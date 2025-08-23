USA schicken Kampfschiffe in die Karibik Trump droht mit "allen Mitteln"
Donald Trump hat den lateinamerikanischen Drogenkartellen schon vor Monaten den Krieg erklärt. Nun greift er zu rigorosen Maßnahmen. Kann seine Strategie Erfolg haben?
Die USA haben in den vergangenen Tagen den militärischen Druck auf Länder in Lateinamerika massiv erhöht. Anfang August ordnete US-Präsident Donald Trump das Verteidigungsministerium an, militärische Mittel gegen Drogenkartelle einzusetzen – notfalls auch mit Operationen im Ausland. Und Trump erhöht den Druck weiter.
Dabei nimmt er besonders Venezuela ins Visier. Anfang der Woche ließ er mindestens drei Zerstörer der US-Marine in die Gewässer vor Venezuela schicken. Einem Bericht des Senders CNN zufolge sollen auch ein atomgetriebenes U-Boot sowie mehrere P8-Aufklärungsflugzeuge im Einsatz sein. Zudem sind demnach 4.000 Marinesoldaten Teil der Mission. Sie diene "zur Bekämpfung von Bedrohungen der nationalen Sicherheit der USA durch speziell benannte Drogenterrororganisationen in der Region", heißt es demnach aus dem US-Sicherheitsapparat.
Schon im Wahlkampf war es ein zentrales Anliegen Trumps, den Schmuggel von Rauschmitteln in die USA zu unterbinden. Dazu will er laut seiner Sprecherin Karoline Leavitt nun "alle Mittel" gegen "narcoterroristische Kartelle" einsetzen. Angesichts dieser unverhohlenen Drohung könnte sich der Einsatz der US-Marine als mehr als eine bloße Machtdemonstration herausstellen. Länder wie Kolumbien, Mexiko und Venezuela reagieren gereizt. Sie befürchten Interventionen von US-Soldaten.
Maduro mobilisiert Millionen Milizionäre
Angesichts dessen greift Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro selbst zu harschen Mitteln. Der 62-Jährige mobilisierte als Reaktion auf die "Drohungen" aus den USA rund 4,5 Millionen Milizionäre, wie er am Montag ankündigte. Es handle sich um "vorbereitete, aktivierte und bewaffnete Milizen", so der Venezolaner. Die Truppe wurde von Maduros Vorgänger Hugo Chávez gegründet. Ihr gehören nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Zivilisten und Reservisten an. Sie untersteht der Armee.
Maduros entschiedene Reaktion dürfte auch daher rühren, dass die USA ihn persönlich im Visier haben. Die Trump-Regierung verdoppelte kürzlich ein auf ihn ausgesetztes Kopfgeld auf 50 Millionen US-Dollar. Die ursprüngliche Summe war erst im Januar festgesetzt worden. Laut US-Vizeaußenminister Christopher Landau handelt es sich um das höchste je von den USA ausgesetzte Kopfgeld – sogar doppelt so viel, wie einst für Hinweise zur Ergreifung Osama bin Ladens geboten wurde. Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit erklärten die USA ebenfalls verschiedene lateinamerikanische Kartelle zu terroristischen Organisationen.
USA beschuldigen Maduro, Kopf des "Kartells der Sonnen" zu sein
Die Vorwürfe der USA gegen Maduro wiegen schwer. Er soll demzufolge der Kopf der kriminellen Bande "Cartel de los Soles" (zu Deutsch: "Kartell der Sonnen") sein. Die Gruppe besteht wohl vor allem aus hochrangigen venezolanischen Militärs, woher auch der Name kommt: Generäle tragen auf der Schulterklappe ihrer Uniformen ein Sonnensymbol.
Bei dem Kartell handelt es sich eher um ein informelles Netzwerk als um eine Gruppe mit fester Hierarchie, als die die USA das Kartell darstellen. Schon seit den frühen 1990er-Jahren soll das "Cartel de los Soles" in den Kokainhandel verwickelt sein. Das Geschäft der Militärs floriert jedoch erst richtig seit 1999.
Damals kam der Offizier Hugo Chávez in Venezuela ins Präsidentenamt und machte das Militär zu einem zentralen Machtfaktor. In dieser Zeit sollen die Venezolaner Kontakt zu den kolumbianischen Guerillagruppen Farc und ELN aufgenommen haben, die selbst in der Produktion und im Handel mit Kokain mitmischen.
Die Verbindung der kolumbianischen Guerillas nach Venezuela besteht weiterhin. Die Farc haben zwar 2016 ein Friedensabkommen mit der Regierung in Bogotá unterzeichnet, einige Untergruppen machen jedoch als Dissidenten weiter – vor allem wegen ihrer lukrativen Drogengeschäfte. Besonders die ELN soll zudem unter dem Schutz Maduros stehen und in Venezuela Unterschlupf suchen. An der mehr als 2.000 Kilometer langen Grenze der beiden Länder kam es erst im Januar zu blutigen Kämpfen, bei denen Zehntausende Kolumbianer vertrieben wurden.
Regionale Nachbarn kritisieren Trumps Entscheidung scharf
Auch mit Blick darauf fürchtet der kolumbianische Präsident Gustavo Petro eine US-Militärintervention in Venezuela. "Die Gringos sind verrückt, wenn sie glauben, dass eine militärische Intervention in Venezuela ihre Probleme löst", erklärte er am Dienstag in einer Kabinettssitzung. Als Gringos werden in Lateinamerika vorrangig US-Amerikaner bezeichnet.
Dann zog Petro einen drastischen Vergleich: "Sie ziehen Venezuela in eine Situation wie in Syrien hinein, mit dem Problem, dass sie auch Kolumbien mit hineinziehen." Der kolumbianische Präsident sprach zudem eine Warnung an die USA aus: "Ich habe Trump über seine Gesandten gesagt, dass dies der schlimmste Fehler wäre."
Ferner richtete die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum deutliche Worte an Trump: "Nein zum Interventionismus", appellierte sie an das Weiße Haus. "Das ist nicht nur eine Überzeugung, sondern steht auch in der (mexikanischen) Verfassung."
Auch Mexiko kämpft seit Jahrzehnten gegen mächtige, bis an die Zähne bewaffnete Drogenkartelle. Eine US-Intervention könnte unvorhergesehene Reaktionen der kriminellen Banden hervorrufen. Trump drohte jüngst vor allem dem südlichen Nachbarn mit einer Invasion, schickte zudem Tausende zusätzliche Nationalgardisten an die Grenze.
Nicht zuletzt kritisierte auch Kuba den Einsatz der US-Marine. Außenminister Bruno Rodríguez erklärte, sie seien unter "falschen Vorwänden" im Einsatz und würden lediglich der "korrupten Agenda" von US-Außenminister Marco Rubio dienen. "Lateinamerika und die Karibik müssen als Friedenszone respektiert werden", so Rodríguez. Das sozialistische Kuba und das vom Linksnationalisten Maduro regierte Venezuela sind Verbündete.
US-Kriegsschiffe waren im Roten Meer im Einsatz
Tatsächlich ist nicht in Gänze klar, was Trump mit dem Einsatz der US-Marine erreichen will. Die Kriegsschiffe und Flugzeuge können den Verkehr auf dem Meer und in der Luft überwachen. Zwei der Schiffe, die "USS Gravely" und die "USS Jason Dunham", waren zuletzt im Roten Meer im Einsatz, um Drohnen und Raketen der Huthi-Miliz abzufangen, die auf Israel flogen.
Die Zerstörer sind in der Lage, gleichzeitig Ziele in der Luft, auf dem Land, über sowie unter Wasser zu bekämpfen. Für den Einsatz gegen Schnellboote und Kleinflugzeuge, wie sie Drogenkartelle zumeist einsetzen, erscheint das jedoch unverhältnismäßig.
Überdies befinden sich auf den Schiffen laut CNN Soldaten der Marine Expeditionary Unit (MEU), die besonders für Landungsoperationen ausgebildet sind. Die Bekämpfung des Drogenhandels und die Durchsetzung von Drogenverboten ist nicht ihr Spezialgebiet.
Die Köpfe krimineller Banden wachsen schlicht nach
Was also planen die USA? Sollte Trump tatsächlich versuchen, mit einer militärischen Intervention am Boden oder gezielten Angriffen aus der Luft Maduro als Kopf des venezolanischen Regimes auszuschalten, so scheint das ein wenig aussichtsreiches Unterfangen zu sein. Das venezolanische Militär ist eng mit der politischen Führung verbunden und wird sich zur Wehr setzen. Zudem haben ähnliche Interventionen der USA seit den 1950er-Jahren in Lateinamerika wenig Erfolg gehabt.
Ohnehin zeugt die Drohung mit militärischen Mitteln gegen Drogenkartelle von einem Unverständnis der US-Administration gegenüber den Ursachen und Strukturen organisierter Kriminalität. Anders als Guerillas oder Terrororganisationen kämpfen kriminelle Banden selten gegen den Staat als solchen, sondern unterwandern ihn mittels Korruption. Oftmals stecken die Kartelle dermaßen tief in staatlichen Institutionen, dass die Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Akteuren kaum zu leisten ist.
Solche Organisationen lassen sich nicht dadurch auflösen, dass man ihren Kopf ausschaltet, erklären etwa die Experten des US-Thinktanks Washington Office in Latin America. Selbst wenn Maduro also gefasst oder getötet würde, wird aller Voraussicht nach schlicht der nächste Kandidat aufrücken. US-Gefängnisse sind bereits voll mit lateinamerikanischen Kartellbossen, gesunken ist in den vergangenen Jahren jedoch weder der Drogenhandel noch die Produktion. Diese richten sich nach der Nachfrage in Ländern wie den USA oder in Europa.
Trumps Druck könnte verpuffen
Womöglich bezweckt Trump jedoch kein echtes militärisches Eingreifen, sondern vielmehr Muskelspiele, um die Akteure in der Region unter Druck zu setzen. Trump könnte so auch Maduro aus dem Amt drängen wollen. Diese Strategie des konstanten Drucks verfolgt der US-Präsident seit Beginn seiner zweiten Präsidentschaft – Erfolg hat er damit bisher aber nicht.
Insbesondere die mexikanische Präsidentin setzt sich erfolgreich gegen jede Zolldrohung zur Wehr. Auch der linksgerichtete Präsident Kolumbiens verschärft seine Rhetorik gegenüber den USA mit jeder Drohung aus Washington. Sein Land galt in den vergangenen Jahrzehnten noch als engster Verbündeter der USA in der Region. Und auf Venezuela haben die USA durch die jahrelange Verhängung immer komplexerer Wirtschaftssanktionen ohnehin keinen Einfluss mehr.
Besonders Maduro könnte paradoxerweise von der neuen Eskalation seitens der USA am Ende profitieren. Er hat nun eine Basis, um ideologische Verbündete zusammen- und gegen die USA aufzubringen. Wie zu Beginn des Jahres bei den Antiregimeprotesten droht auch Trumps Kampfansage am Zusammenhalt des Maduro-Regimes zu verpuffen.
- Mit Material der Nachrichtenagentur AFP