Dutzende Kriegsflugzeuge im Einsatz Nato jagt russisches U-Boot im Nordatlantik
Am Wochenende hat die Nato ein russisches U-Boot in der Nordsee ausgemacht – wohl ganz in der Nähe des größten Kriegsschiffes der Welt. Anschließend geht eine fieberhafte Suche los.
Seit Mitte August befinden sich der US-Flugzeugträger "USS Gerald Ford" und mehrere Versorgungsschiffe in der Nordsee. Gemeinsam mit dem Verbündeten Norwegen sollen in diesem Herbst in den Gewässern des skandinavischen Staats und Nato-Partners gemeinsame Übungen stattfinden. Das teilten die norwegischen Streitkräfte am Sonntag mit. Doch aus der Übung ist offenbar schon bald ein Einsatz geworden.
Wie zuerst die britische Zeitung "The Sun" berichtete, jagten sowohl Norwegen als auch Großbritannien und die USA seit Sonntag für etwa zwei Tage mindestens ein russisches U-Boot. Offenbar sahen die Nato-Staaten in dem U-Boot eine Bedrohung für die "USS Gerald Ford", das größte Kriegsschiff der Welt.
P8-Poseidon-Aufklärungsflugzeuge der drei Staaten hoben 27 Mal ab, um die norwegische See abzusuchen. Dabei hatten zumindest einige der Maschinen ihre Transponder abgeschaltet. Die Flugzeuge gelten auch als U-Boot-Jäger. Neben allerlei hochsensiblen Sensoren haben sie auch Sonar-Bojen an Bord. Diese können sie abwerfen, woraufhin die Geräte absinken und unter Wasser Geräusche aufzeichnen, die auf die Anwesenheit eines U-Boots hindeuten können. Im Ernstfall könnte eine P8 Poseidon dann sogar Torpedos abwerfen, um das U-Boot zu bekämpfen.
Auch die britische Fregatte "HMS Somerset" begab sich laut "The Sun" in norwegische Gewässer. Das Kriegsschiff ist auf die Jagd von U-Booten spezialisiert.
"Hätte eine riesige Menge an Informationen sammeln können"
Die in Norwegen ansässige Online-Zeitung "The Barents Observer" berichtete indes unter Berufung auf die Sichtung von Satellitenbildern, dass alle drei russischen U-Boote der Jasen-M-Klasse am Montag auf See waren. Die nukleargetriebenen U-Boote "Sewerodwinsk", "Kasan" und "Archangelsk" gehören der russischen Nordflotte an. Sie haben ihren Stützpunkt in Nerpitscha an der Barentssee, nur rund 60 Kilometer von der norwegisch-russischen Grenze entfernt.
Tom Sharpe, ehemaliger Offizier der Royal Navy, erklärte dem britischen "Telegraph" die Bedrohung, die für den US-Flugzeugträger von einem russischen U-Boot ausgehen kann. "Hätte das U-Boot die Spur der 'USS Ford' erreichen können, hätte es eine riesige Menge an Informationen über die akustische Signatur, elektronische Emissionen und so weiter der 'Ford' sammeln können", so Sharpe. "Im Grunde ist es so, als würde man den akustischen Fingerabdruck der 'Ford' in die Hände bekommen, was es für das U-Boot erleichtern würde, die 'Ford' zu Zielzwecken zu verfolgen, falls dies jemals in Kriegszeiten notwendig werden sollte."
Eine Botschaft an Russland?
Ob die Jagd letztlich erfolgreich war, und ob nur ein oder mehrere russische U-Boote in der Nähe der Nato-Schiffe kamen, ist nicht bekannt. In den Augen Sharpes scheint die Suche zufriedenstellend verlaufen zu sein. "Es sieht so aus, als hätten sie ein russisches U-Boot gefunden und würden es nun hart angehen." Dies sei eine Botschaft an Russland: "Wir sehen euch."
Zunächst gilt es schon als Erfolg, dass das U-Boot, das zu den modernsten seiner Art in der russischen Marine zählt, überhaupt ausgemacht wurde. Die U-Boote der Klasse Jasen-M werden zu den leisesten ihrer Art in der russischen Marine gezählt. Neben Torpedos können sie auch Marschflugkörper zur Bekämpfung von Zielen an Land bei sich tragen.
Russland und Belarus halten im September "Sapad"-Manöver ab
Wie lange die "USS Gerald Ford" sich in der Nordsee aufhalten soll, ist derzeit nicht bekannt. Experten sehen in der Anwesenheit des Flugzeugträgers auch ein Zeichen an Russland. Moskau will gemeinsam mit Belarus ab Mitte September die Übung "Sapad 2025" abhalten. Zuletzt hatte es vermehrt Bewegungen der russischen Marine in Ost- und Nordsee gegeben.
"Sapad" (russisch für "Westen") ist eine regelmäßige Militärübung von Russland und Belarus. Das "Sapad"-Manöver von 2021 diente damals als unmittelbare Vorbereitung für die Invasion der Ukraine. Entsprechend herrscht bei der Nato rund um russische Bewegungen trotz laufender diplomatischer Gespräche in den USA derzeit höchste Alarmbereitschaft.
Laut den norwegischen Streitkräften dienen die aktuellen Übungen dazu, "die Interoperabilität in unseren unmittelbaren Gebieten zu stärken". Dies trage zur Sicherheit und Stabilität der Region bei. "Es sind Übungen mit mehreren Teilstreitkräften der Streitkräfte geplant." Zuletzt war im vergangenen November der Flugzeugträgerverband "Harry S. Truman" vor Norwegens Küste. Anfang August verlegten die USA außerdem B-1B Lancer Bomber auf den Luftwaffenstützpunkt im norwegischen Ørland.
