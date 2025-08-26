t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Netanjahu sabotierte laut Biden-Sprecher Geiseldeals

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAugen verraten beginnende Demenz
TextBVB macht Millionentransfer offiziell
TextAttacke auf US-Model: Syrer in U-Haft
TextZug fährt Teenager tot
Text"Wahnsinn": Deutsches Tennis-Ass siegt

Schwere Anschuldigungen
US-Verhandler: Netanjahu hat Geiseldeal sabotiert

Von t-online
26.08.2025 - 14:59 UhrLesedauer: 2 Min.
Benjamin NetanjahuVergrößern des Bildes
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu: Ein ehemaliger Mitarbeiter von Joe Biden erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. (Quelle: Maya Alleruzzo/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Laut einem früheren Mitarbeiter von Joe Biden hätte Netanjahu mehrfach den Gaza-Krieg beenden können. Er liefert Beispiele.

Die Biden-Regierung stand wohl mehrmals kurz davor, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich für sein Verhalten bei Friedensverhandlungen zu kritisieren. Das erklärte Matthew Miller, ein Pressesprecher der Biden-Regierung, in einem Interview mit der israelischen Fernsehsendung "Hamakor".

Loading...

Demnach hat die israelische Regierung mehrfach von den USA verhandelte Friedensdeals mit der Hamas sabotiert. Schließlich hätten die USA von dem Schritt Abstand genommen, um nicht die Verhandlungsposition der Hamas zu stärken.

Die israelische Zeitung "Times of Israel" zitiert aus dem Interview mit Miller: "Es gab Zeiten, in denen wir unbedingt an die Öffentlichkeit gehen und klarstellen wollten, dass wir der Meinung waren, der Premierminister sei völlig unnachgiebig und erschwere eine Einigung."

USA informierte Netanjahu extra spät

Laut Miller hat Netanjahu etwa im April 2024 öffentlich die Drohung wiederholt, die Stadt Rafah im Gazastreifen einzunehmen – obwohl im Hintergrund ein Deal mit der Hamas ausgehandelt wurde. Vor einer zwischenzeitlichen Einigung mit der islamistischen Terrorgruppe habe die US-Regierung schließlich erst zwei Stunden vor der Verkündung informiert – damit die israelische Seite keine Chancen hat, die Einigung zu sabotieren.

Wie Miller erklärt, war das Ziel der US-Regierung "den Premierminister in die Enge zu treiben und es ihm sehr schwer zu machen, sich davon zu distanzieren". Im Endeffekt habe die israelische Seite die Einigung schließlich verzögert – und so zum Scheitern gebracht.

"Das war vielleicht das Frustrierendste von allem, denn wir standen so kurz vor einer Einigung, die sicherlich die Geiseln nach Hause gebracht und vielleicht den Krieg ein für alle Mal beendet hätte", erklärt Miller. Weil Israel weiter vorrückte, wurden die Geiseln aus dem Deal von der Hamas getötet.

Seit längerem sieht sich Netanjahu im In- und Ausland der Kritik ausgesetzt. Kritiker werfen dem israelischen Premier vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern. Seine rechtsextremen Koalitionspartner, von denen sein politisches Überleben abhängt, sind gegen eine von US-Verhandler Steve Witkoff vorgeschlagene Waffenruhe.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Benjamin NetanjahuIsraelJoe BidenUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom