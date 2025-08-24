Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Spricht über Marsch auf Moskau Prigoschins Mutter nennt neue Details

Von t-online Aktualisiert am 24.08.2025 - 14:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Jewgeni Prigoschin: Die Mutter des Chefs der Gruppe Wagner äußert sich ausführlich. (Quelle: Lev Borodin/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Tod von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist zwei Jahre her. Seine Mutter versucht nun, das Andenken an ihren Sohn zu retten.

Jewgeni Prigoschin rechnete nach seinem gescheiterten Putsch 2023 wohl mit seinem baldigen Tod. Wie die Mutter des ehemaligen Wagner-Chefs, Violetta Prigoschina, in einem Interview mit der russischen Internetseite "Fontanka" erklärte, kapselte sich der Söldnerchef vor seinem Tod immer mehr von der Umwelt ab und habe sehr resigniert gewirkt.

Loading...

Violetta Prigoschina betonte, dass es sich ihrer Meinung nach bei der Übernahme von Rostow nicht um einen "Aufstand", sondern um einen "Marsch" gehandelt habe. Prigoschina sagte: "Er wollte Putin nicht stürzen, das absolut sicher. Er wollte das Militärkommando erreichen." Sie vermute, dass sich ihr Sohn zu der Aktion spontan entschieden habe.

Letztlich sei Prigoschin schließlich umgekehrt – auch, weil er keine jungen russischen Soldaten töten wollte. Der Abschuss von einem Kampfflugzeug durch Wagner-Söldner, bei dem auch die Besatzung getötet wurde, sei nur ein Versehen gewesen; es habe mit ihrem Sohn nicht zu tun gehabt.

Prigoschin Mutter warnte wohl ihren Sohn

Schon im Vorfeld habe sie ihren Sohn gewarnt: "Dich werden nur im Internet Leute unterstützen. Niemand geht mit dir. Heute ist das Volk nicht mehr so. Niemand geht auf die Straße." Prigoschin habe geantwortet: "Nein, sie werden mich unterstützen." Generell versucht Prigoschina den Ruf ihres Sohnes zu verbessern: Die online kursierenden Gerüchte, etwa über seine Kriminalität, seien falsch. Der Gefängnisaufenthalt ihres Sohnes sei in den 1980er-Jahren außerdem nichts Ungewöhnliches gewesen.

Gefragt nach Verschwörungstheorien, nach denen ihr Sohn den Absturz seines Privatjets einige Monate nach dem Marsch auf Moskau nur inszeniert habe, um zu fliehen, verweist Prigoschina auf DNA-Proben. Sie sei sich sicher, dass ihr Sohn tatsächlich bei dem Absturz umgekommen sei.