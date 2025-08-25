t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland: Putins Regierung hält demografische Daten zurück

Abschirmung wie in der Sowjetunion
Russland veröffentlicht keine demografischen Daten mehr

Von t-online, KON
25.08.2025 - 14:08 UhrLesedauer: 2 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-808297Vergrößern des Bildes
Der russische Staatschef Wladimir Putin: Russland hält demografische Daten zurück. (Quelle: Gavriil Grigorov/dpa)
News folgen

Die russische Staatsführung gibt sich immer verschlossener. Jetzt hat der Kreml der Bevölkerung eine weitere Möglichkeit genommen, die Politik mit der Wirklichkeit zu vergleichen.

Der russische Staat hat damit begonnen, demografische Informationen zurückzuhalten. Wie das russischsprachige Journalistenkollektiv "Bereg" schreibt, werden Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen nicht mehr öffentlich gemacht – seit Juli verheimlicht Russland nun auch die Todeszahlen. Ein Demograf, der mit den Journalisten geredet hat, fühlt sich an die Sowjetunion erinnert.

Wieso die russische Regierung die Zahlen ausgerechnet jetzt zurückhält, ist nicht komplett eindeutig: Im Gespräch mit "Bereg" nennt der Wissenschaftler, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will, als eine Möglichkeit eine Grippewelle. Zwischenzeitlich sei so die Todesrate deutlich gestiegen – in manchen Regionen wohl sogar um 40 Prozent. Ein anderer Grund wäre der Ukraine-Krieg: Wenn Moskau die Sterbedaten zurückhält, sind auch keine Rückschlüsse auf die Todeszahlen unter den Opfern möglich.

Politik schirmt sich weiter ab

Wie der Demograf gegenüber "Bereg" erklärt, werden die Daten nicht nur von der Rosstat – dem Föderalen Dienst für Statistik – zurückgehalten, sondern auch auf einer niedrigeren Ebene von den Standesämtern. In den meisten Fällen würde Rosstat die verweigerte Datenherausgabe mit "technischen Fehlern" begründen.

Im Gespräch mit "Bereg" führt er aus, welche negativen Folgen sich durch die Entscheidung ergeben. Ohne die Daten würde es schwerfallen, Behauptungen der Politik zu überprüfen – nicht nur in puncto Ukraine-Krieg, auch Maßnahmen wie die Geburtenförderung in Nischni Nowgorod wären so nicht mehr überprüfbar. Auch wie sich der Altersschnitt der Bevölkerung entwickelt, wäre so nicht mehr ersichtlich

Tendenzen, die momentan in der Bevölkerungsentwicklung zu erkennen sind, lassen sich so nicht mehr weiterverfolgen. So konnte etwa in den letzten Jahren beobachtet werden, dass in Russland der Altersschnitt von Müttern gestiegen ist.

Verwendete Quellen
  • bereg.io: ""Если власти до сих пор не слушали голос разума, то почему они должны начать слушать его теперь?" Росстат перестал публиковать данные о демографии. Что мы теперь не узнаем о населении России и как будут справляться с этим ученые?" (Russisch)
