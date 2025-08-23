t-online - Nachrichten für Deutschland
Israel: Netanjahu-Gegner Benny Gantz fordert radikalen Schritt für Geiseln

"Die Zeit läuft ab"
Für Geisel-Rettung: Netanjahu-Gegner fordert radikalen Schritt

Von dpa
23.08.2025 - 20:21 UhrLesedauer: 1 Min.
Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz soll sich mit Jair Lapids Zukunftspartei einig sein.Vergrößern des Bildes
Benny Gantz: "Meine Mutter hat mir beigebracht, dass das Leben etwas Heiliges ist." (Quelle: Sebastian Scheiner/dpa)
Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz hatte Netanjahus Regierung 2024 verlassen. Nun fordert er andere Oppositionspolitiker dazu auf, sich ihr für ein halbes Jahr wieder anzuschließen.

Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz hat zur Bildung einer vorübergehenden Einheitsregierung aufgerufen, um einen Deal mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Eine solche Regierung müsse ihren Weg mit einer Vereinbarung beginnen, die alle 50 Geiseln - darunter 20 Lebende - heimbringe, forderte er. Im Frühjahr kommenden Jahres müsse es dann eine Neuwahl geben, an einem gemeinsam vereinbarten Datum.

"Unsere Geiseln sind in Lebensgefahr, ihre Zeit läuft ab", sagte Gantz. Mit Blick auf Videoaufnahmen von bis auf die Knochen abgemagerte Geiseln sprach er von "Muselmännern" und erinnerte an seine Mutter Malka, eine Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. "Meine Mutter hat mir beigebracht, dass das Leben etwas Heiliges ist", sagte der Oppositionspolitiker. Israel befinde sich an einer wichtigen Wegkreuzung.

Gantz für vorübergehendes Zweckbündnis

Der Ex-Verteidigungsminister hatte Netanjahus Regierung 2024 nach Meinungsverschiedenheiten verlassen. Er forderte nun andere Oppositionspolitiker dazu auf, sich mit ihm gemeinsam für ein halbes Jahr einer "Regierung zur Freilassung der Geiseln" anzuschließen. "Wenn (der israelische Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu nicht zustimmt, dann wissen wir, dass wir alles getan haben." Die Chancen für ein solches Bündnis gelten allerdings als äußerst gering.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich soll unbestätigten Medienberichten zufolge gegenüber Angehörigen der Geiseln erklärt haben, er werde aus der Regierung austreten, sollte Netanjahu einem Waffenruhe-Abkommen mit der islamistischen Hamas zustimmen. Um politisch überleben zu können, ist Netanjahu bisher auf die Unterstützung seiner rechtsextremen Partner wie Smotrich angewiesen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
