Niederlande: Politische Krise nach Minister-Rücktritt

Der Rücktritt von Außenminister Veldkamp im Streit über die Israel-Politik stürzt die Niederlande in politisches Chaos. Premier Schoof verfügt noch über ein Rumpfkabinett.

"Würdelos", nannte der niederländische Regierungschef Dick Schoof die Debatte in der Nacht zu Samstag. Und das sei noch "vorsichtig ausgedrückt". Der parteilose Regierungschef hatte zuvor im Streit über die Israel-Politik den Rücktritt seines Außenministers Caspar Veldkamp hinnehmen müssen. Danach verließen auch alle anderen Minister von Veldkamps zentristischer Reformpartei NSC das Kabinett.

So entstand eine kuriose Situation. Schoofs Regierung ist ohnehin nur geschäftsführend im Amt, seit Rechtspopulist Geert Wilders Ende Mai die Minister seiner Freiheitspartei PVV zurückpfiff. Aus Schoofs Übergangsregierung bis zur Wahl im Oktober wurde so ein Rumpfkabinett. Schoofs Regierung verfügt im Parlament nur noch über 32 der 150 Sitze, was einem Anteil von 21,3 Prozent entspricht. Von "Chaos" sprach die liberalkonservative Zeitung "NRC Handelsblad", von "Krise" das linksalternative Blatt "Trouw".

Ein Blick auf die verfahrene Situation.

Schoofs gescheitertes Experiment

Dick Schoof, 68, machte als Spitzenbeamter Karriere. Unter anderem war er Chef des Inlandsgeheimdienstes AIVD. Im vergangenen Jahr stieg er zum Ministerpräsidenten der Niederlande auf. Sein größter Vorteil: Er war parteilos. Rechtspopulist Geert Wilders hatte zwar die Wahl gewonnen, aber die Koalitionsparteien zweifelten an seiner Verfassungstreue und lehnten Wilders als Premier ab. So kam Schoof.

Der Premier war mehr ein Mediator als ein Regierungschef. Sein einziges Druckmittel war der sanfte Hinweis, dass mit seinem Abgang auch das Experiment Regieren mit Rechtsaußen beendet sei.

Es kam anders. Im Streit über eine Verschärfung des Asylrechts stellten sich Wilders' Koalitionspartner quer. Der Rechtspopulist ließ die Koalition Ende Mai platzen. Drei Monate später ist endgültig klar: Mit Rechtspopulisten lässt sich nicht regieren. Die Zeitung "NRC Handelsblad" bilanziert: "Das ohnehin geschwächte Kabinett ist im tieferen Chaos gelandet und damit auch die komplette Verwaltung des Landes."

Der aussichtslose Kampf des Ministers