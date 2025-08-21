Nahe der chinesischen Grenze Nordkorea verfügt wohl über eine geheime Raketen-Basis

Test einer Hwasong-18-Rakete: Die Waffen können wohl in der jetzt entdeckten Militärbasis gelagert werden. (Quelle: IMAGO/North Korean government/imago)

Das nordkoreanische Atomprogramm läuft weiter auf Hochtouren. Jetzt hat ein Thinktank eine bisher unentdeckte Raketen-Basis gefunden.

Nordkorea scheint über eine geheime Militärbasis an der Grenze zu China zu verfügen – versteckt in einem Bergtal und in der Größe von 22 Quadratkilometern. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des US-amerikanischen Thinktanks "Center for Strategic and International Studies" (CSIS), für den die Denkfabrik Interviews, Satellitenbilder und öffentliche Dokumente ausgewertet hat. Von der Basis können potenziell Interkontinentalraketen abgefeuert werden.

Die Bauarbeiten für die Militärbasis begannen wohl bereits 2004 – auch wenn auf dem Gelände noch immer Arbeiten stattfinden sollen, soll der Stützpunkt seit 2014 betriebsfähig sein. Große Teile der Infrastruktur sollen sich laut CSIS unter der Erde befinden. Wie die Denkfabrik schreibt, soll die Basis Tausende Soldaten beherbergen können.

Neben der "Sinpung-dong" Militärbasis soll Nordkorea über bis zu 20 weitere Basen verfügen. Laut CSIS bieten die meisten von ihnen die Voraussetzungen, Interkontinentalraketen wie die nordkoreanischen Hwasong-15 oder die Hawsong-18 zu lagern. Beide Raketen-Typen können mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet werden.

"Alles andere als gute Nachrichten"

Dafür, dass sich in "Sinpung-dong" Interkontinentalraketen befinden, spricht laut der Denkfabrik die versteckte Lage. Demnach biete die Basis Platz für sechs bis neun der Raketen. In der Regel sind die Raketen nicht nuklear bewaffnet – vermutlich gebe es für das Aufrüsten der nuklearen Sprengköpfe extra Anlagen im Dreißigminuten-Radius der Basis.

Einer der Autoren des Berichts, Victor D. Cha, erklärt gegenüber dem "Wall Street Journal": "Das sind alles andere als gute Nachrichten. Nordkorea würde nicht viel Zeit benötigen, um diese Raketen abzufeuern, sodass es schwierig wäre, sie vor dem Start zu zerstören."