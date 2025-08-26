t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

USA warnen im All-Wettrüsten vor China: "Der Weltraum ist militarisiert"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBundeswehr: 97 Soldaten gefeuert
TextBVB verkündet Entscheidung bei Kovač
TextKrebsmedikament kann Krebs auslösen
TextExperte zerlegt Rentenpläne der Regierung
TextTrainingsunfall: OP bei Olympiasieger

Wettrüsten im Weltall
USA warnen vor "atemberaubend schnellen" Entwicklungen Chinas

Von Konstantin Hitscher
Aktualisiert am 26.08.2025 - 11:46 UhrLesedauer: 3 Min.
Internet via SatellitVergrößern des Bildes
Eine chinesische Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 6 hebt mit einer neuen Satellitengruppe ab (Symbolbild): Das Wettrüsten für das Weltall hat schon längst begonnen. (Quelle: Zheng Bin/Xinhua/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die USA bekräftigen ihre militärische Vorherrschaft im Weltall. Dabei könnte die einstige Weltmacht das Wettrüsten noch verlieren.

Wenn es nach Michelle Hanlon, der Leiterin des Zentrums für Luft- und Weltraumrecht an der Universität von Mississippi, geht, muss die internationale Staatengemeinschaft endlich den neuen Status quo anerkennen. Im Gespräch mit dem Onlineportal "Meduza" erklärt sie: "Das Konzept der 'Militarisierung des Weltraums' ist längst überholt. Der Weltraum ist militarisiert."

Loading...

Zahlen aus einer Recherche der "Financial Times" bestätigen diese Aussage: Anfang des vergangenen Jahres verfügten die USA über 247 militärische Satelliten, China über 157 und Russland über 110. Aber auch kleinere Staaten versuchen, mitzumischen: Frankreich betreibt laut der Recherche im All 15 Militärsatelliten.

Auch wenn die meisten von ihnen für Frühwarnung und Kommunikation genutzt werden, hat das Wettrennen um Satellitenwaffen längst begonnen. Die Juristin Hanlon fordert im Interview deswegen einen neuen Fokus: "Ich denke, wir müssen die Diskussion wirklich mehr darauf ausrichten, wie wir das Risiko von Konflikten im Weltraum verhindern, mindern oder verringern können."

Gesetzeslage hält Staaten nicht zurück

Obwohl Staaten wie die USA, Russland und China längst ein Wettrüsten betreiben, ist die rechtliche Situation noch relativ dünn. Hanlon erklärt, das einzige wirkliche internationale Gesetz für das Weltall stamme aus der Zeit des Kalten Krieges: der "Outer Space Treaty" von 1967, in Kraft getreten zwei Jahre vor der ersten Mondlandung.

In ihm ist festgelegt, dass keine Atom- oder Massenvernichtungswaffen im All stationiert werden dürfen. Weiter ist geregelt, dass der Mond nur friedlich genutzt werden darf. Gleichzeitig betont Hanlon: "Das ist natürlich alles sehr offen formuliert."

imago images 0823285724Vergrößern des Bildes
General Chance Saltzman: Er gibt sich kämpferisch. (Quelle: IMAGO/Eric Dietrich/Dod/imago)

Den militärischen Wettlauf im Weltall konnte das Gesetz so nicht zurückhalten. Erst im April dieses Jahres hat die US-amerikanische Space Force das Ziel ausgegeben, die Vorherrschaft im Weltall verteidigen zu wollen. US-General Chance Saltzman wurde in einem Statement deutlich: Es gehe darum, "Aggressoren, die unsere vitalen nationalen Interessen bedrohen, abzuschrecken und, falls nötig, zu besiegen."

Vorwürfe an Russland

Auch wenn die USA noch eine Vorreiterposition innehaben, schließen andere Staaten schnell auf. Russland hat schon 2021 bei Tests einen seiner eigenen Satelliten zerstört – und so demonstriert, was die eigenen Waffen können.

Im Februar 2022 schoss Russland schließlich den Cosmos 2553-Satelliten in die Umlaufbahn, laut US-Seite ein Schritt Richtung nuklearer Waffen im All, Russland stritt alles ab. 2024 erhoben die USA schließlich bei den Vereinten Nationen Vorwürfe, dass Russland Waffen ins Weltall geschickt habe. So soll Russland in der Lage sein, fremde Satelliten zu zerstören.

Der wirkliche Rivale der USA im Kampf um die Vorherrschaft im Weltall ist allerdings China. Technisch scheinen die USA zu befürchten, dass die Volksrepublik sie schon bald abhängen könnte. Schon 2021 soll China Hyperschallwaffen getestet haben, die die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen.

Meistgelesen

"Hard Kill und "Soft Kill"

Wie die Internetseite "Modern Diplomacy" schreibt, sollen chinesische Satelliten auch zu Luftkämpfen in der Lage sein. Der Vizechef der US-Space Operations, General Michael Guetlein, betonte dem Bericht zufolge auf einer Konferenz in Washington die Beweglichkeit und Präzision der chinesischen Satelliten.

Stephen Whiting, ein Kommandeur des United States Space Command, erklärte im Fachportal "Breaking Defence", dass China über eine Reihe von Waffen verfüge. Er spricht von einer "atemberaubend schnellen" Entwicklung. China würde etwa über Laserwaffen verfügen. Mit diesen sogenannten "Hard Kill"-Waffen können feindliche Satelliten direkt durch Beschuss zerstört werden. Gleichzeitig besitzt China wohl auch "Soft Kill"-Waffen. Damit sei die Volksrepublik in der Lage, Satelliten etwa durch Cyberattacken zu zerstören, erklärt Whiting.

Vorstoß in eine unerforschte Region: Die chinesische Sonde "Chang'e 4" landet auf der "dunklen Seite" des Mondes.Vergrößern des Bildes
Vorstoß in eine unerforschte Region: Die chinesische Sonde "Chang'e 4" landete schon 2019 auf der dunklen Seite des Mondes. (Quelle: Xinhua/China National Space Administration/imago-images-bilder)

Als weiteres Ziel wurde von China eine bemannte Mondlandung bis 2030 ausgerufen. Auch das ist wohl als klare Demonstration der eigenen technischen Fähigkeiten zu verstehen. Bis 2035 möchten China und Russland mit Partnern wie Weißrussland, Ägypten und Aserbaidschan auf dem Mond auch eine eigene Basis errichten.

"Das Völkerrecht hat nicht viel Biss"

Im US-Militär scheint man zu befürchten, dass China durch den Weltraum seine "Kill Chain" vervollständigt, also das Zusammenspiel von verschiedenen Mechanismen, die gebraucht werden, um Ziele erfolgreich anzugreifen. Wie Whiting erklärt, sehen die USA darin auch eine direkte Bedrohung ihrer eigenen Truppen.

Dass diese Entwicklung mit Verweisen auf das internationale Recht gestoppt werden kann, ist eher unwahrscheinlich. Die Juristin Hanlon erklärt gegenüber "Medusa": "Das Völkerrecht hat, wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, nicht viel Biss." Selbst wenn es zu einer internationalen Reaktion kommen würde, wären wirkliche Konsequenzen ungewiss.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaUSAWeltall
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom