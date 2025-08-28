"Polen zuerst" Wie ukrainische Geflüchtete unter Polens neuem Präsidenten leiden

Von t-online , afp 28.08.2025 - 10:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polens neuer Präsident Karol Nawrocki (Archivbild): Er will Gelder für die Ukraine beschneiden. (Quelle: Pawel Supernak/PAP/dpa/dpa-bilder)

Polens neuer Präsident Karol Nawrocki fährt einen klaren Anti-Ukraine-Kurs. Jetzt hat er ein Gesetz gestoppt – obwohl Zahlen ihn klar widerlegen.

Polens rechtsnationalistischer Präsident Karol Nawrocki hat ein Gesetz zur Verlängerung der Sozialhilfen für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer blockiert. Wie Nawrocki am Montag vor Journalisten erklärte, sollten die Hilfen seiner Ansicht nach ausschließlich Menschen zustehen, "die in Polen arbeiten wollen".

Schon in seinem "Polen zuerst"-Wahlkampf fürs Präsidentenamt hatte sich Nawrocki wiederholt gegen die Hilfen ausgesprochen. Wie die Nachrichtenseite "meduza.io" schreibt, trifft dieses Bestreben scheinbar auf Zustimmung in der polnischen Bevölkerung. Laut einer Umfrage sind etwa 54 Prozent der Polen dafür, das Kindergeld nicht mehr an Ukrainer auszuzahlen; bei der Präsidentschaftswahl sprach sich neben Nawrocki auch der liberale Kandidat Rafał Trzaskowski für eine Beschneidung der Flüchtlingshilfen aus.

Wie Nawrocki vorrechnet, bekommen auch ukrainische Flüchtlinge so pro Kind einen monatlicher Betrag von 800 Złoty (umgerechnet etwa 187 Euro). Auch andere Zahlungen sind dem Präsidenten ein Dorn im Auge: Zbigniew Bogucki, der Leiter des Präsidialamts, erklärt: "Ukrainische Staatsbürger erhalten das gesamte Spektrum an medizinischen Leistungen, einfach weil sie sich in Polen aufhielten." Dreieinhalb Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sei das nicht mehr gerechtfertigt.

Zahlen sprechen gegen Nawrocki

Der polnische Arbeitgeberverband Lewiatan bezeichnete die Entscheidung des Präsidenten als "schlechte Neuigkeit". Wie der Verband betonte, gingen bis zu 80 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen einer Arbeit nach. Auch eine Umfrage der polnischen Zentralbank kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Demnach gaben 78 Prozent der erwachsenen Ukrainer an, einer Beschäftigung nachzugehen. Zum Vergleich: Bei der polnischen Bevölkerung liegt der entsprechende Anteil laut Umfrage bei lediglich 57 Prozent.

Die Zahlen der Entwicklungsbank Polens bestätigen dieses Bild. 2024 zahlten Ukrainer in Polen über 15 Milliarden Złoty (umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro) an Steuern. Im Gegenzug erhielten sie rund 2,7 Milliarden Złoty (etwa 630 Millionen Euro) aus dem Kindergeldprogramm. Zudem seien ukrainische Arbeitskräfte entscheidend für die Stabilität des polnischen Arbeitsmarktes – insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und eines strukturellen Fachkräftemangels.

Fluchtziel Nummer Zwei

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 sind rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer ins Nachbarland Polen geflohen, die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Polen ist damit nach Deutschland das Land mit den meisten ukrainischen Flüchtlingen.