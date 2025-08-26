Israel rechtfertigt Angriff Sie starben bei Bombardierung von Klinik – das ist der Grund

Von afp 27.08.2025 - 00:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Drei der fünf getöteten Journalisten: Hussam al-Masri, Mariam Abu Dagga, Moaz Abu Taha (v.l.n.r.). (Quelle: REUTERS/Stringer (L); Handouts via REUTERS (2nd L-2nd R); Ahmed Abu Aziz via Facebook via REUTERS )

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Attacke hatte weltweit Empörung ausgelöst. In einem Krankenhaus in Gaza starben unter anderem fünf Journalisten nach israelischem Beschuss. Der Grund für den Angriff ist kaum zu glauben.

Die israelischen Angriffe auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit zwanzig Toten, darunter fünf Journalisten, haben nach Angaben Israels einer mutmaßlichen Kamera der radikalislamischen Hamas gegolten. Die Angriffe seien am Montag erfolgt, nachdem "eine Kamera identifiziert wurde, die von der Hamas im Bereich des Nasser-Krankenhauses positioniert worden war", erklärten die israelischen Streitkräfte am Dienstag. Bei sechs der getöteten Menschen habe es sich um "Terroristen" gehandelt.

Loading...

Die mutmaßliche Bedrohung sei "durch einen Angriff und die Zerstörung der Kamera" beseitigt worden, fügten die Streitkräfte hinzu. Der Generalstabschef der Armee habe jedoch angeordnet, den "Genehmigungsprozess vor dem Angriff" zu untersuchen.

Die radikalislamische Hamas wies die Erklärung Israels für den Angriff scharf zurück. Israel versuche, "dieses Verbrechen zu rechtfertigen, indem es die falsche Behauptung aufstellt, es habe eine 'Kamera' der Widerstandskämpfer ins Visier genommen", hieß es in einer Stellungnahme der Gruppe.

Die Anschuldigung sei unbegründet, entbehre jeglicher Beweise und ziele lediglich darauf ab, "sich der rechtlichen und moralischen Verantwortung für ein Massaker zu entziehen", hieß es von der Hamas weiter.

Netanjahu spricht von "tragischem Missgeschick"

Am Montag waren bei zwei Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis laut dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutz insgesamt 20 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Dabei handelte es sich um Mitarbeiter der internationalen Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press (AP) sowie des katarischen Senders Al-Dschasira und zwei weitere palästinensische Reporter.

Die Angriffe lösten international Erschütterung aus und wurden auch von Israels traditionellen Verbündeten, zahlreichen Nichtregierungsorganisationen sowie der UNO verurteilt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach am Montag von einem "tragischen Missgeschick".