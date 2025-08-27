Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
USA drohen mit Sanktionen Schluss mit Appeasement
Die USA drohen der EU mit Sanktionen und neuen Zöllen. Angeblich ist die Meinungsfreiheit auf dem Kontinent bedroht. Brüssel muss jetzt endlich Härte zeigen.
Kurz sah es so aus, als ließe sich das Verhältnis zwischen Europa und den USA mit viel Geduld und schönen Worten wieder einrenken. Gerade hat die EU einen schmerzhaften, aber vertretbaren Kompromiss im Handelsstreit mit Washington erreicht. Zuletzt saßen Europas wichtigste Politiker bei Donald Trump im Weißen Haus und verhinderten eine Annäherung der USA und Russlands zulasten der Ukraine. Doch schon macht der US-Präsident die nächste Kampfansage.
Laut einem Medienbericht, der sich auf Insider im Weißen Haus beruft, will die Trump-Regierung Sanktionen gegen EU-Beamte verhängen, die für die Durchsetzung des europäischen Digitale-Dienste-Gesetzes (Digital Service Act, kurz DSA) zuständig sind. In ihrer Sicht dient der DSA dazu, US-Bürger zu zensieren und US-Techkonzerne zu schröpfen.
Das steckt hinter den Sanktionsdrohungen aus den USA
Am Dienstag machte Präsident Trump die Strafandrohungen dann quasi offiziell mit einem Post auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Darin kündigte er Zölle und Exportbeschränkungen für Länder an, die den digitalen Raum in irgendeiner Weise regulieren. Es ist Trumps typische Erpressungsmethode. Doch dieses Mal darf sich die EU auf keinerlei Kompromisse einlassen. Denn Trumps Ankündigung ist ein Frontalangriff auf die Demokratie in Europa.
Seit Februar 2024 verpflichtet der DSA die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Meta (Facebook und Instagram), X (früher Twitter) oder TikTok, illegale Inhalte auf ihren Plattformen zu löschen. Das Gesetz gilt in der gesamten EU und gibt Nutzern der Plattformen eine rechtliche Handhabe, um gegen Drohungen, falsche Behauptungen, aber auch andere Straftaten im Netz vorzugehen.
Den Techkonzernen war das Gesetz von Anfang an zuwider, weil es ihrem Geschäftsmodell – Geld mit der Wut von Menschen zu verdienen – Grenzen setzt. Und damit ist auch klar, aus welcher Richtung in Trumps Regierung die neuen Drohungen kommen.
Trump ist nicht der gefährlichste US-Politiker
Mit Vizepräsident JD Vance sitzt de facto ein Vertreter der US-Techkonzerne mit im Weißen Haus. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Vance seinen Stellvertreterposten auf Betreiben von Tech-Unternehmern wie Peter Thiel und Elon Musk erhielt. Allein X-Chef Musk soll Trump im Wahlkampf mit 270 Millionen Dollar unterstützt haben, um seinen Einfluss auf die US-Politik zu sichern. Dass Musk nach seinem Bruch mit Trump nun auf einen künftigen Präsidenten Vance setzt, überrascht daher nicht. Aus Sicht der EU sind Vance, Musk und Thiel allerdings viel gefährlicher als Trump.
Der US-Präsident ist nicht ideologisch motiviert, ihm geht es meist allein um seinen persönlichen Vorteil, ob in der Politik oder im Geschäft. Vance, Musk und Thiel dagegen wollen die Demokratie abschaffen und durch einen neofeudalen Oligarchenstaat ersetzen, in dem die Superreichen unbehelligt von Gesetzen und Behörden ihre Ziele verfolgen können. Erst kürzlich sprach etwa Peter Thiel darüber völlig ungeniert in einem Interview mit der "New York Times". In den USA ist der Umbau zu einem autoritären System in vollem Gange, und wenn es nach Vance und seinen Hintermännern geht, soll Europa auf diesem Weg folgen.
US-Sanktionsdrohungen kommen nicht überraschend
Daran ließ der Vizepräsident bei seinem ersten offiziellen Besuch im Februar keinen Zweifel: Anstatt über die Bedrohung des Kontinents durch Russland und China zu sprechen, warf Vance den europäischen Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken und Zensur zu betreiben. Auch damals bezog sich Vance auf den DSA und kritisierte polizeiliche Ermittlungen gegen die Verfasser von Hassbotschaften im Netz.
Der jüngste Angriff auf den DSA kommt also nicht überraschend und ist doch perfide. Wie soll die EU-Kommission den Europäern erklären, dass sie sich wegen eines Internet-Gesetzes schon wieder mit Washington streitet? Doch es wäre fatal, würde sie sich den Drohungen kampflos beugen und das Gesetz aufweichen. Denn die Trump-Vance-Regierung beweist mit dieser neuerlichen Drohung, dass sie nicht aufhören wird, Forderungen zu stellen.
So kann sich die EU zur Wehr setzen
In diesem Streit geht es jedoch nicht darum, ob europäische Firmen ein paar Milliarden Euro mehr oder weniger im Jahr verdienen. Es geht darum, ob Europa ein freier und demokratischer Kontinent bleibt oder sich einer aufziehenden autoritären Weltordnung unterwirft. In dieser Frage darf es kein Entgegenkommen geben. Und die EU ist den Attacken auf ihre Grundwerte auch nicht wehrlos ausgeliefert.
Schon im Handelsstreit mit Washington drohte Brüssel damit, die "Bazooka" auszupacken. Gemeint ist das "Instrument gegen Zwangsmaßnahmen". Es erlaubt der EU oder einem Mitgliedstaat, mit wirtschaftlichen Strafen zu reagieren, wenn ein Drittstaat durch Zwang versucht, Einfluss auf die inneren Verhältnisse eines Landes zu nehmen. Die Verordnung hatte die EU Ende 2023 mit Blick auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump verabschiedet. Es würde beispielsweise erlauben, US-Konzerne komplett vom europäischen Markt auszuschließen.
Im Streit über Handelsfragen wäre der Einsatz der "Bazooka" übertrieben gewesen. Doch Trump muss klar sein, dass die Europäer bei Angriffen auf ihr politisches System keinen Spaß verstehen – und darüber auch bereit sind zum Bruch mit den USA. Nur so lässt sich verhindern, dass die Trump-Vance-Regierung Europa mit immer neuen Drohungen überzieht und immer weitere Zugeständnisse abpresst, bis sich ihre Vorstellung von "Meinungsfreiheit" auch hier durchgesetzt hat.
