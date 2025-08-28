"Habe Typen dafür schon eine reingehauen" Australischer Politiker droht Journalisten Schläge an

In Australien ist es vor dem Parlament in Brisbane zu einem Eklat gekommen. Ein Politiker ging auf einen Reporter los, weil ihm dessen Frage nicht gefallen hatte.

Die Welle rechtspopulistischer Initiativen macht auch vor Australien nicht halt. Dort sind für das kommende Wochenende zahlreiche Anti-Migrations-Demonstrationen angemeldet, insbesondere Politiker aus dem rechten Spektrum rufen zum Protest gegen Einwanderung und gegen Migranten auf. Einer von ihnen ist Bob Katter.

Der konservative Abgeordnete sitzt seit 1974 im Parlament des Bundesstaats Queensland. Zunächst als Mitglied der rechtsgerichteten National Party, dann als Unabhängiger und seit 2011 schließlich für die von ihm gegründete Partei Katter's Australian Party. Die Kleinstpartei vertritt nationalistische, isolationistische und ausländerfeindliche Positionen. Um für den "March for Australia" am Wochenende zu werben, stellte sich Katter vor dem Parlamentsgebäude in Brisbane den Fragen von Journalisten.

Doch eine Frage gefiel ihm offenkundig überhaupt nicht. Der Journalist Josh Bavas wollte wissen, wie Katter angesichts seiner libanesischen Herkunft so scharf gegen Migration wettern könne. Daraufhin verlor der 80-jährige Politiker die Fassung. "Sagen sie so etwas bloß nicht", drohte er dem Reporter. "Meine Familie ist seit mehr als 140 Jahren hier. Sagen sie so etwas nicht."

Politiker ballt die Faust

Katter hatte zuvor seine ausländerfeindlichen Positionen unverblümt wiedergegeben. So sollten nur jene Menschen nach Australien einwandern dürfen, die aus demokratischen Staaten kommen, sich an den Rechtsstaat halten und Christen sind. "Wenn sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dann haben sie hier nichts zu suchen".

In seinem eigenen Wahlkreis habe er seit mehr als 20 Jahren keinen Migranten mehr gesehen, so der Politiker. Und wenn er einen sehen würde, dann sei der nur willkommen, wenn er eine bestimmte Herkunft habe.

Daraufhin stellte Senior Reporter Bavas die Frage nach Katters eigener Herkunft. Damit löste er einen Eklat aus. Denn Katter trat nach seinem anfänglichen Wutausbruch zwar zunächst einen Schritt zurück. Weil Bavas jedoch nicht locker ließ und nachhakte, stürmte der Abgeordnete schließlich erneut auf den Journalisten zu und ballte die Faust. "Hören sie auf damit. Das bringt mich schwer auf die Palme. Für so etwas habe ich Typen schon eine in die Fresse gehauen. Hören Sie auf, so etwas zu sagen", so Katter.

Katter: "Ende der Durchsage"