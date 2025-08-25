"Du kriegst Geld und bist ein Ehrenmann" So gewinnt Russland frische Soldaten für den Krieg

Von t-online 25.08.2025 - 15:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russische Soldaten üben den Transport eines Verwundeten (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Alexander Polegenko/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland greift zu diversen Mittel, um neue Soldaten zu gewinnen. Es ist ein eigener Markt entstanden.

Dreieinhalb Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine ist in Russland ein eigener Markt um die Rekrutierungsprozesse entstanden. Wie das russischsprachige Nachrichtenportal "Verstka" schreibt, können Vermittler neuer Soldaten bis zu 3.800 Euro verdienen – also mehr als das Dreifache des russischen Durchschnittsgehalts.

Loading...

Wie "Verstka" in der Reportage schreibt, gibt es Anwerber, die im Alltag versuchen, Männer für den Militärdienst zu gewinnen – etwa im Supermarkt. Sie werden demnach von staatlichen Institutionen engagiert. Oft sei den neuen Soldaten nicht bewusst, dass die Personen, die sie ansprechen, bestimmte Rekrutierungszahlen erreichen müssen. Ihre neuen Bekannten würden sie bis ins Rekrutierungsbüro begleiten.

Anwerben aus dem Home-Office

"Verstka" schreibt, dass sich die Anwerber gezielt auf Menschen fokussieren, die keine andere Arbeit finden. Einer der Anwerber rechtfertigt seine Arbeit gegenüber dem Nachrichtenportal so: "Der Kerl hätte sich sonst tot gesoffen oder wär an einer Überdosis krepiert. Ich habe ihm erklärt: Hör zu, du kriegst Geld. Und bist ein Ehrenmann, wenn du zurückkommst." Viele der angeworbenen Männer hätten Schulden.

Zudem gibt es laut der Reportage auch "Home-Office-Headhunter", die zum Beispiel über Telegram neue Soldaten anwerben. Wie "Verstka" schreibt, investieren die Anwerber sogar teilweise und zahlen mehrere hundert Euro dafür, dass sie Werbeanzeigen in Telegram-Kanäle schicken dürfen. Oft hätten sie Vorerfahrungen im Erstellen von Werbegrafiken.