Kampfhubschrauber plötzlich hinfällig 200 Euro schlagen 60 Millionen
Die militärische Nutzung von Hubschraubern könnte bald Geschichte sein. Immer mehr Staaten ziehen Konsequenzen.
Es gab eine Zeit, da galten Militärhubschrauber in Konflikten als die Könige der Lüfte: Sie sind schnell, wendig und können eine vielseitige Bewaffnung tragen. Angesichts der neuen Entwicklungen beim Einsatz von unbemannten Kampfdrohnen scheinen sie allerdings ihre Lufthoheit zu verlieren. Das neueste Beispiel ist der Absturz des UH-60 Black-Hawk-Hubschraubers der Nationalpolizei Kolumbiens. Auch wenn die genauen Gründe des Vorfalls nicht klar sind, hat der Absturz die Anfälligkeit der Technik noch einmal unterstrichen. Während die kolumbianische Regierung eine vor Abflug platzierte Bombe für den Absturz verantwortlich macht, hält das Branchenportal "The War Zone" nach einer Analyse der Bilder einen Drohnenangriff für wahrscheinlicher.
Auch aus anderen Konflikten sind ähnliche Bilder bekannt, etwa aus dem Ukraine-Krieg oder den Rebellenkämpfen in Myanmar. Das Muster ist dabei immer gleich: Die eigentlich technisch unterlegene Seite setzt auf unbemannte Drohnen und kann so die teuren Kampfhubschrauber abschießen. Während die Drohnenpiloten oft unbeschadet davonkommen, muss die Hubschrauber-Crew um ihr Leben fürchten. Bei dem Absturz in Kolumbien sollen mindestens 12 Mitglieder der Besatzung umgekommen sein.
Erste Staaten ziehen aus dieser Entwicklung Konsequenzen: Im vergangenen Monat hat Südkorea eine Bestellung von 36 neuen AH-64E Apache-Hubschraubern gestrichen – wie die "Korea Times" schreibt, wurde der Schritt mit der neuen Anfälligkeit von Hubschraubern und den Entwicklungen aus dem Ukraine-Krieg begründet.
Yu Yong-weon von der konservativen Partei People Power Party erklärt der Zeitung: "Anstatt an teuren veralteten Plattformen festzuhalten, müssen wir in Fähigkeiten investieren, die die Zukunft der Kriegsführung widerspiegeln." Mit dem so verfügbar gewordenen Geld soll neue Technik – unter anderem Drohnen – angeschafft werden.
US-Militär schreibt Milliarden-Investition ab
Zu einem ähnlich energischen Schritt entschloss sich das US-Militär. Schon im vergangenen Jahr wurde das "Future Attack Reconnaissance Aircraft"-Programm zur Entwicklung neuer Hubschrauber gestoppt – obwohl, wie "defensemirror.com" schreibt, bereits zwei Milliarden US-Dollar investiert wurden. In einer Erklärung verweist auch das US-Militär auf Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg.
Während besonders die Anfangsphase nach der russischen Invasion von Hubschraubereinsätzen geprägt war, spielen sie jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle. Wie das in London sitzende International Institute for Strategic Studies schreibt, wurden im Krieg 40 Prozent der schon vor dem Ukraine-Krieg vorhandenen Ka-52 Hokum-B-Helikopter Russlands zerstört. Die westlichen Unterstützer der Ukraine haben im Gegenzug, wie "defensemirror.com" schreibt, kaum Hubschrauber im Rahmen ihrer Militärhilfen geliefert.
Drohnen sind für die Hubschrauber eine vollkommen neue Bedrohung. Laut "The War Zone" waren schultergestützte Raketen, sogenannten Manpads, lange Zeit die größte Bedrohung für Helikopter. Diese Waffen brachten für die Angreifer allerdings einen klaren Nachteil mit sich: Weil sie nur aus der unmittelbaren Nähe abgefeuert werden können, machen sich Schützen angreifbar.
Hundert-Euro-Technologie gegen Millionen-Hubschrauber
Mit der größeren Verbreitung von Drohnen kippt dieses Machtverhältnis: Die Piloten der unbemannten Flugkörper können in den meisten Fällen unbemerkt bleiben, zusätzlich sind sie in der Lage, schneller auf die Bewegungen der Hubschrauber zu reagieren. Aber vor allem in puncto Anschaffungskosten sind die Drohnen mit Preisen ab etwa 200 Euro den bisherigen Raketen klar überlegen.
Raketen wie die US-amerikanische "Stinger" kosten circa 780.000 Euro pro Stück. Noch klarer wird das Bild im Vergleich mit Hubschraubern: Das österreichische Militär hat im vergangenen Jahr UH-60 Black-Hawk-Hubschrauber – das Modell aus den Videos aus Kolumbien – für etwa 60 Millionen Euro pro Stück gekauft. Die im Ukraine-Krieg eingesetzten Drohnen kosten im Vergleich dazu zwischen 200 und 500 Euro in der Basisversion. Zusätzlich haben die Drohnen im Vergleich mit den bisher genutzten Raketen auch noch einen weiteren Vorteil: Wenn sie ihr Ziel verfehlen, können sie trotzdem weiter genutzt werden.
Die Abwehrsysteme der Hubschrauber sind auf die neue Bedrohung noch nicht angepasst. Wie "The War Zone" schreibt, könnten zukünftige Entwicklungen bei Drohnen diese Differenz sogar noch vergrößern. Während Raketen von den meisten Hubschraubern durch ein Warnsystem erkannt werden, sind Drohnen deutlich schwerer zu registrieren und treffen die Hubschrauber so quasi aus dem Nichts. Bei über Glasfaser gesteuerten Drohnenmodellen, wie sie im Ukraine-Krieg genutzt werden, verstärkt sich dieser Effekt weiter. Sie sind nicht einmal über eine Funkfrequenz aufzuspüren.
"Einsatz möglicherweise im Fernkampf"
Neuste Entwicklungen im Bereich der KI könnten die Drohnen noch gefährlicher machen. Die Drohnen werden so für die Hubschrauber nicht nur eine Herausforderung, weil sie sie zum Absturz bringen können. Auch Überwachungsaufgaben, die normalerweise von Hubschraubern erledigt wurden, übernehmen jetzt oft Drohnen.
Gleichzeitig heißt das nicht, dass Hubschrauber an der Front keine Rolle mehr spielen: General Major Pierre Meyer erklärte laut dem Portal "Defense News" auf dem "Paris Air Forum": "Je nach Konflikt hat der Kampfhubschrauber seinen rechtmäßigen Platz und seine Rolle zu spielen – sein Einsatz muss sich möglicherweise in Richtung Fernkampfwaffen entwickeln, die es dem Flugzeug ermöglichen, aus größerer Entfernung einzugreifen."
All diese Überlegungen sollten auch bei der Bundeswehr eine Rolle spielen: Die Hubschrauberbestände der Bundeswehr gelten als veraltet, die Bundesregierung will deswegen aktiv werden. Ende 2023 genehmigte die Ampelregierung noch Investments in leichte Kampfhubschrauber.
