"Politische Macht kommt aus den Gewehrläufen" Xi schasst so viele Generäle wie zuletzt Mao

Xi Jinping: Er geht verstärkt gegen Generäle vor – die er einst selbst beförderte. (Quelle: Li Gang/dpa)

In der nächsten Woche gibt es in China die erste große Militärparade seit Jahren. Wie ein Experte erklärt, greift im Militär trotzdem Angst um sich.

Chinas Staatschef Xi Jinping geht in einem Ausmaß gegen die Führung seiner eigenen Armee vor, das viele seiner Amtsvorgänger übertrifft. Das schreibt das US-amerikanische Nachrichtenportal "Bloomberg" und stützt sich dabei auf eine Analyse von unter anderem Fernsehbildern und öffentlichen Aufzeichnungen. So soll Xi fast ein Fünftel der Generäle, die er während seiner seit 2013 andauernden Präsidentschaft eingesetzt hat, geschasst haben.

Aktuellstes Beispiel ist wohl der Fall von He Weidong, dem zweithöchsten General der Volksbefreiungsarmee. Wie "Bloomberg" schreibt, soll He bei öffentlichem Termin gefehlt haben. Dieser Schritt ist ein Novum: Der vor nicht mal drei Jahren beförderte He ist der höchste General, der seit dem Ende der Präsidentschaft von Mao seinen Posten verloren hat.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist Li Shangfu. Der damalige Verteidigungsminister Chinas war 2023 plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden – eine offizielle Stellungnahme von chinesischer Seite gab es zu dem Vorfall nicht.

Vorgehen auf Mao-Niveau

Auch andere Werte zeigen, dass Xi in einem, in der Post-Mao-Ära nicht gekannten Maße, gegen die eigene Armee vorgeht; laut "Bloomberg" war die Zentrale Militärkommission nie so dünn besetzt. James Char, ein Assistenzprofessor an der Nanyang Technological University in Singapur, erklärt "Bloomberg": "Zweifellos herrscht derzeit viel Unruhe in den oberen Rängen."

Bei seinem Amtsantritt sagte Xi der Korruption in der Volksarmee offen den Kampf an. Wie "Bloomberg" schreibt, war es vor seiner Präsidentschaft in China ein offenes Geheimnis, dass man gegen Zahlungen in der Hierarchie der Armee aufsteigen konnte. Gleichzeitig gilt die Kontrolle über die Armee in China traditionell als wichtige Stütze der eigenen Macht; so soll bereits Mao festgestellt haben: "Politische Macht kommt aus den Gewehrläufen."