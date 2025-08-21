"Interessante Zeiten liegen vor uns!!!" Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an

Von t-online , mk , jse Aktualisiert am 21.08.2025 - 18:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Donald Trump am Montag im Weißen Haus: Das Treffen der Präsidenten verlief deutlich entspannter als noch im Februar. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bislang schien US-Präsident Trump Russland stets schonen zu wollen. Nun verändert er seinen Ton – und ruft Kiew indirekt zu Angriffen auf.

Donald Trump denkt offenbar darüber nach, die Ukraine bei Angriffen auf Russland zu unterstützen. Der US-Präsident schreibt am Donnerstagnachmittag bei Truth Social: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne den Invasoren anzugreifen. Wie bei einem tollen Sport-Team, das eine fantastische Defensive hat, aber dem man nicht erlaubt, offensiv zu spielen. Genau so ist es mit der Ukraine und Russland."

Loading...

Sein Vorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt, zurückzuschlagen. "Und wie ist das ausgegangen? Interessante Zeiten liegen vor uns!!!" Kurz darauf postete Trump noch ein Foto von sich, auf dem er eindringlich auf Putin einzusprechen scheint. Kombiniert ist das Foto mit einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1959, die den damaligen US-Vizepräsidenten Richard Nixon mit Sowjetführer Nikita Chruschtschow zeigt – in ähnlicher Haltung wie Trump und Putin auf dem anderen Foto:

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ukraine: Biden stoppte Angriffe auf Raffinerien

Worauf genau sich Trump mit seiner jüngsten Äußerung bezog, ist unklar. Tatsächlich soll die Biden-Regierung Kiew voriges Jahr gedrängt haben, die Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen. Washington fürchtete einen globalen Anstieg des Ölpreises, wenn russisches Öl nicht mehr auf den Weltmarkt gelangen würde. Zuletzt hat die Ukraine ihre Angriffe gegen russische Raffinerien wieder aufgenommen.

Die Biden-Regierung zögerte auch lange, der Ukraine Raketen vom Typ ATACMS mit einer Reichweite von 300 Kilometern zur Verfügung zu stellen. Erst im November 2023 lieferte Washington Kiew eine kleine Stückzahl der Waffen, erlegte der Ukraine aber Beschränkungen für ihren Einsatz auf. Und erst im November 2024 erlaubte Biden, dass die Raketen auch gegen Ziele in Russland eingesetzt werden. Inzwischen haben die ATACMS für die Ukraine an Bedeutung verloren.

Jetzt kann die Ukraine 3.000 Kilometer weit feuern

Dafür hat das Land kürzlich mitgeteilt, den selbst entwickelten Marschflugkörper "Flamingo" jetzt in Serie zu produzieren. "Flamingo" soll mit 3.000 Kilometern zehnmal so weit fliegen können wie ATACMS – und eine Tonne Sprengstoff tragen können.