorea verfügt wohl über eine geheime Raketen-Basis

Von t-online, KON
21.08.2025 - 10:48 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0243324210Vergrößern des Bildes
Test einer Hwasong-18-Rakete: Die Waffen können wohl in der jetzt entdeckten Militärbasis gelagert werden. (Quelle: IMAGO/North Korean government/imago)
News folgen

Das nordkoreanische Atomprogramm läuft weiter auf Hochtouren. Jetzt hat ein Thinktank eine bisher unentdeckte Raketen-Basis gefunden.

Nordkorea scheint über eine geheime Militärbasis an der Grenze zu China zu verfügen – versteckt in einem Bergtal und in der Größe von 22 Quadratkilometern. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des US-amerikanischen Thinktanks "Center for Strategic and International Studies" (CSIS), für den die Denkfabrik Interviews, Satellitenbilder und öffentliche Dokumente ausgewertet hat. Von der Basis können potenziell Interkontinentalraketen abgefeuert werden.

Loading...

Die Bauarbeiten für die Militärbasis begannen wohl bereits 2004 – auch wenn auf dem Gelände noch immer Arbeiten stattfinden sollen, soll der Stützpunkt seit 2014 betriebsfähig sein. Große Teile der Infrastruktur sollen sich laut CSIS unter der Erde befinden. Wie die Denkfabrik schreibt, soll die Basis Tausende Soldaten beherbergen können.

Neben der "Sinpung-dong" Militärbasis soll Nordkorea über bis zu 20 weitere Basen verfügen. Laut CSIS bieten die meisten von ihnen die Voraussetzungen, Interkontinentalraketen wie die nordkoreanischen Hwasong-15 oder die Hawsong-18 zu lagern. Beide Raketen-Typen können mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet werden.

"Alles andere als gute Nachrichten"

Dafür, dass sich in "Sinpung-dong" Interkontinentalraketen befinden, spricht laut der Denkfabrik die versteckte Lage. Demnach biete die Basis Platz für sechs bis neun der Raketen. In der Regel sind die Raketen nicht nuklear bewaffnet – vermutlich gebe es für das Aufrüsten der nuklearen Sprengköpfe extra Anlagen im Dreißigminuten-Radius der Basis.

Einer der Autoren des Berichts, Victor D. Cha, erklärt gegenüber dem "Wall Street Journal": "Das sind alles andere als gute Nachrichten. Nordkorea würde nicht viel Zeit benötigen, um diese Raketen abzufeuern, sodass es schwierig wäre, sie vor dem Start zu zerstören."

Vor allem nach den US-Angriffen auf das Atomprogramm des Iran hat Nordkorea die Relevanz der eigenen Nuklearanlagen betont. Das Land will unterirdische Anlagen ausbauen, Machthaber Kim bezeichnete die Nuklearwaffen zudem als kostbare Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AtomprogrammChinaNordkorea
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom