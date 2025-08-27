Nordkorea weint

Danach wurden im vergangenen Jahr etwa 14.000 nordkoreanische Soldaten in die russische Provinz Kursk geschickt. Sie sollten Putin dabei helfen, die ukrainische Armee aus Russland zurückzudrängen. Dabei offenbarte der Einsatz von Kims Truppen aber auch die Schwächen seines Militärs.

Die nordkoreanischen Soldaten waren oft Kanonenfutter, waren taktisch schlecht ausgebildet und konnten aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten nur schwer in die russischen Kommandostrukturen eingebunden werden. Die Folge: Es entstanden für Russland und Nordkorea unangenehme Videos, die zeigten, wie nordkoreanische Infanterieverbände direkt in ukrainisches Feuer liefen.

In der Folge wurde berichtet, dass Kims Truppen nach der Rückeroberung von Kursk primär für den Schutz militärischer Infrastruktur in Russland eingesetzt würden. Im Juni erklärte die russische Militärführung, dass Nordkorea weitere 6.000 Soldaten nach Russland schicken werde. Sie sollen angeblich für Wiederaufbauarbeiten nach Kursk geschickt werden. Berichten zufolge sollen darunter auch 1.000 Minenräumspezialisten sein. Diese Übereinkunft erzielte der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Sergei Schoigu, der im Juni für Gespräche mit Machthaber Kim nach Nordkorea reiste.

In der Ukraine fürchtet man, dass es nicht bei Wiederaufbauarbeiten bleiben wird. So könnte die nordkoreanische Diktatur weitere 30.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands entsenden, heißt es in Kiew. Fest steht nur: Auf Satellitenbildern erkennen westliche Geheimdienste, dass nordkoreanische Soldaten in Kasernen in Russland an russischen Waffen und in russischen Kriegstaktiken ausgebildet werden.

Gründe dafür könnten die hohen nordkoreanischen Verluste sein. Laut ukrainischen Angaben seien fast 5.000 von Kims Soldaten in Kursk gefallen, ihre Wirkung auf das Kriegsgeschehen war dagegen begrenzt. Kim Soldaten sollen sogar die Order bekommen haben, sich selbst umzubringen, bevor sie in Kriegsgefangenschaft geraten.

Russland möchte Nordkorea aufrüsten

Putin und Kim hatten im Juni 2024 einen Partnerschaftsvertrag zur gegenseitigen militärischen Unterstützung unterschrieben. Ein Schritt, der vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre, weil der Kreml stets um einen Sicherheitsabstand zum nordkoreanischen Regime bemüht war.

Der Ukraine-Krieg hat vieles verändert, für Kim Jong Un hätte es seither kaum besser laufen können. Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine galt sein Land noch als Paria, das aufgrund seiner Atom- und Raketentests international isoliert war. Sogar der sonst gespaltene UN-Sicherheitsrat konnte sich auf Sanktionen gegen Nordkorea verständigen. Doch Putins Krieg hat die politischen Rahmenbedingungen für das nordkoreanische Regime maßgeblich verändert.