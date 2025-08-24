t-online - Nachrichten für Deutschland
Schokosteuer soll in Dänemark abgeschafft werden – Experten besorgt

Reaktion auf Preis-Boom
Dänemark will Steuern für Schokolade und Kaffee streichen

Von t-online, KON
24.08.2025 - 12:06 UhrLesedauer: 2 Min.
Illustration - FrustessenVergrößern des Bildes
Eine Tafel Schokolade (Symbolbild): Dänemark möchte die Süßigkeit billiger machen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)
Dänemark plant Steuervergünstigungen – im Süßigkeitenregal. Das Vorhaben stößt auch auf Kritik.

Die dänische Regierung will zur Entlastung der Haushalte die Steuern auf Kaffee und Schokolade abschaffen. Es sei eine Maßnahme ausgewählt worden, "die für die Dänen eine sofortige Wirkung haben wird", sagte Vizeregierungschef Troels Lund Poulsen am Freitag im Fernsehsender TV2. Die Bürger würden sofort spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung hätten.

Die Regierung rechnet durch die Abschaffung mit einem Einnahmeausfall von umgerechnet 321 Millionen Euro. Nach offiziellen Statistiken kletterte der Preis für Schokolade in Dänemark im Juli im Vorjahresvergleich um 25,3 Prozent. Der Kaffee verteuerte sich um 35,5 Prozent. Die Lebensmittelpreise insgesamt stiegen im Juli um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ohne die Steuern würde eine Packung Kaffee nach Behördenangaben umgerechnet 66 Cent weniger als zuvor kosten.

Gesundheitsexperten zeigen sich besorgt

Die Pläne der Regierung sehen vor, dass beiden Steuern 2026 zunächst halbiert werden und ab 2027 schließlich komplett wegfallen, schreibt die Internetseite "Just Drinks" unter Berufung auf Vertreter der liberalen Regierungspartei Venstre. Parteichef Troels Lund Poulsen erklärte: "Durch die Abschaffung der beiden Steuern erreichen wir zwei Dinge: Wir machen es günstiger, Däne zu sein, und wir erleichtern auch die Führung eines Unternehmens, da wir viel Aufwand und Bürokratie beseitigen."

Dänischer Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (Archivbild): Dänemark und Tschechien liefern Waffen an die Ukraine.Vergrößern des Bildes
Troels Lund Poulsen (Archivbild): Mit den Steuerplänen schlägt Dänemark laut ihm zwei Fliegen mit einer Klappe. (Quelle: Bo Amstrup/imago-images-bilder)

Gesundheitsorganisationen kritisieren die Entscheidung der Regierung. Inge Tetens, eine Professorin für Ernährung an der Universität Kopenhagen, erklärt TV2: "Die Erfahrung zeigt uns, dass bei sinkenden Preisen der Konsum steigt." Sie fügt hinzu: "Ich bin überrascht, dass Politiker sich offenbar nicht stärker bewusst sind, dass wir weniger Süßigkeiten und Schokolade essen müssen, wenn wir die öffentliche Gesundheit verbessern wollen."

In Dänemark wird eine spezielle Schokoladensteuer auf alle Produkte mit Kakao sowie auf andere Süßwaren, kandierte Früchte und Kaugummis fällig. Die Höhe der Abgabe hängt vom Zuckergehalt des Produkts ab. Für die meisten Süßigkeiten gilt bisher ein Steuersatz von umgerechnet 3,50 Euro pro Kilogramm.

In Deutschland wird Röstkaffee mit 2,19 Euro pro Kilogramm besteuert, für Schokolade gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur AFP

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

