Machtverlust Russlands Putin steht mit leeren Taschen da

Donald Trump sendet Kriegsschiffe in Richtung Venezuela, einem der wichtigsten Bündnispartner von Wladimir Putin in Lateinamerika. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Russlands Machtbasis durch den Ukraine-Krieg international erodiert.

Es war ein militärisches Muskelspiel, das durchaus Wirkung zeigte. US-Präsident Donald Trump schickte vergangene Woche Kriegsschiffe in Richtung Venezuela. Mehrere Lenkwaffenzerstörer, ein Landungsschiff, ein Atom-U-Boot und ein kleiner Flugzeugträger. Insgesamt sollen mehr als 2.000 US-Marines in die Karibik verlegt worden sein. Auch wenn eine US-Invasion unwahrscheinlich ist, wächst der Druck auf das venezolanische Regime. Denn militärisch hätte Venezuela den Amerikanern nicht viel entgegenzusetzen.

Der Konflikt hat auch eine persönliche Dimension. Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro und Donald Trump sind verfeindet. Maduro bezeichnete den US-Präsidenten in der Vergangenheit als "vulgären, erbärmlichen, rassistischen Cowboy". Trump wiederum nannte Maduro "Diktator" und "Drogendealer".

Letzteres führt die US-Regierung als Grund für die militärische Drohgebärde an. Trump möchte offenbar die Drogenrouten in die USA trockenlegen, zumindest ist das die öffentliche Darstellung aus Washington.

Aber das ist nicht alles. Gegenwärtig haben regionale Konflikte oftmals auch geopolitische Dimensionen. Venezuela ist weltweit das Land mit den größten Erdölreserven, noch vor Saudi-Arabien oder dem Iran. Das weckt Begehrlichkeiten, besonders bei energiehungrigen Mächten wie China. Außerdem ist Maduro politisch für Kremlchef Wladimir Putin ein Verbündeter und in Südamerika für Russland der wichtigste Abnehmer für russische Waffen.

Putin möchte seine Beziehungen zu Venezuela vertiefen, Maduro an der Macht halten. Erst im vergangenen Jahr unterstützte der Kreml den venezolanische Machthaber bei der Unterdrückung von Protesten. Doch Russland ist außenpolitisch schwach wie nie, vor allem durch Putins Krieg in der Ukraine. Denn der Kreml hat kaum mehr die Möglichkeit, seine Verbündeten hochzurüsten.

Venezuela ist nur ein Beispiel dafür, wie der russische Einfluss schwindet. Vor allem die USA und China ringen global an unterschiedlichen Orten darum, wer das entstehende Machtvakuum nutzen kann.

Putin hat kaum Anziehungskraft