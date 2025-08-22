Vorwürfe an die Ukraine Lawrow verpasst Putin-Selenskyj-Treffen nächsten Dämpfer

Russlands Außenminister Sergej Lawrow: Er rechnet nicht mit einem baldigen Treffen der beiden Staatschefs. (Quelle: IMAGO/Sergey Guneev/imago)

Das direkte Treffen zwischen Putin und Selenskyj wird immer unwahrscheinlicher. Jetzt verpasst Russlands Außenminister Lawrow den Plänen den nächsten Dämpfer.

Russland schließt ein direktes Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum jetzigen Zeitpunkt aus. Außenminister Sergej Lawrow erklärte in einem Interview mit dem US-Sender NBC News, dass Putin grundsätzlich zu einem Zweiertreffen bereit – allerdings unter der Bedingung einer ausgearbeiteten Tagesordnung. Ohne sie sei ein Treffen sinnlos.

Im Gespräch mit dem TV-Sender warf Lawrow der Ukraine fehlende Kompromissbereitschaft vor. In Alaska habe sich die russische Seite laut dem Außenminister bereit zu "Flexibilität" gezeigt. In mehreren Punkten seien sich Trump und Putin einig gewesen. Bei seinem anschließenden Staatsbesuch in Washington habe Selenskyj weiterhin bei Gebietsfragen oder der Garantie, nicht der Nato beizutreten, keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt.

Lawrow verbreitet Lügen

Als ein weiteres Beispiel brachte Lawrow ein angebliches Verbot der russischen Sprache vor: Selenskyj "lehnte sogar ab, das Gesetz zur Einschränkung der russischen Sprache zurückzunehmen. Wie sollen wir mit einer Person sprechen, die nur vorgibt, ein Anführer zu sein?"

Seit 2019 gibt es in der Ukraine ein Gesetz dazu, dass Ukrainisch in öffentlichen Bereichen priorisiert werden soll. Anfang des Jahres 2024 wurde der gesetzlich geforderte Prozentsatz von ukrainischen Inhalten in Fernsehen und Radio angehoben und liegt jetzt bei 90 Prozent. Generelle Verbote des Russischen gibt es nicht.