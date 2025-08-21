t-online - Nachrichten für Deutschland
Mutmaßlicher Nord-Stream-Angreifer in Italien festgenommen

Sprengungen in der Ostsee
Mutmaßlicher Nord-Stream-Saboteur in Italien gefasst

Von t-online, tos
Aktualisiert am 21.08.2025 - 12:31 UhrLesedauer: 1 Min.
Anschlag 2022: Drei Stränge der Nord-Stream-Pipelines wurden teils zerstört.Vergrößern des Bildes
Anschlag im Jahr 2022: Drei Stränge der Ostsee-Pipelines Nord Stream wurden teils zerstört. (Quelle: RITZAU SCANPIX/reuters)
Vor knapp drei Jahren explodierten Bomben an den umstrittenen Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2. Nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Saboteur in Italien gefasst.

Einer der mutmaßlichen Beteiligten an der Sprengung der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 im September 2022 wurde jetzt in Italien festgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft im Gespräch mit t-online.

Demnach hat die italienische Polizei den ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K. in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe der Hafenstadt Rimini festgenommen. Grundlage war ein Europäischer Haftbefehl (EuHB), den ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am 18. August 2025 erlassen hatte.

Serhii K. steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Personen Sprengsätze an den Pipelines nahe der Insel Bornholm angebracht zu haben. Die Explosionen beschädigten beide Leitungen erheblich.

Verdächtiger soll koordinierende Rolle gehabt haben

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll der Beschuldigte eine koordinierende Rolle in der Gruppe übernommen haben. Für den Transport nutzten die Beteiligten demnach eine von Rostock aus gestartete Segeljacht, die sie unter falscher Identität angemietet haben sollen. Die Ermittlungen laufen weiter. Dem Mann werden unter anderem verfassungsfeindliche Sabotage und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zur Last gelegt.

Die Überstellung nach Deutschland steht noch aus. Nach seiner Ankunft soll der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

