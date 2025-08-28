Machtverlust Russlands Putin steht mit leeren Taschen da
Donald Trump sendet Kriegsschiffe in Richtung Venezuela, einem der wichtigsten Bündnispartner von Wladimir Putin in Lateinamerika. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Russlands Machtbasis durch den Ukraine-Krieg international erodiert.
Es war ein militärisches Muskelspiel, das durchaus Wirkung zeigte. US-Präsident Donald Trump schickte vergangene Woche Kriegsschiffe in Richtung Venezuela. Mehrere Lenkwaffenzerstörer, ein Landungsschiff, ein Atom-U-Boot und ein kleiner Flugzeugträger. Insgesamt sollen mehr als 2.000 US-Marines in die Karibik verlegt worden sein. Auch wenn eine US-Invasion unwahrscheinlich ist, wächst der Druck auf das venezolanische Regime. Denn militärisch hätte Venezuela den Amerikanern nicht viel entgegenzusetzen.
Der Konflikt hat auch eine persönliche Dimension. Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro und Donald Trump sind verfeindet. Maduro bezeichnete den US-Präsidenten in der Vergangenheit als "vulgären, erbärmlichen, rassistischen Cowboy". Trump wiederum nannte Maduro "Diktator" und "Drogendealer".
Letzteres führt die US-Regierung als Grund für die militärische Drohgebärde an. Trump möchte offenbar die Drogenrouten in die USA trockenlegen, zumindest ist das die öffentliche Darstellung aus Washington.
Aber das ist nicht alles. Gegenwärtig haben regionale Konflikte oftmals auch geopolitische Dimensionen. Venezuela ist weltweit das Land mit den größten Erdölreserven, noch vor Saudi-Arabien oder dem Iran. Das weckt Begehrlichkeiten, besonders bei energiehungrigen Mächten wie China. Außerdem ist Maduro politisch für Kremlchef Wladimir Putin ein Verbündeter und in Südamerika für Russland der wichtigste Abnehmer für russische Waffen.
Putin möchte seine Beziehungen zu Venezuela vertiefen, Maduro an der Macht halten. Erst im vergangenen Jahr unterstützte der Kreml den venezolanische Machthaber bei der Unterdrückung von Protesten. Doch Russland ist außenpolitisch schwach wie nie, vor allem durch Putins Krieg in der Ukraine. Denn der Kreml hat kaum mehr die Möglichkeit, seine Verbündeten hochzurüsten.
Venezuela ist nur ein Beispiel dafür, wie der russische Einfluss schwindet. Vor allem die USA und China ringen global an unterschiedlichen Orten darum, wer das entstehende Machtvakuum nutzen kann.
Putin hat kaum Anziehungskraft
Putin hat machtpolitisch ein zentrales Problem: Russland hat nur wenig "Soft Power". Damit ist vor allem gemeint, dass Moskau nicht mithilfe kultureller Verbindungen oder gemeinsamer Werte Bündnispartner gewinnt. Der Westen etwa steht für ein gemeinsames Wertekonstrukt – für Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. Russland dagegen setzt vorrangig auf den Export von Rüstungsgütern und Rohstoffen wie Öl und Erdgas, um andere Staaten durch Abhängigkeiten im eigenen politischen Einflussbereich zu halten.
Zwar verbünden sich auch autokratische Regime wie Nordkorea mit Russland, weil für Moskau die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung kein Ausschlusskriterium für Bündnispartner ist. Andere post-sowjetische Länder wie Kasachstan bleiben eher aus Angst vor Moskau im Dunstkreis des Kreml. Darüber hinaus sind Putins zentrale Machtinstrumente aber vor allem Öl und Eisen.
Und das wird für ihn zum Problem. Denn der russische Abnutzungskrieg in der Ukraine frisst einen Großteil der Kapazitäten der russischen Rüstungsindustrie. Die zunehmenden ukrainischen Angriffe auf die russische Rohstoffinfrastruktur führen derweil dazu, dass Putin international zunehmend mit leeren Taschen dasteht.
Das hat schwere Folgen für Russlands Bündnispartner und somit auch für Putins internationale Machtbasis. Ein Überblick:
China
Besonders sichtbar wird der russische Machtverfall im Umgang mit einem Verbündeten: China. Vor Putins Vollinvasion der Ukraine war der Kreml stets um Augenhöhe mit der Volksrepublik bemüht. Moskau und Peking beäugten das Machtstreben des jeweils anderen mit Argwohn. Immerhin hatte es zwischen beiden Mächten in der Geschichte oft Konflikte und Kriege gegeben. In der Zeit des Kalten Krieges war das kommunistische China der Juniorpartner der Sowjetunion.
Die Rollen haben sich neu verteilt. Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping loben zwar stets ihre strategische Partnerschaft, aber auf Augenhöhe ist ihr Bündnis schon lange nicht mehr.
Putins Krieg hat Russland die völlige Abhängigkeit von China gebracht. Die Volksrepublik ist der mit Abstand größte Importeur russischer Rohstoffe, was für den Kreml mit Blick auf seine Kriegskasse überlebenswichtig ist.
Chinesische Unternehmen beliefern die russische Kriegsindustrie mit Halbleitern und versuchen allgemein im russischen Markt die Lücken zu stopfen, die westliche Firmen bei ihrem Weggang aus Russland gelassen haben. Außerdem wurde der chinesische Yuan für Russland zur Erstsatzwährung, als Alternative zum US-Dollar.
Xi will Putin den Ukraine-Krieg nicht verlieren lassen, weil er seinen russischen Verbündeten im ordnungspolitischen Kampf gegen die USA an seiner Seite braucht und weil er innenpolitisches Chaos in Russland nach einer möglichen Machterosion Putins fürchtet. Glück für den Kreml, denn ohne China könnte Putin seinen Ukraine-Krieg nicht weiterführen.
Syrien
In Syrien hat der Kreml dagegen seine Machtposition bereits verloren. Eigentlich wollte Putin hier seinen Verbündeten Baschar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg an der Macht halten, schickte 2015 sogar weitere russische Truppen zur Unterstützung Assads in das Land. Der Konflikt ging über viele Jahre, war teuer, auch für Russland. Und er endete mit einer Niederlage für Putin.
Im vergangenen Jahr überrollten islamistische Milizen überraschend die Regimetruppen, Assad musste nach Moskau fliehen. Russland konnte nicht eingreifen, weil die Kapazitäten der eigenen Armee in der Ukraine gebraucht wurden.
In der Folge verlor der Kreml seinen wichtigsten Mittelmeerhafen im syrischen Tartus und den Luftwaffenstützpunkt Khmeimim. Die nun regierenden Islamisten machen kein Geheimnis daraus, dass sie russische Präsenz in Syrien ablehnen. Das ist keine Überraschung. Immerhin hatte Putin sie über viele Jahre bombardieren lassen. Nach dem Sturz Assads musste Russland seine Truppen und militärisches Gerät nach Libyen verlegen – dort ist der letzte russische Stützpunkt am Mittelmeer.
Armenien
In anderen Regionen läuft der russische Machtverfall eher schleichend, nicht so schlagartig wie in Syrien. Lange galt Russland als Schutzmacht von Armenien, welches seine territoriale Integrität von Aserbaidschan bedroht sieht. Die russische Armee unterhält etwa im armenischen Gjumri ihren größten Militärstützpunkt im Südkaukasus. Er soll fast 5.000 Soldaten beherbergen – mehr als 2.500 Russen und 2.000 Armenier.
Trotzdem ging die russische Militärpräsenz und die Unterstützung Armeniens mit Rüstungsgütern weiter zurück. Auch das blieb nicht ohne Folgen: Im Jahr 2023 griff Aserbaidschan die umstrittene Region Bergkarabach an, die bis dahin viele Jahre von Armenien gehalten wurde. Putin blieb still; Russland ließ Armenien im Stich, obwohl beide Mitglieder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) waren, Moskaus Gegenstück zur Nato.
Das Schweigen aus Moskau kostet nicht nur Vertrauen, es sät auch Zweifel mit Blick auf Sicherheitsgarantien durch Russland. Zwar stockte Moskau seine Verbände in diesem Sommer in Armenien etwas auf. Aber das Land orientiert sich aufgrund der russischen Schwäche immer weiter in Richtung Westen. So war es Trump, der in diesem Sommer ein Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien aushandeln konnte, Putin saß nicht mit am Tisch. Ein weiterer Nackenschlag für den Kremlchef.
Iran
Ein böses Erwachen erlebte auch der Iran. Das Mullah-Regime wurde bei jedem öffentlichen Treffen von der russischen Führung geherzt. Demonstrativ inszenierten Russland, China und der Iran bei zahlreichen Gelegenheiten ihr Dreiecksbündnis – als Machtachse gegen die Hegemonie des von den USA demontierten Westens.
Chinesische Unternehmen halfen dem iranischen Regime bei der Modernisierung der iranischen Infrastruktur, Russland sollte die Mullahs weiter aufrüsten, primär mit modernen Flugabwehrsystemen.
Letzteres passierte nicht. Als im Juni Israel und darauf die USA den Iran aus der Luft angriffen, sah der Kreml nur zu. Die iranische Flugabwehr schaffte es nicht, eines der in den USA hergestellten Kampfflugzeuge abzuschießen, bevor sie ausgeschaltet wurde.
Der politische Schaden für Putin war immens: Denn Russland und China demonstrierten, dass im Zweifel ein Bündnis mit ihnen nicht ausreicht, um bei einem Angriff Unterstützung zu bekommen. Die Mullahs waren allein, und das, obwohl sie Russland zuvor im Ukraine-Krieg mit Drohnen unterstützten.
Venezuela
Deswegen wird sich auch Maduro wahrscheinlich keinen Illusionen hingeben, was sein Bündnis mit Russland im Ernstfall wert ist. Das Regime in Venezuela hielt Russland politisch die Treue, es stimmte bei UN-Abstimmungen etwa immer mit Russland.
Moskau hingegen rüstet nicht nur Venezuela auf, sondern Putin soll laut übereinstimmenden US-Medienberichten nach den Wahlen 2019 und 2024 Wagner-Söldner nach Venezuela gesandt haben, um das dortige Regime bei der Niederschlagung der Proteste zu unterstützen.
Putin möchte Maduro also an der Macht halten – allerdings nicht um jeden Preis. Die Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass die russischen Möglichkeiten begrenzt sind, Priorität hat für den Kreml der Krieg in der Ukraine.
Deswegen müssen russische Verbündete wie Venezuela selbst aufrüsten und sich dabei an Staaten wie China wenden, um Rüstungsgüter auch tatsächlich langfristig zu bekommen. Putin scheint aktuell nicht in der Lage zu sein, die eigenen Lieferversprechen zu halten.
