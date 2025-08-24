t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Trump gibt Lieferung von 3.550 Marschflugkörpern frei

Es geht um ein Millionenpaket
Nach Putin-Gipfel: Trump gibt 3.550 Marschflugkörper für Selenskyj frei

Von t-online, jse
Aktualisiert am 24.08.2025 - 15:59 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0830878972Vergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj (l.) und Donald Trump: Die US-Regierung liefert der Ukraine wohl neue Waffen. (Quelle: IMAGO/Ukrainian Presidency / Handout/imago)
Die Vereinigten Staaten haben den Verkauf Tausender hochmoderner Marschflugkörper an die Ukraine genehmigt. Finanziert wird das Paket von europäischen Partnern. Was die Waffen können – und was sie für Kiew bedeuten.

Die USA haben der Lieferung von 3.550 neuen Marschflugkörpern an die Ukraine zugestimmt. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungsquellen berichtet, handelt es sich um sogenannte Extended Range Attack Munitions (ERAM), die eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern besitzen. Die Raketen sollen in etwa sechs Wochen bei der ukrainischen Armee eintreffen.

Die Waffen werden demnach nicht direkt durch die USA finanziert, sondern über ein europäisches Konsortium erworben und anschließend an Kiew übergeben. Der Gesamtwert des Pakets beläuft sich auf rund 730 Millionen Euro.

Ursprünglich wurde der Lieferplan bereits im Sommer 2024 unter der damaligen US-Regierung von Joe Biden entworfen, aber nicht umgesetzt. Nach dem weitgehend ergebnislosen Friedensgipfel mit Russland unter Präsident Donald Trump wurde das Vorhaben nun aktiviert.

USA wollen wohl letztes Wort behalten

Die ERAM-Raketen sollen vorrangig unter westlichen F-16-Kampfjets oder modernisierten Flugzeugen sowjetischer Bauart eingesetzt werden können. Für die Ukraine könnten sie neue militärische Optionen eröffnen, etwa Angriffe auf russische Kommandostrukturen oder Nachschubwege weit hinter der Frontlinie.

Gleichzeitig unterliegt der Einsatz der Marschflugkörper offenbar weiterhin einem Genehmigungsvorbehalt des US-Verteidigungsministeriums. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, müssen gezielte Angriffe innerhalb Russlands individuell vom Pentagon freigegeben werden – auch bei westlichen Systemen wie den britischen Storm-Shadow-Raketen.

Verwendete Quellen
  • wsj.com: "Pentagon Has Quietly Blocked Ukraine’s Long-Range Missile Strikes on Russia" (Englisch, kostenpflichtig)
Telekom