Die USA drohen der EU mit Sanktionen und neuen Zöllen. Angeblich ist die Meinungsfreiheit auf dem Kontinent bedroht. Brüssel muss jetzt endlich Härte zeigen.

Kurz sah es so aus, als ließe sich das Verhältnis zwischen Europa und den USA mit viel Geduld und schönen Worten wieder einrenken. Gerade hat die EU einen schmerzhaften, aber vertretbaren Kompromiss im Handelsstreit mit Washington erreicht. Zuletzt saßen Europas wichtigste Politiker bei Donald Trump im Weißen Haus und verhinderten eine Annäherung der USA und Russlands zulasten der Ukraine. Doch schon macht der US-Präsident die nächste Kampfansage.

Laut einem Medienbericht, der sich auf Insider im Weißen Haus beruft, will die Trump-Regierung Sanktionen gegen EU-Beamte verhängen, die für die Durchsetzung des europäischen Digitale-Dienste-Gesetzes (Digital Service Act, kurz DSA) zuständig sind. In ihrer Sicht dient der DSA dazu, US-Bürger zu zensieren und US-Techkonzerne zu schröpfen.

Das steckt hinter den Sanktionsdrohungen aus den USA

Am Dienstag machte Präsident Trump die Strafandrohungen dann quasi offiziell mit einem Post auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Darin kündigte er Zölle und Exportbeschränkungen für Länder an, die den digitalen Raum in irgendeiner Weise regulieren. Es ist Trumps typische Erpressungsmethode. Doch dieses Mal darf sich die EU auf keinerlei Kompromisse einlassen. Denn Trumps Ankündigung ist ein Frontalangriff auf die Demokratie in Europa.

Seit Februar 2024 verpflichtet der DSA die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Meta (Facebook und Instagram), X (früher Twitter) oder TikTok, illegale Inhalte auf ihren Plattformen zu löschen. Das Gesetz gilt in der gesamten EU und gibt Nutzern der Plattformen eine rechtliche Handhabe, um gegen Drohungen, falsche Behauptungen, aber auch andere Straftaten im Netz vorzugehen.

Den Techkonzernen war das Gesetz von Anfang an zuwider, weil es ihrem Geschäftsmodell – Geld mit der Wut von Menschen zu verdienen – Grenzen setzt. Und damit ist auch klar, aus welcher Richtung in Trumps Regierung die neuen Drohungen kommen.

Trump ist nicht der gefährlichste US-Politiker

Mit Vizepräsident JD Vance sitzt de facto ein Vertreter der US-Techkonzerne mit im Weißen Haus. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Vance seinen Stellvertreterposten auf Betreiben von Tech-Unternehmern wie Peter Thiel und Elon Musk erhielt. Allein X-Chef Musk soll Trump im Wahlkampf mit 270 Millionen Dollar unterstützt haben, um seinen Einfluss auf die US-Politik zu sichern. Dass Musk nach seinem Bruch mit Trump nun auf einen künftigen Präsidenten Vance setzt, überrascht daher nicht. Aus Sicht der EU sind Vance, Musk und Thiel allerdings viel gefährlicher als Trump.