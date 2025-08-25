Raketen auf Krankenhaus Israel tötet Journalisten in Gaza – Netanjahu: "tragisches Unglück"

Von dpa , tos Aktualisiert am 25.08.2025 - 19:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Fotokamera nach dem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza: Mehrere Journalisten starben bei der Attacke. (Quelle: IMAGO/Abdallah F.s. Alattar)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit 22 Monaten attackiert die israelische Armee das Nasser-Krankenhaus in Gaza aus der Luft. Bei einem Angriff am Montag starben mindestens 15 Menschen.

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben 15 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses wurden sie bei einem Luftangriff tödlich getroffen, als sie sich im vierten Stock der Klinik in der südlichen Stadt Chan Junis aufhielten.

Loading...

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von vier getöteten Journalisten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press war auch eine freie Mitarbeiterin von AP, Mariam Dagga (33), unter den Getöteten. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, ein freier Mitarbeiter von Reuters sei getötet und ein weiterer Fotograf der Agentur – ebenfalls ein freier Mitarbeiter – verletzt worden.

Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtete, ein Kameramann des Senders sei tödlich getroffen worden. Laut Wafa kamen auch Sanitäter zu Tode. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

Netanjahu: "tragisches Unglück"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach dem israelischen Angriff sein Bedauern ausgedrückt. "Israel bedauert zutiefst das tragische Unglück, das sich heute im Nasser-Krankenhaus in Gaza ereignet hat", hieß es am Abend in einer vom Büro von Regierungschef Netanjahu verbreiteten Mitteilung.

Israel schätze die Arbeit von Journalisten, medizinischem Personal und allen Zivilisten, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Militär führe nach dem Vorfall eine "gründliche Untersuchung" durch. Gleichzeitig betonte Netanjahu, dass sich der Krieg Israels gegen die Hamas richte. "Unsere gerechten Ziele sind die Bezwingung der Hamas und die Rückkehr unserer Geiseln nach Hause."

Opfer starben bei "Double-Tap-Angriff"

Was gegen einen Unfall spricht: Wie Fernsehaufnahmen zeigen, handelte es sich bei dem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus um einen sogenannten "Double-Tap-Angriff". Dabei folgt auf einen ersten Angriff ein Zweiter, sobald Rettungskräfte, Journalisten und Zivilisten vor Ort sind. Viele Juristen sind der Meinung, solche Angriffe seien als Kriegsverbrechen einzustufen, da sie darauf abzielen, Zivilisten, Verwundete, Hilfskräfte oder kampfunfähige Kombattanten zu töten.

Augenzeugen berichteten, es habe einen zunächst Angriff auf den vierten Stock im Empfangsgebäude des Nasser-Krankenhauses gegeben, in dem sich die Journalisten aufhielten. Als Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes zur Rettung eilten, habe es einen weiteren Angriff gegeben.

Fast 200 Journalisten in Gaza getötet

Damit wurden laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp zwei Jahren fast 200 Journalisten getötet, die meisten davon Palästinenser.