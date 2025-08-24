Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Mehr als 300 km/h schnell "Sting": Mit dieser Drohne will die Ukraine aus der Defensive kommen

Von t-online , jse 24.08.2025 - 18:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

"The Sting": Die Drohne soll dabei helfen, russische Drohnenangriffe abzuwehren. (Quelle: X/@wilendhornets)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Ukraine setzt auf neue Technologie, um russische Angriffsdrohnen abzuwehren. Die Drohne "Sting" beeindruckt mit extremer Geschwindigkeit.

Die ukrainische Rüstungsfirma Wild Hornets hat eine neue Abfangdrohne vorgestellt, die gezielt zur Bekämpfung russischer Shahed-Drohnen eingesetzt werden soll. Das Modell mit dem Namen "Sting" erreichte bei einem Testflug laut Hersteller eine Geschwindigkeit von bis zu 315 Kilometern pro Stunde. Damit wäre sie eine der schnellsten bekannten Drohnen mit sogenannter First-Person-View-Steuerung (FPV). Eine unabhängige Überprüfung der Geschwindigkeit liegt bislang nicht vor.

Loading...

Ein von Wild Hornets veröffentlichtes Video zeigt den Flug der Drohne über ein Feld, bei dem ein eingeblendeter Geschwindigkeitsmesser den Höchstwert anzeigt. Die Drohne wiegt nach Angaben des Unternehmens wenige Kilogramm, kostet etwa 2.500 US-Dollar pro Einheit und ist nach eigener Darstellung bereits im Kampfeinsatz. Rund 100 Shahed-Drohnen seien damit bereits abgeschossen worden.

Russland setzt die Shahed-Drohnen, die ursprünglich aus iranischer Entwicklung stammen, in großer Zahl ein. Allein im Juli sollen nach Angaben ukrainischer Behörden mehr als 6.000 dieser Drohnen und ähnliche Modelle gestartet worden sein. Die neueren Versionen fliegen schneller und in größeren Höhen – eine Herausforderung für konventionelle Luftabwehrsysteme.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Start-up soll Patriot-Klon bauen

Die Ukraine reagiert auf diese Bedrohung mit dem Ausbau ihrer Drohnenabwehr. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, künftig bis zu 1.000 Abfangdrohnen pro Tag produzieren zu wollen. Neben Wild Hornets arbeitet auch das Start-up Maxon an einem komplexeren System, das aus Ortungstechnik und mehreren Abschusseinheiten besteht – ähnlich dem Prinzip einer Patriot-Batterie.

Gleichzeitig gibt es laut Medienberichten Zweifel innerhalb des ukrainischen Militärs, ob Innovationen im Drohnenbereich ausreichend gefördert werden. Kommandeure hätten demnach teilweise Bedenken, neue Systeme zu erproben oder langfristige Investitionen zu tätigen.

Putins Drohnen erreichen wohl 800 Kilometer pro Stunde

Russland wiederum entwickelt seine Drohnentechnologie ebenfalls weiter. Zuletzt wurde über Varianten mit Düsentriebwerk berichtet, die Geschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometern pro Stunde erreichen könnten. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Steuerung wurde thematisiert.