Nach Trump-Gesetz DHL schränkt Paketversand in die USA ein

Auch die DHL zieht aus den neuen Zollvorgaben der USA ihre Konsequenz. Die neuen Bestimmungen sollen ab morgen gelten.

DHL hat den Versand von Warenpost und Paketen in die USA für Geschäftskunden vorübergehend eingestellt. Hintergrund sind neue US-Zollvorgaben, die ab dem 29. August 2025 in Kraft treten, wie das Unternehmen mitteilt.

Demnach können DHL Paket und Deutsche Post seit dem 22. August keine internationalen Geschäftssendungen mehr in die Vereinigten Staaten transportieren. Grund sind neue Anforderungen der US-Behörden im Rahmen der Executive Order "Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries". Diese sehen unter anderem vor, dass künftig alle Warensendungen – unabhängig vom Warenwert – verzollt werden müssen. Der bislang geltende Freibetrag von 800 US-Dollar entfällt.

Insbesondere sei laut DHL unklar, wie die neuen Zollgebühren erhoben werden sollen, welche Daten für die Einfuhr benötigt werden und wie die elektronische Übermittlung an die Zollbehörden der USA erfolgen müsse. Die Deutsche Post spricht von einem voraussichtlich vorübergehenden Versandstopp. Man arbeite eng mit europäischen Partnern und den US-Behörden an einer Lösung.

Bestimmte Geschenksendungen weiterhin möglich

Nicht betroffen von den Einschränkungen sind private Geschenksendungen mit einem Warenwert von bis zu 100 US-Dollar, sofern diese korrekt als "Geschenk" deklariert sind. Allerdings sollen diese laut DHL künftig verstärkt kontrolliert werden, um Missbrauch zu verhindern. Auch der Versand per DHL Express sowie die kommerzielle Verzollung bleiben weiterhin möglich, jedoch entfallen auch hier Zollfreigrenzen. Für Waren aus der EU sei ein Zollsatz von etwa 15 Prozent vorgesehen.

Wie DHL erklärt, betreffen die neuen US-Vorgaben sämtliche internationalen Postdienstleister. Viele Unternehmen hätten deshalb bereits ähnliche Versandstopps angekündigt. Auch der europäische Branchenverband PostEurop geht davon aus, dass weitere Postgesellschaften ihre USA-Sendungen vorübergehend aussetzen müssen.