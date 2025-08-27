Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Bündnis mit Putin Nordkorea weint
Nordkorea trauert erstmals öffentlich um seine toten Soldaten im Ukraine-Krieg. Dabei gewinnt Diktator Kim Jong Un durch Putins Krieg immer mehr an Macht – und das wird zur Gefahr für die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel.
Es flossen Tränen. Nicht bei Kim Jong Un, wohl aber bei seinen Soldaten, als der nordkoreanische Diktator sie umarmte. Kim ehrte vergangene Woche in Pjöngjang Soldaten, die an der Seite Russlands gegen die ukrainische Armee gekämpft hatten. Er verbeugte sich vor den Bildern gefallener Soldaten und verlieh Orden an Männer, die ihren Kriegseinsatz überlebt haben sollen.
Wie bei zahlreichen anderen Anlässen in der Vergangenheit wirkte auch diese Szene für internationale Beobachter übertrieben. Die Trauer um die gefallenen Soldaten, der Applaus für den Diktator – und Kim als Dirigent dieser Emotionen. In Nordkorea sind derartige Propagandashows keine Besonderheit, sie sind nahezu Alltag. Trotzdem war die Gedenkveranstaltung vor allem aus einem Grund bemerkenswert:
Sie war ein Eingeständnis. Erstmals gab Kim Jong Un öffentlich zu, dass nordkoreanische Soldaten in Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine kämpfen und sterben. Endlich die Wahrheit.
Die Tränen jedoch sind vor allem nordkoreanische Propaganda. Die dortige Diktatur hat – seit ihrem Bestehen – noch nie vor Menschenopfern zurückgeschreckt, um ihre Macht zu festigen. Kim konnte durch den russischen Krieg und sein Bündnis mit dem Kreml an Stärke gewinnen. Selten nach dem Ende des Kalten Krieges konnte Nordkorea international so selbstbewusst auftreten. Aber das bedroht die Sicherheit auf der nordkoreanischen Halbinsel und wird für China zunehmend zum Ärgernis.
Kims Waffenhilfe wird für Putin immer wichtiger
Die nordkoreanische Unterstützung ist für die russische Kriegsführung wichtiger als die Waffenhilfe aus dem Iran oder die verdeckte Unterstützung aus China. Es ist schwierig, die nordkoreanischen Hilfen in der Quantität genau zu beziffern. Aber klar ist: Zunächst unterstützte Kim den russischen Krieg vorwiegend mit Munition und geschätzt 5,8 Millionen Artilleriegranaten (Stand: bis April 2025). Die Russland-Expertin Margarete Klein sagte im Interview mit der Deutschen Welle: "Das sind 40 Prozent des russischen Munitionsbestandes in diesem Bereich. Diese Lieferungen sind für Russland essenziell."
Danach wurden im vergangenen Jahr etwa 14.000 nordkoreanische Soldaten in die russische Provinz Kursk geschickt. Sie sollten Putin dabei helfen, die ukrainische Armee aus Russland zurückzudrängen. Dabei offenbarte der Einsatz von Kims Truppen aber auch die Schwächen seines Militärs.
Die nordkoreanischen Soldaten waren oft Kanonenfutter, waren taktisch schlecht ausgebildet und konnten aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten nur schwer in die russischen Kommandostrukturen eingebunden werden. Die Folge: Es entstanden für Russland und Nordkorea unangenehme Videos, die zeigten, wie nordkoreanische Infanterieverbände direkt in ukrainisches Feuer liefen.
In der Folge wurde berichtet, dass Kims Truppen nach der Rückeroberung von Kursk primär für den Schutz militärischer Infrastruktur in Russland eingesetzt würden. Im Juni erklärte die russische Militärführung, dass Nordkorea weitere 6.000 Soldaten nach Russland schicken werde. Sie sollen angeblich für Wiederaufbauarbeiten nach Kursk geschickt werden. Berichten zufolge sollen darunter auch 1.000 Minenräumspezialisten sein. Diese Übereinkunft erzielte der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Sergei Schoigu, der im Juni für Gespräche mit Machthaber Kim nach Nordkorea reiste.
In der Ukraine fürchtet man, dass es nicht bei Wiederaufbauarbeiten bleiben wird. So könnte die nordkoreanische Diktatur weitere 30.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands entsenden, heißt es in Kiew. Fest steht nur: Auf Satellitenbildern erkennen westliche Geheimdienste, dass nordkoreanische Soldaten in Kasernen in Russland an russischen Waffen und in russischen Kriegstaktiken ausgebildet werden.
Gründe dafür könnten die hohen nordkoreanischen Verluste sein. Laut ukrainischen Angaben seien fast 5.000 von Kims Soldaten in Kursk gefallen, ihre Wirkung auf das Kriegsgeschehen war dagegen begrenzt. Kim Soldaten sollen sogar die Order bekommen haben, sich selbst umzubringen, bevor sie in Kriegsgefangenschaft geraten.
Russland möchte Nordkorea aufrüsten
Putin und Kim hatten im Juni 2024 einen Partnerschaftsvertrag zur gegenseitigen militärischen Unterstützung unterschrieben. Ein Schritt, der vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre, weil der Kreml stets um einen Sicherheitsabstand zum nordkoreanischen Regime bemüht war.
Der Ukraine-Krieg hat vieles verändert, für Kim Jong Un hätte es seither kaum besser laufen können. Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine galt sein Land noch als Paria, das aufgrund seiner Atom- und Raketentests international isoliert war. Sogar der sonst gespaltene UN-Sicherheitsrat konnte sich auf Sanktionen gegen Nordkorea verständigen. Doch Putins Krieg hat die politischen Rahmenbedingungen für das nordkoreanische Regime maßgeblich verändert.
Nach Putins Besuch in Pjöngjang im Juni 2024 gab es in Nordkorea ein wahres Schaulaufen russischer Politiker. In den vergangenen Monaten waren etwa Verteidigungsminister Andrei Beloussow, Kulturministerin Olga Ljubimowa oder Außenminister Sergej Lawrow zu Gast.
Die nordkoreanische Propaganda feierte jeden russischen Besuch als einen Schritt heraus aus der internationalen Isolation. Überdies erhofft sich Pjöngjang durch die Zusammenarbeit mit Russland eine Modernisierung der eigenen Armee. Nordkorea ist zwar extrem hochgerüstet, verfügt aber vor allem über Waffensysteme aus dem Kalten Krieg. Der Kreml hat schon signalisiert, dass man bereit sei, Nordkorea in den Bereichen Raketentechnologie und Luftwaffe zu unterstützen.
Kim profitiert von geopolitischen Kämpfen
Geschenkt bekommt Putin die nordkoreanische Hilfe also nicht, und die russische Unterstützung scheint schon erste Früchte zu tragen. Vor wenigen Tagen stellte die nordkoreanische Führung etwa ein neues Flugabwehrsystem vor. Russland hatte zuvor zugesagt, die nordkoreanische Armee bei der Modernisierung ihrer Luftfahrt- und Raketentechnologie zu unterstützen.
Kim hat durch seinen Eingriff in den Ukraine-Krieg mehr diplomatische Möglichkeiten bekommen. Er kann Forderungen gegenüber Russland stellen. Doch historisch wurden auch die Beziehungen zwischen China und Nordkorea immer dann intensiver, wenn die Verbindung zwischen Moskau und Pjöngjang gestärkt wurde. China ist die Schutzmacht Nordkoreas, und das Regime ist von der Volksrepublik abhängig.
Trotzdem schaut man in Peking oft mit Argwohn auf den kleineren Nachbarn. Nordkoreanische Atombombentests und militärische Aufrüstung sind auch für China ein Unsicherheitsfaktor direkt an der eigenen Grenze. Damit die russische Führung aber nicht allzu sehr ihren Einfluss auf Nordkorea ausbauen kann, gilt es als durchaus wahrscheinlich, dass nun auch wieder vermehrt Angebote aus Peking an die nordkoreanische Diktatur kommen werden.
Eigentlich kann China diese Entwicklung nicht gefallen. Denn die Aufrüstung Nordkoreas destabilisiert das brüchige Gleichgewicht auf der koreanischen Halbinsel. Auch Südkorea wird darauf reagieren müssen, damit Abschreckung weiterhin funktioniert und eine erneute Eskalation des Koreakonflikts verhindert werden kann.
Während Kim vor der russischen Vollinvasion der Ukraine noch als Paria galt, nähern sich nun Großmächte wie Russland oder China Nordkorea an. Für Pjöngjang ist es ein gutes Zeichen, dass selbst US-Präsident Donald Trump in dieser Woche ein erneutes Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator ins Gespräch brachte. Umfassende Sicherheit stiftet all das nicht. Denn nicht immer verteidigen Russland und China ihre Verbündeten. So sahen sie lediglich dabei zu, wie der Iran im Sommer von Israel und den USA bombardiert wurde.
Nordkorea zählt trotzdem zu den Profiteuren der geopolitischen Kämpfe zwischen Russland, China und dem Westen, weil sich das Land dadurch weiter aufrüsten kann und zunehmend aus der internationalen Isolation geholt wird. Kim Jong Un gehört bislang zu den Gewinnern, allen Tränen über gefallene Soldaten zum Trotz.
