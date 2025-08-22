Ort weiterhin unklar Das steht einem Treffen von Putin und Selenskyj im Weg

Kremlchef Putin hat hohe Hürden vor einer Begegnung mit dem Ukrainer Selenskyj aufgebaut. (Archivbild) (Quelle: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin via AP/Stephanie Lecocq/Pool Reuters/AP/dpa/dpa/dpa-bilder)

Als nächsten Schritt der Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg ist ein direktes treffen zwischen Putin und Selenskyj angedacht. Vor allem eine Seite torpediert die Pläne.

Seit dem Gipfeltreffen in Washington verweisen vor allem die westlichen Partner der Ukraine immer wieder auf die Möglichkeit eines direkten Treffens zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin. Wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte, könnte es schon in den nächsten zwei Wochen so weit sein.

Auch wenn US-Präsident Donald Trump öffentlich von laufenden Vorbereitungen gesprochen hat, knüpfen die beiden Kriegsparteien das Treffen an verschiedenen Reihe von Bedingungen – und beschuldigen sich öffentlich der fehlenden Gesprächsbereitschaft.

Von ukrainischer Seite wird nur eine Bedingung gestellt: In einer Ansprache erklärte Selenskyj am Donnerstag, dass er zu einem Treffen nur unter Voraussetzung von Sicherheitsgarantien bereit wäre. US-Präsident Trump hatte bei dem Gipfeltreffen in Washington Garantien vorgeschlagen, die sich am Beistandsartikel des Nato-Vertrags orientieren sollten – konkreter wurde er allerdings nicht. In Deutschland wird seitdem hitzig über die mögliche Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine diskutiert.

Putin stellt Legitimität Selenskyjs infrage

Russland signalisiert in diesem Punkt keine Kompromissbereitschaft und weist Trumps Vorstoß entschieden zurück. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte eine mögliche Stationierung von europäischen Streitkräften in der Ukraine am Donnerstag als "völlig inakzeptabel". Er sprach von einer "ausländischer Intervention in Teilen der Ukraine".

Generell ist die russische Haltung zu einem möglichen Zweiertreffen der Staatschefs unklar klar: Der Kreml signalisierte in den vergangenen Tagen zwar generelle Gesprächsbereitschaft, sprach aber wiederholt von der Entsendung einer ranghöheren Delegation als bei dem letzten Treffen. Im Mai hatte Putin lediglich eine Delegation eher unbedeutender Politiker in die Türkei entsendet – und so das Treffen torpediert.

Zudem hat die russische Seite wiederholt die Legitimität von Selenskyjs andauernder Präsidentschaft infrage gestellt – und direkt auf die möglichen Folgen von Friedensverhandlungen bezogen. Putin erklärte sich im Juni vor der Presse zwar zu einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef zur finalen Unterschrift einer Einigung bereit. Gleichzeitig schränkte er aber ein: "Aber dieser Schlusspunkt, diese Unterschrift, muss von legitimen Behörden kommen. Sonst kommt der Nächste und schmeißt alles in den Papierkorb. Das ist nicht akzeptabel – wir haben es hier mit ernsten Themen zu tun."

Kein "Treffen um des Treffens willen"

Auch proukrainische Stimmen halten weitere Verhandlungen vor dem Treffen von Putin und Selenskyj für sinnvoll. Ivan Stupak, ein Berater des ukrainischen Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal "Moscow Times": "Zunächst müssen viele Formalitäten erledigt werden, es sollte zumindest Einigkeit darüber herrschen, worauf wir uns einigen wollen. Erst dann kann ein zukünftiges Treffen zwischen den beiden Präsidenten geplant werden." Ein "Treffen um des Treffens willen" sei nicht sinnvoll.