Putins Krieg in der Ukraine: JD Vance spricht von Russlands Zugeständnissen

Anschuldigungen gegen Biden
Vance: "Das ist die Diplomatie, die diesen Krieg beenden wird"

Von t-online
25.08.2025 - 11:37 UhrLesedauer: 2 Min.
JD Vance: Der US-Vizepräsident glaubt an Friedenverhandlungen. (Quelle: Jae C. Hong/dpa)
JD Vance spricht vom Erfolg der US-amerikanischen Diplomatie. Laut ihm bewegt sich Russland auf die Ukraine zu.

US-Vizepräsident JD Vance glaubt weiter an einen von den USA vermittelten Frieden im Ukraine-Krieg. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC erklärte er: "Wir werden letztendlich erfolgreich sein oder wir werden auf eine Mauer stoßen. Und wenn wir auf eine Mauer stoßen, werden wir diesen Verhandlungsprozess fortsetzen und weiterhin Druck ausüben", fügte Vance hinzu.

Der Vizepräsident fügte hinzu: "Das ist die energische Diplomatie, die diesen Krieg beenden wird." Man habe in den letzten Wochen bereits gesehen, dass beide Seiten zu Zugeständnissen bereit sind. Vance betonte, dass die USA "aggressive wirtschaftliche Druckmittel" gegen Russland eingesetzt habe. So sei es gelungen, Russland an den Verhandlungstisch zu bewegen.

Vance erklärte: "Ich denke, dass die Russen zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse an Präsident Trump gemacht haben." Er fügte hinzu: "Die Verhandlungen verlaufen nicht immer reibungslos." Als Beispiel führt er an, dass Moskau mittlerweile anerkannt habe, dass es kein "Marionettenregime" in Kiew gebe.

Vance gibt Biden die Schuld

Gleichzeitig wiederholte Vance die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA keine Truppen in die Ukraine schicken wird. In Bezug auf die Schuld an der Fortdauer des Ukraine-Krieges bediente er zudem das von Trump verbreitete Narrativ, nachdem Biden den Krieg künstlich verlängert habe.

Er erklärte: "Die Russen haben viele Dinge getan, die uns nicht gefallen. Viele Zivilisten sind gestorben. Wir haben das von Anfang an verurteilt, und ehrlich gesagt hat Präsident Trump mehr getan, um Druck auszuüben und wirtschaftliche Hebel gegen die Russen einzusetzen, als Joe Biden in dreieinhalb Jahren, in denen er nichts als geredet und nichts unternommen hat, um das Töten zu beenden. Sie haben mich gefragt, worüber ich wütend bin?" Er fügte hinzu: "Ich bin wütend über die Fortsetzung des Krieges."

Die russische Seite dämpfte in den vergangenen Tagen wiederholt die Hoffnung auf ein direktes Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Außenminister Sergej Lawrow erklärte gegenüber NBC, Putin sei bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, wenn eine Tagesordnung für den Gipfel vorbereitet sei, "und diese Tagesordnung ist überhaupt noch nicht fertig". Zu den Punkten, die vor einem solchen Treffen geklärt sein müssten, gehörten Gebietsabtretungen und ein ukrainischer Verzicht auf eine Mitgliedschaft im westlichen Militärbündnis.

