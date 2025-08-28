Dutzende Kriegsflugzeuge im Einsatz Nato jagt russisches U-Boot im Nordatlantik

Von Simon Cleven 28.08.2025 - 13:11 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das russische nukleargetriebene U-Boot im Juni 2024 vor der kubanischen Küste (Archivbild): Wollte der Kreml die "USS Gerald Ford" vor Norwegen ausspionieren? (Quelle: IMAGO/Russian Defence Ministry/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Wochenende hat die Nato ein russisches U-Boot in der Nordsee ausgemacht – wohl ganz in der Nähe des größten Kriegsschiffes der Welt. Anschließend geht eine fieberhafte Suche los.

Seit Mitte August befinden sich der US-Flugzeugträger "USS Gerald Ford" und mehrere Versorgungsschiffe in der Nordsee. Gemeinsam mit dem Verbündeten Norwegen sollen in diesem Herbst in den Gewässern des skandinavischen Staats und Nato-Partners gemeinsame Übungen stattfinden. Das teilten die norwegischen Streitkräfte am Sonntag mit. Doch aus der Übung ist offenbar schon bald ein Einsatz geworden.

Loading...

Wie zuerst die britische Zeitung "The Sun" berichtete, jagten sowohl Norwegen als auch Großbritannien und die USA seit Sonntag für etwa zwei Tage mindestens ein russisches U-Boot. Offenbar sahen die Nato-Staaten in dem U-Boot eine Bedrohung für die "USS Gerald Ford", das größte Kriegsschiff der Welt.

P8-Poseidon-Aufklärungsflugzeuge der drei Staaten hoben 27 Mal ab, um die norwegische See abzusuchen. Dabei hatten zumindest einige der Maschinen ihre Transponder abgeschaltet. Die Flugzeuge gelten auch als U-Boot-Jäger. Neben allerlei hochsensiblen Sensoren haben sie auch Sonar-Bojen an Bord. Diese können sie abwerfen, woraufhin die Geräte absinken und unter Wasser Geräusche aufzeichnen, die auf die Anwesenheit eines U-Boots hindeuten können. Im Ernstfall könnte eine P8 Poseidon dann sogar Torpedos abwerfen, um das U-Boot zu bekämpfen.

Auch die britische Fregatte "HMS Somerset" begab sich laut "The Sun" in norwegische Gewässer. Das Kriegsschiff ist auf die Jagd von U-Booten spezialisiert.

"Hätte eine riesige Menge an Informationen sammeln können"

Die in Norwegen ansässige Online-Zeitung "The Barents Observer" berichtete indes unter Berufung auf die Sichtung von Satellitenbildern, dass alle drei russischen U-Boote der Jasen-M-Klasse am Montag auf See waren. Die nukleargetriebenen U-Boote "Sewerodwinsk", "Kasan" und "Archangelsk" gehören der russischen Nordflotte an. Sie haben ihren Stützpunkt in Nerpitscha an der Barentssee, nur rund 60 Kilometer von der norwegisch-russischen Grenze entfernt.