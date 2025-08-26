Wettrüsten im Weltall USA warnen vor "atemberaubend schnellen" Entwicklungen Chinas

Eine chinesische Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 6 hebt mit einer neuen Satellitengruppe ab (Symbolbild): Das Wettrüsten für das Weltall hat schon längst begonnen. (Quelle: Zheng Bin/Xinhua/AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA bekräftigen ihre militärische Vorherrschaft im Weltall. Dabei könnte die einstige Weltmacht das Wettrüsten noch verlieren.

Wenn es nach Michelle Hanlon, der Leiterin des Zentrums für Luft- und Weltraumrecht an der Universität von Mississippi, geht, muss die internationale Staatengemeinschaft endlich den neuen Status quo anerkennen. Im Gespräch mit dem Onlineportal "Meduza" erklärt sie: "Das Konzept der 'Militarisierung des Weltraums' ist längst überholt. Der Weltraum ist militarisiert."

Zahlen aus einer Recherche der "Financial Times" bestätigen diese Aussage: Anfang des vergangenen Jahres verfügten die USA über 247 militärische Satelliten, China über 157 und Russland über 110. Aber auch kleinere Staaten versuchen, mitzumischen: Frankreich betreibt laut der Recherche im All 15 Militärsatelliten.

Auch wenn die meisten von ihnen für Frühwarnung und Kommunikation genutzt werden, hat das Wettrennen um Satellitenwaffen längst begonnen. Die Juristin Hanlon fordert im Interview deswegen einen neuen Fokus: "Ich denke, wir müssen die Diskussion wirklich mehr darauf ausrichten, wie wir das Risiko von Konflikten im Weltraum verhindern, mindern oder verringern können."

Gesetzeslage hält Staaten nicht zurück

Obwohl Staaten wie die USA, Russland und China längst ein Wettrüsten betreiben, ist die rechtliche Situation noch relativ dünn. Hanlon erklärt, das einzige wirkliche internationale Gesetz für das Weltall stamme aus der Zeit des Kalten Krieges: der "Outer Space Treaty" von 1967, in Kraft getreten zwei Jahre vor der ersten Mondlandung.

In ihm ist festgelegt, dass keine Atom- oder Massenvernichtungswaffen im All stationiert werden dürfen. Weiter ist geregelt, dass der Mond nur friedlich genutzt werden darf. Gleichzeitig betont Hanlon: "Das ist natürlich alles sehr offen formuliert."

Den militärischen Wettlauf im Weltall konnte das Gesetz so nicht zurückhalten. Erst im April dieses Jahres hat die US-amerikanische Space Force das Ziel ausgegeben, die Vorherrschaft im Weltall verteidigen zu wollen. US-General Chance Saltzman wurde in einem Statement deutlich: Es gehe darum, "Aggressoren, die unsere vitalen nationalen Interessen bedrohen, abzuschrecken und, falls nötig, zu besiegen."

Vorwürfe an Russland

Auch wenn die USA noch eine Vorreiterposition innehaben, schließen andere Staaten schnell auf. Russland hat schon 2021 bei Tests einen seiner eigenen Satelliten zerstört – und so demonstriert, was die eigenen Waffen können.

Im Februar 2022 schoss Russland schließlich den Cosmos 2553-Satelliten in die Umlaufbahn, laut US-Seite ein Schritt Richtung nuklearer Waffen im All, Russland stritt alles ab. 2024 erhoben die USA schließlich bei den Vereinten Nationen Vorwürfe, dass Russland Waffen ins Weltall geschickt habe. So soll Russland in der Lage sein, fremde Satelliten zu zerstören.