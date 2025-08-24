Mehr als 300 km/h schnell "Sting": Mit dieser Drohne will die Ukraine aus der Defensive kommen
Die Ukraine setzt auf neue Technologie, um russische Angriffsdrohnen abzuwehren. Die Drohne "Sting" beeindruckt mit extremer Geschwindigkeit.
Die ukrainische Rüstungsfirma Wild Hornets hat eine neue Abfangdrohne vorgestellt, die gezielt zur Bekämpfung russischer Shahed-Drohnen eingesetzt werden soll. Das Modell mit dem Namen "Sting" erreichte bei einem Testflug laut Hersteller eine Geschwindigkeit von bis zu 315 Kilometern pro Stunde. Damit wäre sie eine der schnellsten bekannten Drohnen mit sogenannter First-Person-View-Steuerung (FPV). Eine unabhängige Überprüfung der Geschwindigkeit liegt bislang nicht vor.
Ein von Wild Hornets veröffentlichtes Video zeigt den Flug der Drohne über ein Feld, bei dem ein eingeblendeter Geschwindigkeitsmesser den Höchstwert anzeigt. Die Drohne wiegt nach Angaben des Unternehmens wenige Kilogramm, kostet etwa 2.500 US-Dollar pro Einheit und ist nach eigener Darstellung bereits im Kampfeinsatz. Rund 100 Shahed-Drohnen seien damit bereits abgeschossen worden.
- Nach Putin-Gipfel: Trump gibt 3.550 Marschflugkörper für Selenskyj frei
- Marsch auf Moskau: Prigoschins Mutter nennt neue Details
Russland setzt die Shahed-Drohnen, die ursprünglich aus iranischer Entwicklung stammen, in großer Zahl ein. Allein im Juli sollen nach Angaben ukrainischer Behörden mehr als 6.000 dieser Drohnen und ähnliche Modelle gestartet worden sein. Die neueren Versionen fliegen schneller und in größeren Höhen – eine Herausforderung für konventionelle Luftabwehrsysteme.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Start-up soll Patriot-Klon bauen
Die Ukraine reagiert auf diese Bedrohung mit dem Ausbau ihrer Drohnenabwehr. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, künftig bis zu 1.000 Abfangdrohnen pro Tag produzieren zu wollen. Neben Wild Hornets arbeitet auch das Start-up Maxon an einem komplexeren System, das aus Ortungstechnik und mehreren Abschusseinheiten besteht – ähnlich dem Prinzip einer Patriot-Batterie.
Gleichzeitig gibt es laut Medienberichten Zweifel innerhalb des ukrainischen Militärs, ob Innovationen im Drohnenbereich ausreichend gefördert werden. Kommandeure hätten demnach teilweise Bedenken, neue Systeme zu erproben oder langfristige Investitionen zu tätigen.
Putins Drohnen erreichen wohl 800 Kilometer pro Stunde
Russland wiederum entwickelt seine Drohnentechnologie ebenfalls weiter. Zuletzt wurde über Varianten mit Düsentriebwerk berichtet, die Geschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometern pro Stunde erreichen könnten. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Steuerung wurde thematisiert.
Die Effektivität der ukrainischen Abwehr variiert. In den vergangenen Monaten lag die Abschussrate der Shaheds laut offiziellen Angaben bei 82 bis 89 Prozent. Dennoch gelingt es regelmäßig einer signifikanten Anzahl der russisch-iranischen Drohnen, militärische und zivile Ziele in der Ukraine zu treffen.
- businessinsider.com: "Cheap Shahed drone with ‘sting’ zips at bullet-train speed, confounding Ukraine’s defenders" (Englisch)
- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.