Getötete Journalisten in Gaza Diese Bilder entstanden kurz vor ihrem Tod

Von Tobias Schibilla 26.08.2025 - 14:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza hält ein Mann die Presse-Ausrüstung von Hussam Al Masri fest: Der Fotograf und Kameramann wurde von einem israelischen Luftschlag getötet. (Quelle: Hatem Khaled)

Am Montag tötete die israelische Armee fünf Journalisten bei zwei Luftschlägen auf ein Krankenhaus in Gaza. Kurz vor ihrem Tod veröffentlichten sie noch Bilder aus dem Kriegsgebiet.

Das Nasser-Krankenhaus ist die letzte Klinik im südlichen Gazastreifen, in der Ärzte bis in jüngster Vergangenheit zumindest eine notdürftige Versorgung ihrer Patienten durchführen konnten. Am Montag griff die israelische Armee das Krankenhaus an. Wie Augenzeugen berichten, traf zunächst ein Luftschlag eine der oberen Etagen.

Als Rettungskräfte, zivile Helfer und Journalisten zum Ort des Angriffs liefen, um die Verletzten und Toten zu bergen, gab es eine zweite Explosion. Sollte es sich um eine absichtliche Handlung gehandelt haben, würde das ein Kriegsverbrechen darstellen, da medizinisches Personal durch internationales Recht geschützt sind.

Mindestens 19 Menschen starben, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "tragischen Unglück". Das israelische Militär kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Auch fünf Journalisten wurden bei dem Angriff am Montag getötet. Einige von ihnen starben durch die erste Explosion, andere durch die zweite Attacke.

Mariam Abu Daqqa hinterlässt einen Sohn

Eine von ihnen, die 33-jährige Mariam Abu Daqqa, arbeitete als freie Mitarbeiterin für die Nachrichtenagentur Associated Press und die britische Zeitung "The Independent". In den letzten Wochen vor ihrem Tod arbeitete sie viel im Nasser-Krankenhaus, wo sie den Kampf der Ärzte um das Leben verhungernder Kinder dokumentierte. Sie hinterlässt einen zwölfjährigen Sohn, der während des Krieges aus dem Gazastreifen evakuiert wurde.

Auch der Fotojournalist und Kameramann Hussam Al Masri ist unter den Getöteten, er arbeitete für die Nachrichtenagentur Reuters und den arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Kurz vor dem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus filmte er einen Livestream für Reuters, der kurz nach der ersten Explosion abbrach. Der ebenfalls für Al Jazeera arbeitende Kameramann Mohammed Salema starb ebenfalls, er filmte oft im Team mit Al Masri.

Die beiden anderen getöteten Journalisten hießen Ahmed Abu Aziz und Moaz Abu Taha. Sie sollen laut einem Reuters-Bericht als freie Mitarbeiter für verschiedene Medien gearbeitet haben. Unter anderem hätten Reuters und die israelische Zeitung "Haaretz" ihre Arbeiten veröffentlicht.

Die letzten Fotos der getöteten Journalisten