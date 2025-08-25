Auch die linkspopulistische Partei La France Insoumise (LFI), die Grünen und die Kommunisten erklärten, sie wollten die Regierung Bayrou zu Fall bringen. Der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, sagte der Zeitung "Le Monde", seine Partei werde ebenfalls gegen Bayrou stimmen. Die Sozialisten gehören der Regierung zwar nicht an, hatten sie aber immer wieder unterstützt.

Faure bezeichnete es als "unvorstellbar, dass die Sozialisten dem Premierminister ihr Vertrauen aussprechen", weil sich Bayrou schon "entschlossen hat zu gehen". Mit der Vertrauensfrage löse sich die Regierung selbst auf. Faure vermutete, Bayrou habe bereits "eine andere Etappe seines politischen Lebens ins Auge gefasst".

Regierung war erst im Dezember gescheitert

Offenbar schätzt der Premierminister selbst die Chancen seines Vorhabens realistisch ein. "Wenn es eine Mehrheit gibt, ist die Regierung bestätigt", sagte der Mitte-Rechts-Politiker am Montag bei seiner Pressekonferenz zum Ende der politischen Sommerferien. "Wenn es keine Mehrheit gibt, stürzt die Regierung." Letztere Option ist derzeit die wahrscheinliche. Bleiben alle Oppositionsparteien geschlossen bei ihrer Position, hätten sie zusammen 315 der 577 Stimmen in der Nationalversammlung und damit eine Mehrheit gegen die Regierung.

Sollte es so kommen, hätte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das nächste große Problem. Er müsste dann bereits den siebten Premierminister in seinen beiden Amtszeiten ernennen. Dabei war erst im Dezember Bayrous Vorgänger Michel Barnier durch ein Misstrauensvotum über den Haushalt 2024 zu Fall gekommen. Barnier war zuvor nur drei Monate im Amt.

Ensemble, das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron, hatte bei den vorgezogenen Neuwahlen im vergangenen Jahr seine relative Mehrheit verloren und war nur noch zweitstärkste Kraft hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire (Neue Volksfront) geworden. Damit ist der Präsident auf die Zusammenarbeit mit Teilen der Linken angewiesen – doch liegen die beiden politischen Lager inhaltlich teilweise weit auseinander.

Ungewissheit verschreckt die Anleger

Die neuen Kräfteverhältnisse in der Nationalversammlung haben für einen Stillstand und eine lang anhaltende Regierungskrise gesorgt, aus der Macron bislang keinen Ausweg gefunden hat. Sollte auch die aktuelle Regierung stürzen, stünde Macron vor dem nächsten politischen Scherbenhaufen. Er könnte sofort einen neuen Premierminister ernennen oder Bayrou bitten, als Chef einer Übergangsregierung im Amt zu bleiben. Die Alternative wären Neuwahlen – allerdings hatte Macron diese Option schon im vergangenen Jahr gewählt. Der Schritt kam damals überraschend und endete für den Präsidenten mit einer herben Enttäuschung.