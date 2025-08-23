USA beschuldigen Maduro, Kopf des "Kartells der Sonnen" zu sein

Die Vorwürfe der USA gegen Maduro wiegen schwer. Er soll demzufolge der Kopf der kriminellen Bande "Cartel de los Soles" (zu Deutsch: "Kartell der Sonnen") sein. Die Gruppe besteht wohl vor allem aus hochrangigen venezolanischen Militärs, woher auch der Name kommt: Generäle tragen auf der Schulterklappe ihrer Uniformen ein Sonnensymbol.

Bei dem Kartell handelt es sich eher um ein informelles Netzwerk als um eine Gruppe mit fester Hierarchie, als die die USA das Kartell darstellen. Schon seit den frühen 1990er-Jahren soll das "Cartel de los Soles" in den Kokainhandel verwickelt sein. Das Geschäft der Militärs floriert jedoch erst richtig seit 1999.

Damals kam der Offizier Hugo Chávez in Venezuela ins Präsidentenamt und machte das Militär zu einem zentralen Machtfaktor. In dieser Zeit sollen die Venezolaner Kontakt zu den kolumbianischen Guerillagruppen Farc und ELN aufgenommen haben, die selbst in der Produktion und im Handel mit Kokain mitmischen.

Die Verbindung der kolumbianischen Guerillas nach Venezuela besteht weiterhin. Die Farc haben zwar 2016 ein Friedensabkommen mit der Regierung in Bogotá unterzeichnet, einige Untergruppen machen jedoch als Dissidenten weiter – vor allem wegen ihrer lukrativen Drogengeschäfte. Besonders die ELN soll zudem unter dem Schutz Maduros stehen und in Venezuela Unterschlupf suchen. An der mehr als 2.000 Kilometer langen Grenze der beiden Länder kam es erst im Januar zu blutigen Kämpfen, bei denen Zehntausende Kolumbianer vertrieben wurden.

Regionale Nachbarn kritisieren Trumps Entscheidung scharf

Auch mit Blick darauf fürchtet der kolumbianische Präsident Gustavo Petro eine US-Militärintervention in Venezuela. "Die Gringos sind verrückt, wenn sie glauben, dass eine militärische Intervention in Venezuela ihre Probleme löst", erklärte er am Dienstag in einer Kabinettssitzung. Als Gringos werden in Lateinamerika vorrangig US-Amerikaner bezeichnet.

Dann zog Petro einen drastischen Vergleich: "Sie ziehen Venezuela in eine Situation wie in Syrien hinein, mit dem Problem, dass sie auch Kolumbien mit hineinziehen." Der kolumbianische Präsident sprach zudem eine Warnung an die USA aus: "Ich habe Trump über seine Gesandten gesagt, dass dies der schlimmste Fehler wäre."

Ferner richtete die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum deutliche Worte an Trump: "Nein zum Interventionismus", appellierte sie an das Weiße Haus. "Das ist nicht nur eine Überzeugung, sondern steht auch in der (mexikanischen) Verfassung."