Kaum Hoffnung auf Frieden Ex-General: "Putin wird den Krieg nicht beenden"

Ex-CIA-Direktor David Petraeus (Archivbild): Der ehemalige General fordert mehr Unterstützung für die Ukraine.

Wann gibt es endlich Frieden in der Ukraine? Der Ex-General David Petraeus glaubt, dass Putin den Krieg noch lange antreibt.

Der frühere CIA-Direktor und pensionierte US-General David Petraeus hält ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine für unwahrscheinlich. In einem Interview mit dem US-Sender ABC News sagte Petraeus, dass der russische Präsident Wladimir Putin derzeit keinerlei Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft zeige. "Es gibt aktuell kaum etwas, das auf ein mögliches Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Krieges hindeutet", sagte Petraeus.

Der General a. D. betonte, dass Russland weiterhin auf die Ausweitung seines Territoriums setze – notfalls durch langwierige Kämpfe. "Putin wird den Krieg nicht beenden, solange er nicht zusätzliche Gebiete erhält. Diese sind inzwischen stark befestigt, und Russland müsste jahrelang kämpfen, um sie vollständig zu kontrollieren", sagte Petraeus weiter. Die bisherigen diplomatischen Bemühungen, auch durch die USA, hätten bislang keine erkennbaren Fortschritte gebracht.

Petraeus forderte angesichts der festgefahrenen Lage eine Ausweitung der westlichen Unterstützung für die Ukraine. Dazu zähle unter anderem die Freigabe eingefrorener russischer Vermögenswerte in Europa im Umfang von rund 300 Milliarden US-Dollar. Auch eine Ausweitung der Sanktionen, etwa auf die russische Gazprombank, und ein stärkerer Eingriff in den russischen Ölhandel seien nötig. Der Ex-General sprach sich zudem dafür aus, die aktuellen Einsatzbeschränkungen für bestimmte Waffensysteme aufzuheben.

Petraeus kritisiert US-Regierung

Er verwies auf Berichte, wonach das US-Verteidigungsministerium den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen russisches Gebiet beschränkt habe – offenbar in der Hoffnung, diplomatische Optionen offenzuhalten. Diese Annahme sei jedoch derzeit nicht mehr tragfähig, sagte Petraeus.