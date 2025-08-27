Angreifer erschoss Kinder beim Gebet Papst reagiert erschüttert auf Terror-Akt von Minneapolis

Von dpa 27.08.2025 - 22:05 Uhr

Papst Leo XIV.: Er stammt aus den USA. (Quelle: Gregorio Borgia)

Zwei Kinder werden bei einem Gottesdienst in Minneapolis erschossen, viele weitere verletzt. Leo XIV., der erste amerikanische Papst, gedenkt der betroffenen Familien.

Papst Leo XIV. hat nach den tödlichen Schüssen an einer katholischen Schule in den USA den Opfern und deren Familien sein Beileid ausgesprochen.

In einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Erzbischof von Saint Paul und Minneapolis zeigte er sich "zutiefst betrübt" über den Verlust von Menschenleben und die Verletzten während des Gottesdienstes in der Annunciation Church. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri – der in Chicago geborene Robert Francis Prevost (69) – gedachte der Familien, die den Tod ihrer Kinder betrauern.

Papst spendet Segen

In Minneapolis sind zwei kleine Kinder während des Gottesdienstes erschossen worden. 17 Menschen, überwiegend Kinder, wurden zudem verletzt. Der Schütze hat sich nach bisherigem Ermittlungsstand danach auf dem Parkplatz vor der Schule das Leben genommen. Das FBI ermittelt inzwischen wegen eines Terrorakts und eines Hassverbrechens gegen Katholiken.