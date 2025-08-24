Pläne aus Israel Firma entwickelt offenbar Laserwaffen für Kampfjets

Eine israelische McDonnell Douglas F-15 Eagle während eines Übungsfluges (Archivbild). (Quelle: IMAGO/ IDF/Chameleons Eye)

Die israelische Regierung arbeitet schon länger an einer Laserwaffe. Sie soll wohl nicht nur vom Boden aus zum Einsatz kommen.

Das israelische Rüstungsunternehmen Elbit Systems entwickelt offenbar eine Laserbewaffnung für Kampfjets – und hat wohl im israelischen Militär einen ersten Abnehmer gefunden. Das berichtet die Fachzeitschrift "Aviation Week" unter Berufung auf eine Rede von Elbit CEO Bezhalel Machlis. Auch weitere Staaten sollen an den Laserwaffen für Flugzeuge interessiert sein.

Aus der Erklärung des Elbit-Chefs geht allerdings nicht hervor, welche Flugzeuge mit den Lasern ausgerüstet werden sollen. Das Branchenportal "defence-ua.com" mutmaßt, dass es sich um die F-15-, F-16- oder F-35 Jets handeln könnte. Die erfolgreiche Bewaffnung der Jets würde einen technischen Durchbruch bedeuten: Bisherige Versuche, Jets mit Laserwaffen auszurüsten, sind immer wieder gescheitert.

"Iron Beam" würde wohl hunderttausende Euro sparen

Von 2001 bis 2012 experimentiert etwa das US-Militär mit der sogenannten Boeing YAL-1, auch ein Lockheed-AC-130-Kampfflugzeug sollte zwischenzeitlich mit Laserwaffen ausgestattet werden. Beide Projekte wurden wegen technischer Schwierigkeiten und fehlender Praktikabilität eingestellt. Die Laser verfügten nicht über die erwünschte Reichweite, außerdem waren die Energieanforderungen zu hoch.

Wenn Elbit die erfolgreiche Bewaffnung der Jets tatsächlich gelingt, wäre es für Israel auch eine immense finanzielle Entlastung: Während die Abfangraketen des israelischen Schutzschilds "Iron Dome" laut Schätzungen etwa 50.000 US-Dollar pro Stück kosten, kostet ein Laserschuss wohl nur 3,50 US-Dollar. Letztere Zahl nannte der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett auf Twitter, als Israel 2022 erfolgreiche Tests von auf dem Boden stationierten Laserwaffen öffentlich machte.